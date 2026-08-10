YPF le vendió la mayoría accionaria de Metrogas a Edenor por USD 780 millones

La petrolera vendió su participación por USD 780 millones. (NA)

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YPF resolvió avanzar en la venta de su participación en Metrogas y Metroenergía tras aceptar una oferta de Edenor por 780 millones de dólares. La decisión se enmarca en la estrategia de la compañía de optimizar su portafolio y concentrar inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta.

En un comunicado, la petrolera informó que “aceptó la oferta presentada por EDENOR S.A. para la compra de su participación accionaria en MetroGAS S.A. (‘MetroGAS’) y MetroENERGÍA S.A. (‘MetroENERGÍA’) por un monto de USD 780 millones”. Según la firma, la operación surgió de “un proceso competitivo y transparente” en el que Citigroup actuó como asesor financiero.

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Edenor es la firma controlada por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, quien ya contaba con una participación de 9,23% en principal distribuidora de gas del país a través de su vehículo de inversión Integra Capital.

En tanto, la junta directiva de YPF aprobó la propuesta seleccionada tras analizar las distintas ofertas recibidas. El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de condiciones establecidas en la oferta, entre las que figuran “la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”.

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YPF decidió desprenderse de su paquete accionario en Metrogas como parte de su Plan 4X4 para concentrarse en Vaca Muerta. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La operación comprende:

El 70% del capital social y derechos de voto de YPF en Metrogas , que equivale a 290.277.316 acciones nominativas, no endosables, Clase A y 108.142.529 acciones nominativas, no endosables, Clase B , todas con valor nominal de $1 y derecho a un voto por acción.

El 5% del capital social y derechos de voto de YPF en MetroENERGÍA, correspondiente a 11.500 acciones nominativas, no endosables, Clase A, de valor nominal $1 y derecho a un voto por acción.

Además, desde la petrolera aseguraron que la venta de estos activos forma parte de la estrategia de YPF de “continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”.

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La operación se inscribe en la revisión estratégica permanente del portafolio de activos de la empresa petrolera. La compañía considera que esta decisión permitirá reforzar su foco en áreas de alto potencial dentro del sector energético argentino.

El proceso de venta de Metrogas

El proceso de venta de Metrogas comenzó en abril, cuando trece empresas manifestaron interés y presentaron ofertas preliminares. Tras una primera criba, nueve compañías avanzaron a la siguiente etapa y, posteriormente, cinco continuaron el proceso durante la due diligence, fase donde las interesadas accedieron a información financiera detallada y mantuvieron encuentros con directivos y especialistas de Metrogas.

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Según pudo saber Infobae, la elección final no estaba sujeta únicamente del monto ofertado por cada grupo. Tanto la estructura de los pagos como la solvencia financiera de los oferentes fueron determinantes en la evaluación. El propósito era evitar compromisos económicos que luego no puedan cumplirse.

Metrogas distribuye gas a más de 2,4 millones de usuarios en CABA y el conurbano bonaerense. (NA)

En efecto, las propuestas fueron sometidas a un análisis para verificar que cumplan con los criterios exigidos durante el proceso. Solo aquellas que superaron esta revisión pudieron participar de la instancia definitoria.

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El interés por Metrogas responde a factores estratégicos y financieros. La compañía distribuye gas a más de 2,4 millones de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en once partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires. Además, en julio realizó un reparto de dividendos por 100.000 millones de pesos —equivalentes a unos 66 millones de dólares al tipo de cambio oficial—, el primero desde noviembre de 2001, cuando la crisis económica interrumpió esta práctica durante más de veinte años.

Al mismo tiempo, la licencia de operación de Metrogas, vigente desde hace 35 años, caduca en diciembre de 2027. El Enargas ya envió al Poder Ejecutivo una recomendación para prorrogarla por dos décadas, hasta 2047, según lo previsto por la Ley Bases, aunque la decisión todavía no fue oficializada. La definición sobre la extensión de la licencia incide directamente en la previsibilidad del negocio.

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La venta de Metrogas forma parte del Plan 4x4 de YPF, la estrategia impulsada por su presidente, Horacio Marín, para concentrarse en la producción no convencional con eje en Vaca Muerta y desprenderse de activos considerados secundarios. En sintonía con este enfoque, YPF concretó en diciembre de 2025 la transferencia de Profertil, la principal empresa de urea del país, en una operación de 1.200 millones de dólares a favor de Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).