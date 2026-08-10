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River Plate definió los cambios en la lista de la Sudamericana: los refuerzos que se quedaron afuera

El Millonario, que postergó su encuentro en Colombia por el terremoto, confirmó los nombres que ingresan, pero no pudo anotar a todas sus incorporaciones

Los cambios de River en la Copa Sudamericana
Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada ingresaron a la lista de buena fe de River en la Copa Sudamericana
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River Plate confirmó los cinco cambios en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet incorporó a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada en la nómina que presentó este lunes ante la Conmebol para los octavos de final del torneo continental frente a Independiente Santa Fe, de Colombia.

Entonces, quedan afuera cuatro de los nueve refuerzos del semestre: Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Francisco Ortega y Giovanni González, quienes deberán aguardar al menos hasta los cuartos de final para tener chances de ser inscriptos.

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De este modo, los movimientos en la lista se concretaron de esta manera: Otamendi por Cristian Leonel Jaime, Correa por Juan Fernando Quintero, Borré por Kendry Páez, Andrada por Alex Woiski y Almada por Agustín De la Cuesta. El plazo para enviar la nómina a la Conmebol venció este lunes a las 15 horas.

Francisco Ortega no fue anotado en la lista de la Copa Sudamericana (@RiverPlate)
Francisco Ortega no fue anotado en la lista de la Copa Sudamericana (@RiverPlate)

El partido de ida, que estaba pactado para este miércoles, fue aplazado por el terremoto que afectó a Colombia en las primeras horas del lunes. La serie arrancaría el 19 de agosto a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde el Millonario visitará a Independiente Santa Fe. La revancha se disputaría el 26 de agosto en el Monumental, a la misma hora. River llegó a esta instancia como líder del Grupo H con 14 puntos, mientras que Santa Fe accedió tras caer desde la Copa Libertadores y eliminar a Caracas de Venezuela en el repechaje por un global de 5-0.

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El plantel llega al cruce en un momento de fragilidad: cinco derrotas consecutivas en el arranque del semestre condicionan el clima interno y obligan al técnico a reformular el equipo. Con Arambarri, Beltrán, Ortega y González fuera de la lista, Coudet no podrá repetir el once que utilizó en la derrota ante Tigre y deberá ajustar la formación en varios sectores.

En la defensa, Santiago Beltrán cubrirá el arco, Gonzalo Montiel iría por derecha y Lucas Martínez Quarta formaría la zaga junto a Otamendi. El lateral izquierdo es la principal incógnita: con Marcos Acuña en recuperación y Ortega fuera de la nómina, Lautaro Rivero o Facundo González disputarán ese puesto. En el mediocampo, Aníbal Moreno y Andrada serían los fijos, con una duda entre Tomás Galván y Lautaro Pereyra para completar la línea. Correa actuaría como enlace con los delanteros.

Arriba, la no inclusión de Lucas Beltrán libera el lugar para Borré, quien volvería al once titular en su Colombia natal. Joaquín Freitas sería su compañero en la delantera. La posible formación es: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Rivero o González; Moreno, Andrada, Galván o Pereyra, Correa; Borré y Freitas.

Almada, que llegó a la Argentina durante la madrugada del lunes, no viajaría a Bogotá para la ida. El propio Coudet lo descartó para ese partido: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”, dijo el técnico tras la caída ante Tigre. El mediocampista tendría su debut, como mínimo, en el cruce del domingo ante Argentinos Juniors o en la revancha del 19 de agosto. Aún así, el apremiante momento que vive River podría, al menos, acelerar los plazos.

Si River avanza a cuartos de final, la Conmebol le permitirá realizar tres modificaciones adicionales en la lista. En semifinales, el reglamento habilita un cambio más.

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