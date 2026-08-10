River Plate definió los cambios en la lista de la Sudamericana: los refuerzos que se quedaron afuera

Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada ingresaron a la lista de buena fe de River en la Copa Sudamericana

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River Plate confirmó los cinco cambios en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet incorporó a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada en la nómina que presentó este lunes ante la Conmebol para los octavos de final del torneo continental frente a Independiente Santa Fe, de Colombia.

Entonces, quedan afuera cuatro de los nueve refuerzos del semestre: Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Francisco Ortega y Giovanni González, quienes deberán aguardar al menos hasta los cuartos de final para tener chances de ser inscriptos.

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De este modo, los movimientos en la lista se concretaron de esta manera: Otamendi por Cristian Leonel Jaime, Correa por Juan Fernando Quintero, Borré por Kendry Páez, Andrada por Alex Woiski y Almada por Agustín De la Cuesta. El plazo para enviar la nómina a la Conmebol venció este lunes a las 15 horas.

Francisco Ortega no fue anotado en la lista de la Copa Sudamericana (@RiverPlate)

El partido de ida, que estaba pactado para este miércoles, fue aplazado por el terremoto que afectó a Colombia en las primeras horas del lunes. La serie arrancaría el 19 de agosto a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde el Millonario visitará a Independiente Santa Fe. La revancha se disputaría el 26 de agosto en el Monumental, a la misma hora. River llegó a esta instancia como líder del Grupo H con 14 puntos, mientras que Santa Fe accedió tras caer desde la Copa Libertadores y eliminar a Caracas de Venezuela en el repechaje por un global de 5-0.

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El plantel llega al cruce en un momento de fragilidad: cinco derrotas consecutivas en el arranque del semestre condicionan el clima interno y obligan al técnico a reformular el equipo. Con Arambarri, Beltrán, Ortega y González fuera de la lista, Coudet no podrá repetir el once que utilizó en la derrota ante Tigre y deberá ajustar la formación en varios sectores.

En la defensa, Santiago Beltrán cubrirá el arco, Gonzalo Montiel iría por derecha y Lucas Martínez Quarta formaría la zaga junto a Otamendi. El lateral izquierdo es la principal incógnita: con Marcos Acuña en recuperación y Ortega fuera de la nómina, Lautaro Rivero o Facundo González disputarán ese puesto. En el mediocampo, Aníbal Moreno y Andrada serían los fijos, con una duda entre Tomás Galván y Lautaro Pereyra para completar la línea. Correa actuaría como enlace con los delanteros.

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Arriba, la no inclusión de Lucas Beltrán libera el lugar para Borré, quien volvería al once titular en su Colombia natal. Joaquín Freitas sería su compañero en la delantera. La posible formación es: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Rivero o González; Moreno, Andrada, Galván o Pereyra, Correa; Borré y Freitas.

Almada, que llegó a la Argentina durante la madrugada del lunes, no viajaría a Bogotá para la ida. El propio Coudet lo descartó para ese partido: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”, dijo el técnico tras la caída ante Tigre. El mediocampista tendría su debut, como mínimo, en el cruce del domingo ante Argentinos Juniors o en la revancha del 19 de agosto. Aún así, el apremiante momento que vive River podría, al menos, acelerar los plazos.

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Si River avanza a cuartos de final, la Conmebol le permitirá realizar tres modificaciones adicionales en la lista. En semifinales, el reglamento habilita un cambio más.