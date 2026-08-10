El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 132,336 atenciones de salud en las vacaciones agostinas de El Salvador

Vacaciones de agosto en El Salvador: 132.336 atenciones de salud, casi 3.000 llamadas al SEM y hospitales abiertos 24 horas (Imagen archivo, cortesía SEM)

Guardar

El Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador informó 132.336 atenciones brindadas por el Sistema Integrado de Salud durante el período vacacional de agosto. La cifra incluye consultas médicas, emergencias y referencias, según datos oficiales presentados en una conferencia de prensa por titulares de instituciones estatales.

Según informó el director del Sistema de Emergencias Médicas, Carlos Orellana, esas atenciones se distribuyeron en 87,502 consultas, 41,497 emergencias y 3,337 referencias a distintos niveles de atención.

Orellana indicó que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) recibió cerca de 3,000 llamadas y realizó 2,247 atenciones primarias, con ambulancias aéreas, marítimas o terrestres según la necesidad.

PUBLICIDAD

Durante las vacaciones, la infraestructura sanitaria incluyó la operación de 30 hospitales del Ministerio de Salud, 10 hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y 15 unidades médicas, todos disponibles las 24 horas.

El funcionario subrayó el trabajo articulado de instituciones como el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), FOSALUD y el Sistema de Emergencias Médicas, enfocados en garantizar el acceso a la salud para residentes y visitantes.

“Hemos dispuesto toda la capacidad instalada para asegurar atención continua en hospitales, unidades médicas, centros de emergencia y oficinas sanitarias internacionales en fronteras”, puntualizó Orellana.

PUBLICIDAD

El director del Sistema de Emergencias Médicas expuso el alcance de las atenciones del Sistema Integrado de Salud en agosto. Habló de coordinación interinstitucional y de cobertura permanente para residentes y visitantes durante el asueto.

Operativo de tránsito durante las vacaciones

En materia de tránsito, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, detalló que el despliegue de gestores, inspectores y operadores de grúas, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), movilizó alrededor de 15.000 elementos en puntos estratégicos de todo el país.

“Nuestro principal objetivo fue garantizar desplazamientos seguros y ágiles, intensificando labores en temporada alta”, sostuvo Reyes, quien también señaló que los siniestros viales disminuyeron 17% respecto del año anterior, al igual que la cifra de fallecidos.

El número de lesionados, en cambio, aumentó, probablemente por una mayor cantidad de pasajeros por incidente.

Las acciones incluyeron el servicio gratuito de grúas MOPT asiste, con 1.160 asistencias y casi 37.000 kilómetros recorridos para atender a conductores en dificultades.

PUBLICIDAD

El 80% de esos servicios se concentró en el área central del país, seguida por occidente y oriente. “Incrementamos también las detenciones por conducción peligrosa, con 21 personas más que el año pasado, lo que implica un aumento del 36%”, advirtió el viceministro, quien recordó que conducir bajo los efectos del alcohol constituye un delito penal.

Rescates, fallecimientos e incendios

Desde la Dirección General de Protección Civil, Luis Alonso Ayala destacó el despliegue en escenarios de alto flujo turístico, como playas, volcanes y lagos. De acuerdo con el funcionario, no se reportaron fallecidos por salvamento acuático en playas públicas ni privadas, como resultado de estrategias implementadas junto con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Naval, la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), Comandos de Salvamento y Cruz Verde. Se monitorearon 34 playas en 180 puntos de observación.

PUBLICIDAD

Protección Civil y cuerpos de socorro vigilaron decenas de balnearios y zonas turísticas, y al cierre precisaron intervenciones en agua, decesos fuera del litoral y un balance de siniestros en distintos focos.

Ayala confirmó tres fallecimientos en otros entornos acuáticos: uno en una poza de Chapeltique, otro en un accidente marítimo en la bocana del Bajón y otro en el malecón del lago de Ilopango.

En rescates, Protección Civil informó 81 casos, de los cuales 65 fueron catalogados como rescates profundos, con predominio de adultos entre los afectados.

En cuanto a incendios, el saldo incluyó 14 en maleza, 18 estructurales, cuatro en basureros y 13 en vehículos. Las autoridades también supervisaron la afluencia en áreas de montaña y volcanes, con acciones preventivas coordinadas junto con delegados territoriales y comisiones municipales.