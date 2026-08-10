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Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

El documento establece renovaciones sucesivas por el mismo plazo, salvo aviso con seis meses de anticipación, y condiciona las actividades a recursos financieros y humanos disponibles, con gastos asumidos por cada parte

Primer plano de un documento firmado sobre una mesa de madera. Dos hombres de traje se dan la mano frente a las banderas de Guatemala y Hungría.
Guatemala y Hungría suscribieron un acuerdo de cooperación educativa para impulsar intercambios estudiantiles y la colaboración entre instituciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala y Hungría suscribieron un acuerdo de cooperación educativa para impulsar intercambios estudiantiles y la colaboración entre instituciones de ambos países.

El convenio fue publicado el 10 de agosto en el Diario de Centro América donde se establecen los mecanismos de trabajo que se centrarán bajo principios de igualdad y reciprocidad.

El acuerdo incluye intercambio de información y experiencias, además de movilidad de académicos, administradores de educación, profesores, investigadores y expertos.

También contempla proyectos e investigaciones conjuntas, programas de capacitación y cooperación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación, junto con relaciones de intercambio escolar para desarrollar programas educativos y actividades entre instituciones.

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Becas y reconocimiento estudiantil

El documento plantea que cada país podrá reconocer, según su legislación, los estudios realizados en el otro, con intercambio de información sobre certificados, diplomas, títulos y otros documentos emitidos por instituciones reconocidas.

También promueve la movilidad estudiantil mediante programas de becas y la participación en competencias científicas y culturales. No obstante, esta medida establece que los asuntos de becas e intercambios deberán acordarse por separado entre los ministerios competentes.

El acuerdo entre Guatemala y Hungría fue publicado el 10 de agosto en el Diario de Centro América y establece trabajo con principios de igualdad y reciprocidad.
El documento prevé el reconocimiento de estudios según la legislación de cada país y el intercambio de información sobre certificados, diplomas y títulos; así como el impulso de becas entre ambos países. (DCA)

En tanto que ambos países se comprometieron a fomentar la enseñanza y el aprendizaje de sus idiomas y lenguas oficiales dentro de sus respectivos sistemas educativos.

Vigencia y responsabilidad

Para el seguimiento se creará un Grupo de Trabajo Conjunto, copresidido por los ministros de Educación de Guatemala y por la autoridad responsable de educación de Hungría, o por representantes designados, con reuniones al menos una vez al año, presenciales o virtuales. La implementación quedará a cargo del Ministerio de Educación de Guatemala y del Ministerio de Cultura e Innovación de Hungría.

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El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y prevé prórrogas automáticas por períodos sucesivos del mismo plazo, salvo que una de las partes notifique su decisión de finalizarlo con al menos seis meses de anticipación.

Las actividades quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos financieros y humanos, y cada país cubrirá sus propios gastos.

Guatemala y Hungría consolidan su cooperación bilateral

Las relaciones entre Guatemala y Hungría han experimentado un notable fortalecimiento en los ámbitos político, económico y social, marcado por una diplomacia de entendimiento mutuo y convergencia de intereses.

El acuerdo entre Guatemala y Hungría fue publicado el 10 de agosto en el Diario de Centro América y establece trabajo con principios de igualdad y reciprocidad.
El acuerdo contempla proyectos conjuntos, programas de capacitación y cooperación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación entre Guatemala y Hungría. (DCA)

En el plano político, ambos gobiernos han encontrado puntos de encuentro significativos en foros internacionales, coincidiendo en la defensa de los valores tradicionales, la familia, la democracia y la seguridad global. Las visitas oficiales de altas autoridades diplomáticas han servido para pavimentar una agenda común basada en el respeto recíproco y la soberanía, alejando las distancias geográficas mediante el diálogo político constante.

Económicamente, los vínculos bilaterales apuntan hacia la diversificación y la inversión industrial. Hungría, reconocida por su avanzada potencia en el sector de la industria automotriz y tecnológica, ha despertado el interés de la nación centroamericana para replicar modelos de desarrollo y atraer capital extranjero. Este puente comercial busca incentivar nuevas oportunidades de negocios y transferencia de conocimientos técnicos entre ambos mercados.

Por su parte, el pilar social y académico atraviesa su momento más sólido. El acuerdo formalizado estipula el intercambio de profesores, investigadores y expertos, así como el reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y la implementación de programas de becas universitarias. Este pacto fomenta la movilidad estudiantil y la cooperación científica, permitiendo que las nuevas generaciones de guatemaltecos se beneficien de la oferta educativa europea y estrechen los lazos culturales entre los pueblos.

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