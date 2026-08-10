X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

La implementación del programa Recompensas por Contenido Original representa un cambio relevante para quienes monetizan su actividad en X. REUTERS/Dado Ruvic

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La red social X, propiedad de SpaceX y bajo el liderazgo de Elon Musk, implementará una transformación en su sistema de retribución a creadores e influencers. La compañía dejará atrás su esquema tradicional de reparto de ingresos y pondrá en marcha el programa Recompensas por Contenido Original.

Esta iniciativa prioriza la creatividad, la autoría y la aportación genuina, estableciendo nuevos criterios para quienes deseen recibir ingresos por sus publicaciones en la plataforma.

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Qué implica el nuevo programa de Recompensas por Contenido Original en X

El anuncio oficial de X señala el cierre progresivo del programa actual de reparto de ingresos. Desde ahora, no se admitirán nuevos participantes en ese sistema.

La red social X implementará una transformación en su sistema de retribución a creadores e influencers. REUTERS/Dado Ruvic

Aquellas cuentas que ya forman parte del programa seguirán recibiendo pagos hasta el 7 de septiembre de 2026, fecha en la que concluirán los beneficios vigentes. A partir del 8 de septiembre, los interesados podrán presentar su solicitud para integrar el nuevo programa enfocado en la originalidad.

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Para acceder a este esquema renovado, será obligatorio mantener una suscripción activa a alguno de los niveles Premium de X. Además, los aspirantes deberán cumplir con ciertos umbrales: tener al menos 500 seguidores verificados y alcanzar 500.000 impresiones en la página de inicio de usuarios verificados durante un periodo de 90 días.

Cabe señalar que estos requisitos buscan garantizar que los ingresos lleguen a creadores activos y con impacto real en la comunidad.

A partir del 8 de septiembre, los interesados podrán presentar su solicitud para integrar el nuevo programa enfocado en la originalidad. REUTERS/Carlos Barria

La principal novedad radica en la valoración del contenido original. Según la información de X, serán consideradas originales aquellas publicaciones que incluyan reportajes, análisis, fotografías, videos, memes o gráficos creados por el propio autor.

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También se incluyen comentarios que demuestren aporte personal. Sin embargo, la plataforma advierte que la reutilización de material ajeno solo será aceptada si se añade un valor significativo y propio, alineándose así con las nuevas directrices.

Cuál es la definición de contenido original y qué criterios de elegibilidad existe en X

La compañía ha detallado qué tipo de publicaciones quedarán excluidas de las recompensas por originalidad. No serán elegibles los contenidos que se copien de otra cuenta, los que se descarguen y se suban nuevamente sin cambios relevantes, ni aquellos que se republican sin ninguna transformación o aporte sustancial. De este modo, X busca desalentar la práctica de replicar material existente y estimular la producción de ideas genuinas.

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La compañía ha detallado qué tipo de publicaciones quedarán excluidas de las recompensas por originalidad. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La explicación oficial subraya que los creadores deberán demostrar una contribución propia en cada pieza publicada. “Si tu contenido incorpora regularmente material creado por otros, deberás aportar un valor original significativo para que cumpla con nuestras directrices de contenido original”, especifica la plataforma.

Antecedentes y reacciones a los cambios en el modelo de pagos de X

Este giro en la política de remuneraciones surge tras varios intentos previos de X por ajustar el reparto de ingresos. En abril, la empresa aplicó recortes en los pagos destinados a cuentas que funcionan como agregadores de contenido y a aquellas dedicadas al “clickbait”.

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Estas medidas provocaron críticas entre usuarios con alta popularidad, quienes vieron afectadas sus ganancias. Elon Musk decidió revertir parcialmente algunos de esos ajustes, otorgando más peso a la audiencia local de los creadores al calcular los pagos.

En abril, la empresa aplicó recortes en los pagos destinados a cuentas que funcionan como agregadores de contenido y a aquellas dedicadas al “clickbait”. (X)

La transición al nuevo programa responde a la percepción de que el sistema anterior había perdido efectividad y coherencia. Allegra Jacchia, representante de X, explicó que “el programa existente había llegado a un punto en el que sus incentivos estaban desalineados”.

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Según Jacchia, la compañía optó por “empezar de cero y crear un programa diseñado desde el primer día para premiar la originalidad”, ya que añadir más reglas y excepciones no resolvía los problemas estructurales.

En sus declaraciones, Jacchia también anticipó que X continuará ajustando y perfeccionando el modelo de recompensas. La plataforma se compromete a mejorar los algoritmos y establecer estándares cada vez más altos para quienes deseen beneficiarse del sistema, con el objetivo de promover la creatividad genuina entre sus usuarios.

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El programa de Recompensas por Contenido Original de X es un sistema de monetización que reemplaza al antiguo reparto de ingresos por anuncios. (X)

Impacto para creadores e influencers en la plataforma X

La implementación del programa Recompensas por Contenido Original representa un cambio relevante para quienes monetizan su actividad en X. A partir de septiembre de 2026, los usuarios que aspiren a recibir ingresos deberán ajustar sus estrategias, priorizando la autoría y la aportación de valor propio.

Las cuentas que se dedican principalmente a replicar o redistribuir contenido ajeno enfrentarán una reducción significativa en sus posibilidades de obtener beneficios económicos mediante la plataforma.

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El nuevo esquema busca incentivar la producción de ideas nuevas, reportajes exclusivos, análisis originales y contenido visual creado por los propios usuarios. Al mismo tiempo, marca una diferencia clara respecto al modelo anterior, que permitía que los agregadores y las cuentas de alto tráfico se beneficiaran de forma considerable, aunque su aporte creativo fuera limitado.