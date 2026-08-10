Por el terremoto en Colombia, se suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe

Conmebol informó que se aplazó el duelo entre River e Independiente Santa Fe (FOTOBAIRES)

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Colombia atraviesa un delicado momento luego del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó, que tuvo lugar en la jornada del lunes. Por este motivo, se suspendió el encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, pautado para el miércoles 12 de agosto en El Campín de Bogotá.

El duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín de Bogotá estaba pautado para el miércoles 12 de agosto a las 19:30 de Colombia (21:30 de Argentina). La vuelta se iba a jugar la próxima semana en el Monumental a la misma hora. A falta de confirmación oficial, la serie se disputaría el 19 —la ida en Bogotá— y se cerraría el 26 en Núñez. La medida de la Conmebol también alcanza al partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

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Conmebol confirmó la suspensión del partido mediante un comunicado oficial. “La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia”, destacó la Casa Madre del fútbol sudamericano.

A esto, agregó: “En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deportes Tolima-Independiente del Valle e Independiente Santa Fe-River Plate”.

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Por último, la Conmebol remarcó su “solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento”. Respecto a la reprogramación de las series, señaló que darán información en los próximos días. Hay que destacar que los cuartos de final están pautados entre el 8 y 15 de septiembre.

El sismo se registró a las 7:34 de este lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y afectó el oeste y el centro del país. Se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, además de alcanzar a Ecuador y Panamá. River tenía programado un vuelo chárter desde Buenos Aires a Colombia durante la tarde del martes.

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El comunicado de la Conmebol sobre la postergación del partido entre Independiente Santa Fe y River

En el fútbol local, la DIMAYOR —entidad que regula las primeras divisiones del país— anunció el aplazamiento de los partidos del torneo profesional colombiano. “La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano correspondiente a esta semana”, indicó mediante un comunicado.

En esta misma línea, agregó: “Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan. Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia”.

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DIMAYOR cerró el comunicado con un mensaje de unidad en el delicado momento que atraviesa Colombia: “De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”.

La llave entre River e Independiente Santa Fe comenzaría recién la próxima semana (FOTOBAIRES)

Con la decisión de la Conmebol, River deberá modificar su logística para la semana. El plantel conducido por Eduardo Coudet se entrenó en la jornada del lunes con la flamante incorporación de Thiago Almada. El volante ofensivo que recaló desde el Atlético de Madrid trabajó a la par de sus nuevos compañeros, aunque su presencia para el cruce en Bogotá era una incógnita.

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Luego de la caída contra Tigre, el Chacho Coudet explicó que el futbolista tenía pocas chances de integrar el equipo: “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”.

Pese a esta postura, Thiago Almada fue incluido —en lugar de Agustín De La Cuesta— entre los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de River. Las incorporaciones que se quedaron afuera fueron Francisco Ortega y Lucas Beltrán, además de Giovanni González y Mauro Arambarri, quien está en plena recuperación de una lesión.

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Las otras modificaciones en la lista para esta fase son Tobías Andrada por Alex Woiski, Nicolás Otamendi por Cristian Jaime, Ángel Correa por Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, quien le ganó la pulseada a Beltrán. Ante la suspensión del duelo contra Independiente Santa Fe, el próximo partido de River será contra Argentinos Juniors el domingo a las 18:00 en el Monumental.