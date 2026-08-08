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Papelera de WhatsApp: cómo vaciarla para liberar espacio y que la app funcione mejor

En el apartado de ‘Almacenamiento y datos’ de la plataforma de mensajería, se encuentra una sección con los archivos más pesados

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
WhatsApp tiene, en Almacenamiento y datos, una sección tipo “papelera” donde se juntan los archivos más pesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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WhatsApp integra una función en su apartado de Almacenamiento y Datos que funciona como una papelera, ya que acumula todos los archivos más pesados. Vaciar esta sección es útil para liberar espacio y para optimizar el rendimiento de la app, así como del celular.

La ruta para encontrar la papelera de WhatsApp es:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
  5. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Cómo evitar que WhatsApp consuma mucho espacio

Además de vaciar la papelera de WhatsApp, puedes desactivar la descarga automática: en Almacenamiento y datos, configura que fotos, audios y videos no se bajen con datos móviles ni con Wi‑Fi, o al menos limita los videos.

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También puedes desactivar que se guarden en la galería para reducir duplicados en tu teléfono.

Por último, borra mensajes y archivos de grupos muy activos y revisa los audios largos. Con estos cambios, vas a recuperar espacio y mantener el almacenamiento bajo control sin perder lo esencial.

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Vaciarla ayuda a recuperar espacio y a mejorar el rendimiento de WhatsApp y del celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Vaciarla ayuda a recuperar espacio y a mejorar el rendimiento de WhatsApp y del celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué WhatsApp suele consumir mucho espacio

WhatsApp suele consumir mucho espacio por una combinación de factores que se acumulan con el uso diario:

  • Descarga automática de multimedia: si tienes activado que se descarguen fotos, videos, audios y documentos (con datos móviles o Wi‑Fi), el almacenamiento crece sin que lo notes.
  • Videos y audios pesan mucho: un solo video reenviado o un audio largo puede ocupar decenas o cientos de MB. En chats activos, eso se multiplica rápido.
  • Grupos muy movidos: los grupos suelen concentrar más archivos (memes, cadenas, clips) y generan una serie constante de descargas.
Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Elimina mensajes y archivos de grupos muy activos y revisa los audios largos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Archivos repetidos y reenviados: el mismo video o foto puede llegar varias veces en distintos chats. Aunque para ti sea “lo mismo”, el teléfono puede terminar guardando varias copias.
  • Copias locales y caché: WhatsApp guarda datos temporales (caché) y, según la configuración, también puede mantener copias de archivos para que carguen más rápido.
  • Se guarda también en la galería (duplicados): si tu teléfono guarda automáticamente en Fotos/Galería lo que recibes, puedes terminar con el archivo en WhatsApp y otra copia en tu galería.
Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
WhatsApp ocupa mucho espacio por varios motivos que se acumulan con el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Historial de chats y adjuntos: aunque borres mensajes, si no eliminas también los adjuntos desde “Administrar almacenamiento”, muchos archivos siguen ocupando espacio.

Por qué liberar espacio mejora el rendimiento del celular

Liberar espacio suele mejorar el rendimiento de tu celular porque el almacenamiento no funciona solo como un lugar para guardar fotos y apps: el sistema lo usa todo el tiempo para tareas internas.

Tanto el sistema operativo como las aplicaciones crean archivos temporales, cachés, miniaturas y registros para abrir contenido más rápido y mantener procesos en segundo plano.

Cuando el almacenamiento está casi lleno, al teléfono le cuesta generar y mover esos archivos, y eso puede traducirse en lentitud, cierres inesperados, errores al descargar adjuntos o demoras al abrir apps.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
Los grupos concentran más archivos (memes, cadenas, clips) y generan descargas constantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, para instalar actualizaciones y realizar tareas de mantenimiento (como descomprimir paquetes, reorganizar datos u optimizar componentes), el dispositivo necesita un margen de espacio libre.

Si no lo tiene, las actualizaciones pueden fallar o tardar más, y el funcionamiento general se vuelve menos estable.

En muchos equipos, el sistema también usa parte del almacenamiento como apoyo cuando falta RAM, así que un almacenamiento saturado puede afectar la multitarea. Es decir, para cuando necesites usar varias apps al tiempo.

Por eso, al eliminar archivos innecesarios y limpiar contenido acumulado, recuperas “aire” para que el sistema trabaje con más fluidez y responda mejor en el uso cotidiano.

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