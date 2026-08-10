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Golpes y botellazos: los videos de la irrupción de la barra de Platense en una pelea durante un partido de fútbol infantil

Ocurrió el fin de semana en Vicente López, durante un partido ante el club Parque Patricios, durante la Liga FEFI

Ocurrió el último sábado, durante uno de los cotejos por la Liga FEFI

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El mayor torneo de fútbol infantil de la Argentina está nucleado en la Liga FEFI. Entre las categorías 2015 y 2019, juegan 25.000 chicos de entre 11 y siete años y los partidos se desarrollan íntegramente los sábados, por tira. Este fin de semana que pasó, comenzaba el Torneo Clausura. Y en Vicente López se enfrentaban Platense, quinto en la general del Apertura, contra Parque Patricios, que venía de treparse al podio con un loable tercer puesto.

Si bien no se trata de un clásico ni mucho menos, se respiraba cierta tensión en el ambiente. En la fecha de ida se habían producido incidentes menores en el club del Sur de la Capital con discusiones aireadas y algunas intimidaciones que dijeron sufrir los padres de los niños que representan al Calamar. Es más, uno de los delegados de la institución aseguró que en aquella jornada le tajearon las ruedas de su vehículo mientras se desarrollaba la fecha. Por eso se esperaba que entre las directivas de ambas instituciones hubiesen calmado los ánimos en la previa de lo que era la vuelta de esta serie que, se insiste, nuclea a nenes que tienen menos de 11 años.

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Si bien ese era el objetivo, lo que la gente de Parque quizá no sabía era que el buffet del club, pegado a la cancha de futsal donde se juegan los encuentros, está dominado por la barra del Calamar. Que encima se había reunido desde temprano en su hábitat natural, ya que por la noche pensaban ver todos juntos allí el partido contra Independiente de Avellaneda, por la cuarta fecha del torneo de Primera División, que se disputaba en el Libertadores de América. Y eso le agregaba un potencial conflicto violento si otra vez se acumulaban discusiones entre padres que descargan sus frustraciones en los partidos de sus hijos.

Con las categorías más chicas hubo algunos cruces de palabras, algunos gritos fuera de lugar más teniendo en cuenta que se trata de la liga FEFI, pero todo no pasó de esa situación. Hasta que le tocaba el turno de enfrentarse a la categoría 2016 de ambos equipos. Sí, chicos de solo 10 años. Cuando recién había arrancado el partido y a partir de algunos fallos del árbitro, empezaron a cruzarse los límites. La gente de Platense asegura que fueron los de Parque Patricios los que amenazaron y hasta quisieron agredir a una madre, mientras que los de Parque dicen que la situación fue exactamente al revés.

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Sucedió el sábado, durante el choque ante Parque Patricios en Vicente López

Pero lo cierto es que fue el inicio del escándalo: porque a pocos metros estaba la barra del Calamar, que sigue estando en poder del grupo del Barrio Mitre. Y enterados de lo que sucedía a metros de su zona de confort, los violentos decidieron intervenir. Y no para calmar los ánimos, justamente: apenas se enteraron que habían agredido a un papá de la institución, salieron del buffet con algunas botellas y encararon directo hacia dónde estaba la gente de Parque. Y todo lo que sucedió a partir de entonces fue un bochorno que avergüenza a cualquiera: primero empujones, después golpes y hasta botellazos contra los padres del equipo visitante, mientras los chicos lloraban y algunos intentaban que pararan con su accionar.

Obviamente, la fecha terminó suspendida y ambos clubes cruzaron acusaciones sobre quién empezó el escándalo, como si eso justificara la intervención de la barra brava, que ya venía en el ojo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), porque la semana pasada, tras el partido en Vicente López en el que el Calamar fue derrotado por Talleres por 4 a 0, hubo un fuerte cruce con el capitán del equipo, Ignacio Vázquez y la advertencia de que sería clausurado el buffet al próximo incidente de la barra. Se verá qué ocurre ahora ya que la liga FEFI no está dentro del ámbito de actuación del Aprevide.

La subcomisión de Baby Fútbol de Platense sacó un comunicado donde lamenta los hechos y asegura: “Entendemos al baby fútbol como un espacio de formación deportiva y humana, donde los chicos aprenden valores como el respeto, la convivencia, el compañerismo y el esfuerzo, acompañados por sus familias en un entorno sano y seguro”, aunque advirtió lo obvio: “Durante distintos momentos de la jornada se registraron situaciones que generaron un clima de tensión, alejándose del espíritu que debe primar en el deporte infantil”.

Por su parte, la Comisión Directiva del Club Parque Patricios también sacó su comunicado donde expresó que hubo varias familias damnificadas y que “la institución no descansará hasta que se logre el total esclarecimiento de lo ocurrido y se apliquen las máximas sanciones legales y disciplinarias que corresponden”.

Así las cosas, ambos clubes intentan diluir sus responsabilidades en todo lo ocurrido. Porque si hubo agresiones en el Torneo Apertura no habilita una vendetta en el Clausura ni mucho menos la participación de la barra del club. Aunque visto cómo se comportan muchos padres de chicos que juegan al baby fútbol, distinguir la línea entre progenitores y barras a veces, como en este caso, se hace demasiado complejo.

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