¿Es o no imputable?: qué dice la pericia psiquiátrica de la joven acusada de asesinar a su novio tras una discusión en Chaco

Victoria Cantero está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo

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A más de una semana del crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue apuñalado por su novia, Victoria Cantero, de 25, en Chaco, se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas realizadas a la detenida para determinar sus facultades mentales al momento del hecho.

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Infobae, la imputada “comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones”. El estudio, realizado por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, detalló que los exámenes de “Memoria anterógrada y retrógrada”, “Atención provocada y espontánea”, “Orientación autopsíquica y alopsíquica” y “Afectividad y volitividad” arrojaron resultados dentro de los límites normales.

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A su vez, las evaluaciones de “Aspecto y actitud” y “Juicio, raciocinio e ideación” no registraron particularidades. De esta manera, los especialistas concluyeron que Cantero es imputable y, por lo tanto, puede responder penalmente por el hecho que se le atribuye.

En las últimas horas, también se conoció un informe médico realizado a Cantero tras su detención. Fuentes cercanas al caso aseguraron a este medio que la acusada presentaba “eritema y excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, equimosis en el brazo izquierdo, excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas”.

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Al momento de su detención, presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo

El documento de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco señaló que las lesiones presentaban varias horas de evolución y que la joven no mostraba signos de intoxicación alcohólica al momento del examen.

La antigüedad exacta de esas lesiones se convirtió ahora en uno de los puntos que deberán esclarecerse en la investigación. El abogado de la familia de la víctima, Juan Arregín, sostuvo que “no son lesiones compatibles contra objetos duros, por lo tanto, no pueden hablar de agresiones de las que ella luego se hubiera defendido”. En ese sentido, dijo, esperan una determinación pericial más precisa sobre cuándo y cómo se produjeron las marcas.

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El resultado de esos estudios será relevante para establecer si las lesiones son contemporáneas al episodio que terminó con la muerte de Álvarez Guardia y qué relación, si alguna, tuvieron con lo ocurrido aquella madrugada.

Estas novedades se conocieron en medio de un nuevo cambio en la defensa de Cantero. Lucas Ignacio Bosch renunció a representarla, pocos días después de que Marco Molero también se apartara del expediente.

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Molero había explicado que tomó la decisión tras enterarse de que la víctima era sobrino directo de un amigo suyo. “Lo hice por una cuestión moral y además porque no quiero que de ninguna forma se entorpezca el derecho de defensa que le asiste a la señorita Cantero”, señaló.

El momento de la detención de Victoria Cantero

Este lunes, Cantero se presentó por la mañana ante la Fiscalía y posteriormente designó como nuevos abogados a Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu.

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En diálogo con Infobae, los nuevos defensores manifestaron que recién este lunes al mediodía pudieron acceder al expediente y señalaron que su defendida continúa “conmocionada”. Además, aseguraron que “tiene toda la espalda marcada”.

Los letrados aclararon que, una vez que Cantero esté en condiciones, hablarán con ella para intentar reconstruir qué ocurrió aquella madrugada. También anticiparon que cuentan con elementos que, según sostienen, podrían favorecer a la imputada. En ese sentido, afirmaron que buscarán acreditar la existencia de “un contexto de violencia física previa” y que cuentan con fotografías en las que la joven aparece “con la cara golpeada”.

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Victoria Cantero continúa alojada en la Comisaría 11ª de Resistencia.