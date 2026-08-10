Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Por qué deberías conectar tu celular al TV con cable HDMI y no por WiFi

La calidad de la imagen es uno de los motivos para optar por esta opción disponible en Android y iPhone

Primer plano de manos de una persona, una sostiene un teléfono móvil, la otra conecta un cable HDMI a un puerto de un televisor.
Conectar el celular al televisor con un cable HDMI ofrece una transmisión estable y sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Conectar el celular al televisor mediante un cable HDMI es la solución más estable para transmitir el contenido sin interrupciones. Aunque las transmisiones inalámbricas son funcionales, el cable ofrece ventajas técnicas y de comodidad que marcan la diferencia en la experiencia de usuario.

Este proceso de conexión es sencillo, ya que no se necesitan aplicaciones adicionales, pero sí un adaptador para el teléfono además del cable.

Ventajas de usar HDMI frente a las conexiones inalámbricas

La transmisión inalámbrica es ideal para ciertos procesos. Sin embargo, el HDMI tiene ventajas técnicas como mayor calidad de imagen, menor latencia y una señal estable sin depender de la conectividad de la red.

PUBLICIDAD

Al conectar el celular mediante un cable, la imagen y el sonido se transmiten sin compresión y en tiempo real, lo que garantiza una experiencia nítida y sin retrasos.

Una persona sostiene un teléfono móvil y conecta un cable HDMI a un puerto trasero de un televisor negro.
La conexión del celular al televisor por HDMI transmite imagen y sonido en tiempo real y sin compresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema resulta útil para juegos, ya que evita el “lag” o los retrasos entre el toque en el celular y la respuesta en pantalla. Además, no requiere conexión a internet, lo que permite su uso en cualquier lugar y momento, sin importar la calidad o disponibilidad del WiFi.

PUBLICIDAD

El HDMI también elimina los riesgos de cortes o interferencias que afectan a las transmisiones inalámbricas. En contextos donde hay muchas redes activas o el entorno presenta obstáculos, el cable asegura una conexión ininterrumpida. Esta estabilidad es especialmente valorada en presentaciones laborales, reuniones familiares o sesiones de videojuegos.

Paso a paso para conectar el celular al televisor con cable HDMI

El procedimiento para conectar el celular al televisor por HDMI es directo y no exige conocimientos técnicos avanzados. El primer paso consiste en identificar el tipo de puerto de tu móvil: USB-C en la mayoría de Android modernos, Lightning para los iPhone o Micro USB en modelos antiguos.

Es necesario adquirir un adaptador específico que transforme esa salida en una entrada HDMI compatible con el televisor.

Hombre en suéter gris conecta un cable HDMI con adaptador a un televisor negro que muestra "No Signal", mientras sostiene un teléfono móvil.
El cable HDMI evita cortes e interferencias en entornos con muchas redes activas u obstáculos para la transmisión inalámbrica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el adaptador correcto, el proceso se resume en cuatro pasos: conectar el adaptador al celular, unir el cable HDMI desde el adaptador hasta la entrada HDMI del televisor, encender la TV y seleccionar la entrada correspondiente con el control remoto. De inmediato, la pantalla del celular se proyectará en la TV, sin necesidad de instalar aplicaciones ni configurar ajustes.

Muchos adaptadores modernos incluyen puertos adicionales para conectar cargadores, joysticks o teclados. Esta función permite transformar el celular en una consola de videojuegos, reproductor multimedia o herramienta de trabajo, todo sin interrupciones prolongadas.

Usos prácticos y beneficios de la conexión por HDMI

El uso del cable HDMI entre el celular y el televisor amplía las posibilidades de ambos dispositivos. Permite ver películas y series en alta definición, jugar videojuegos móviles con baja latencia y mostrar fotos, documentos o presentaciones en reuniones familiares o laborales. Además, la conexión directa posibilita realizar videollamadas grupales en pantalla grande y revisar recuerdos audiovisuales con mayor comodidad.

El HDMI destaca, además, por su versatilidad: algunos adaptadores avanzados habilitan la conexión simultánea de controles o teclados, lo que convierte al celular en una estación de trabajo improvisada o consola portátil. Otra ventaja es la posibilidad de cargar el teléfono mientras está conectado, evitando interrupciones prolongadas en el uso.

Un hombre conecta un cable HDMI negro a la parte trasera de un televisor. En la otra mano sostiene un teléfono móvil con la pantalla encendida.
El proceso para usar un cable HDMI con el celular y la TV incluye conectar el adaptador, enlazar el cable y seleccionar la entrada HDMI en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una experiencia de cine en casa, el cable HDMI convierte cualquier televisor en un espejo exacto de la pantalla del móvil, sin depender de la smart TV ni de aplicaciones de terceros.

Aunque la industria tecnológica impulsa cada vez más la transmisión inalámbrica, el HDMI se mantiene como un estándar ideal por su eficacia y universalidad.

Funciona incluso cuando no hay internet disponible, no depende de la compatibilidad entre marcas y ofrece la misma calidad en cualquier televisor equipado con entrada HDMI. El usuario evita los tiempos de carga y los cortes inesperados, disfrutando de una experiencia continua y sin sobresaltos.

Temas Relacionados

Cable HDMIWifiSmart TVTelevisorAndroidiPhoneCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

En muchas situaciones, los usuarios notan que la aplicación de mapas de Apple no muestra un atasco que sí aparece en Google Maps

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

La clave para reducir la sensación de urgencia en la app radica en ajustar varias opciones de privacidad y notificaciones

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

A nivel visual, se han renovado los íconos de Siri, Vista previa y Safari, aportando un aspecto actualizado a estos elementos del sistema

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

La idea de correr con el botón B no estaba pensada, pero cambió la manera de disfrutar el juego de Nintendo

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

Serán consideradas originales aquellas publicaciones que incluyan reportajes, análisis, fotografías, videos, memes o gráficos creados por el propio autor

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

DEPORTES

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

TELESHOW

Brian Lanzelotta fue estafado por una cifra millonaria: “Hoy no tengo plata ni para comprarme una gaseosa”

Brian Lanzelotta fue estafado por una cifra millonaria: “Hoy no tengo plata ni para comprarme una gaseosa”

Quiénes son las figuras que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

Autoridades costarricenses descubren compartimento oculto en furgón y decomisan más de USD 484 mil en cigarrillos de contrabando

Capturaron a cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales en México y los entregaron a El Salvador

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania