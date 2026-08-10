Melody Luz compartió la divertida pelea que tuvo con su hija Venezia por Alex Caniggia: “No te voy a compartir a papá”

Melody Luz mostró la divertida pelea con su hija

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Durante un viaje familiar por Venecia, Melody Luz compartió con sus seguidores un divertido episodio protagonizado junto a Alex Caniggia y su hija Venezia. La bailarina publicó en sus historias de Instagram un video que captó la atención de sus seguidores, en el que se observa una conversación entre madre e hija, con el mediático como testigo y partícipe del momento.

En el clip, grabado durante su estadía en la ciudad italiana, la pequeña Venezia dejó en claro su postura respecto al vínculo con su padre. “Yo no te voy a compartir a papá”, expresó con determinación, desatando la sorpresa de Melody Luz. La bailarina reaccionó con asombro y buscó mantener el buen humor, mientras Alex Caniggia, entre risas, intervino para bromear sobre la situación y alentar la simpatía de su hija.

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Lejos de resignarse, Melody intentó defender su lugar en la familia. “No, es mío papá”, le respondió a la niña, intentando convencerla de que podía compartir el cariño de Alex. Venezia, firme en su decisión, insistió: “Es mío papá y punto”. La escena provocó la risa de ambos padres, quienes celebraron la espontaneidad y el carácter de su hija.

La interacción continuó con Alex reforzando su alianza con Venezia, pidiéndole un abrazo y sumando complicidad al momento familiar. El video, difundido en redes sociales, rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes destacaron la personalidad de la niña y el clima distendido que caracteriza a la familia.

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La frase de Venezia que hizo reír a Alex Caniggia y descolocó a Melody Luz

Desde el nacimiento de Venezia, Melody Luz y Alex Caniggia acostumbran compartir fragmentos de su vida cotidiana en las redes, en los que su hija suele ocupar un lugar central. Las escenas familiares, cargadas de humor y espontaneidad, han consolidado el interés de sus seguidores, que acompañan cada publicación con mensajes de afecto y reconocimiento a la dinámica familiar.

Tras un mes de silencio en redes, Alex Caniggia y Melody Luz reaparecieron con una serie de publicaciones que reflejaron su reencuentro familiar durante un viaje por Europa. El itinerario comenzó en Madrid y continuó en Venecia, ciudad que comparte el nombre con su hija, Venezia. La elección del destino no pasó inadvertida para quienes siguen la vida de la pareja, ya que el viaje representó tanto una experiencia familiar como un gesto cargado de simbolismo.

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Fue Melody quien se encargó de documentar cada momento a través de su cuenta de Instagram. En las primeras imágenes, se la observa recorriendo las calles venecianas con un vestido burdeos y accesorios dorados, posando frente a los edificios históricos de la ciudad. La luz de la tarde iluminaba las fachadas, y la bailarina transmitía una naturalidad que contrastaba con el tiempo de distancia anterior entre ambos.

Luego, las postales cambiaron de escenario y mostraron a Melody a bordo de una góndola navegando el Gran Canal, con el Puente de Rialto como fondo. En las escenas alterna entre el cabello recogido y suelto, y utiliza gafas de sol oscuras. En uno de los videos, la ciudad se despliega detrás de ella mientras el agua refleja las construcciones de piedra. Para acompañar estas stories, Melody eligió la canción “La Vie Élégante”, de Jakob Welik.

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Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia disfrutan de unas divertidas vacaciones en Europa

Por su parte, Alex también registró momentos del viaje. Fotografió a Melody durante un almuerzo en una terraza con vista al Gran Canal, rodeada de vegetación y lámparas de colores, mientras disfrutaba de un plato de lasaña. El entorno, con el movimiento de las embarcaciones de fondo, aportó una atmósfera particular a la escena. Junto a la imagen, Alex escribió: “Mi Gitana hermosa. Tranqui el almuerzo. NO HAY SECARDOS QUE LINDO. Me comí todo jej. Te amo”.

La presencia de Venezia, la hija de la pareja, añadió un significado especial al recorrido por la ciudad. El hecho de que la familia haya elegido Venecia como destino resultó significativo para sus seguidores, quienes interpretaron el viaje como mucho más que una experiencia turística. Los canales, las góndolas y los puentes sirvieron de telón de fondo para un reencuentro que ambos decidieron compartir sin explicaciones adicionales.

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Alex también se dirigió a su audiencia desde Venecia. Publicó una imagen de un canal secundario, con una lancha de madera avanzando entre fachadas envejecidas, y sumó el mensaje: “BUEN DIA SECARDOS BARATS”.

El viaje europeo comenzó en España, donde la familia pasó unos días antes de trasladarse a Italia. Sin embargo, fue Venecia la ciudad elegida para retomar la comunicación pública y mostrar el reencuentro familiar, en un escenario con un valor simbólico evidente para la pareja y su hija. Las calles, los canales, el almuerzo sobre el agua y la góndola bajo el Puente de Rialto formaron parte de un relato visual que marcó el regreso de la familia a las redes tras un mes de ausencia.

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