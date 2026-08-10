YPF, otra vez récord: la petrolera anunció el mayor resultado operativo de su historia y una utilidad neta de USD 1.200 millones

"El Ebitda del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios", informó la empresa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

YPF alcanzó en el segundo trimestre de 2026 el mayor resultado operativo de su historia, con un margen del 43% sobre los ingresos y una utilidad neta de USD 1.205 millones, la segunda cifra más alta registrada por la empresa. Además, un Ebitda –siglas en inglés para beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– ajustado de USD 2.804 millones, el valor más alto en sus registros.

“Cabe resaltar que el trimestre de mayor utilidad neta corresponde al Q3 del año anterior. El Ebitda del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios. Durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gas oil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales”, detalló la empresa que preside Horacio Marín.

PUBLICIDAD

Desde la empresa atribuyeron este desempeño a un crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta, mejoras en la eficiencia interna y una política de precios que priorizó la competitividad.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (REUTERS/Agustín Marcarian)

El documento remarca que “la utilidad neta más alta de la historia corresponde al tercer trimestre del año anterior”, aunque el segundo trimestre de 2026 consolida el camino ascendente de la petrolera.

PUBLICIDAD

La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, lo que implica un incremento del 47% respecto del mismo período de 2025. YPF anticipó que, para finales de este año, espera llegar a los 250.000 barriles diarios de shale, apoyada en proyectos estratégicos como Loma La Lata Oil, presentado en mayo ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión anunciada para este desarrollo asciende a 25.000 millones de dólares.

En materia de inversiones, la compañía destinó USD 1.340 millones durante el segundo trimestre, un 16% más que el año pasado. De ese total, el 77% se orientó a la actividad no convencional, con foco principal en Vaca Muerta. El comunicado remarca que se prevé una aceleración en la segunda mitad del año, lo que acompañaría el aumento proyectado de la producción de shale.

PUBLICIDAD

El segmento de Downstream (venta de combustible y refinación de petróleo) también entregó resultados históricos. Las refinerías de YPF alcanzaron un récord de procesamiento, con 351.000 barriles diarios y una utilización del 104 por ciento. Este desempeño permitió registrar máximos en la producción de naftas y gas oil. La petrolera señaló que esto facilitó “evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar excedentes a países de la región”. Las ventas de combustibles aumentaron un 10% en volumen respecto al año anterior, consolidando una participación de mercado del 59% en el trimestre.

Uno de los yacimientos de YPF en Vaca Muerta

Durante este período, YPF implementó un esquema temporal de buffer de precios para naftas y gas oil, con el objetivo de no trasladar al surtidor la totalidad del impacto por la suba de precios internacionales.

PUBLICIDAD

El avance del Oleoducto VMOS representa otro de los hitos del trimestre, con más del 77% de la obra ejecutada al cierre de junio de 2026. Se prevé que tanto el nuevo oleoducto como su terminal inicien operaciones de exportación de crudo a comienzos del año próximo.

En línea con su estrategia de foco en los recursos no convencionales, YPF continuó el proceso de venta de activos convencionales considerados no estratégicos. El jueves 6 de agosto, la empresa acordó desprenderse de dos grupos de áreas en la provincia de Mendoza por un monto cercano a los 400 millones de dólares. Una vez concretada la operación, el 95% de la producción de la compañía en Vaca Muerta responderá a la lógica no convencional, con lo que la empresa quedará cerca de su meta de transformarse en una operadora integrada de este segmento.

PUBLICIDAD

La generación de flujo de caja libre fue de 824 millones de dólares, posicionándose como el tercer mejor registro histórico. El informe aclara que esta cifra incluye un efecto extraordinario derivado de la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. Excluyendo este efecto, la generación de caja hubiese alcanzado los 1.000 millones de dólares. “Esto demuestra el sólido desempeño operativo y financiero alcanzado durante el trimestre”, señala el comunicado.

El cierre del segundo trimestre permitió a YPF mostrar una liquidez récord de casi 2.500 millones de dólares y reducir su ratio de endeudamiento neto a 1,09 veces, el nivel más bajo en los últimos 11 años.

PUBLICIDAD

En el plano operativo y de inversiones, el 77% de los fondos desembolsados se destinó a la actividad no convencional, con foco especial en Vaca Muerta, lo que refuerza el giro estratégico de la empresa hacia el desarrollo de este tipo de recursos. El comunicado subraya que se espera “una aceleración importante durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento de la producción de petróleo shale”.

En cuanto a la política comercial, la compañía decidió “no trasladar al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales” durante el trimestre, aplicando un esquema temporal de amortiguación de precios para naftas y gas oil.

PUBLICIDAD

La venta de activos convencionales en Mendoza, por aproximadamente 400 millones de dólares, y la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta, marcan un trimestre de movimientos estratégicos en el portafolio de la compañía.