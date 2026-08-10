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Franco Colapinto contó una particular anécdota de Flavio Briatore: “Todos estaban contentos menos él”

El argentino contó una reacción del italiano luego de que Alpine lograra su mejor resultado combinado en 2026. “Es un animal competitivo”, afirmó

Franco Colapinto explicó el espíritu competitivo de Flavio Briatore (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto explicó el espíritu competitivo de Flavio Briatore (@AlpineF1Team)
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Franco Colapinto confesó que Flavio Briatore fue prácticamente la única persona en el equipo que no celebró el doble puntaje de Alpine en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: mientras el resto del equipo festejaba un resultado que parecía positivo, el asesor ejecutivo italiano presionaba para entender por qué la escudería seguía lejos de Ferrari.

La anécdota, compartida por el piloto argentino de 23 años en una entrevista con Motorsport, ilustra con claridad el estilo de liderazgo que Briatore, de 76 años, impone sobre el equipo con sede en Enstone. Alpine terminó en la sexta posición con el mejor resultado del piloto argentino en la Máxima y el octavo lugar de su compañero, Pierre Gasly, en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, un resultado que, dado el contexto del campeonato y la distancia con los cuatro equipos punteros, generó satisfacción generalizada en la estructura. Briatore, sin embargo, no compartió ese ánimo.

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“Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo”, relató el corredor bonaerense de 23 años.

El foco del italiano no estaba en los puntos obtenidos, sino en la brecha que aún separaba a Alpine de sus los cuatro equipos más fuertes. Briatore quería saber por qué la distancia con Ferrari había aumentado respecto a la carrera anterior en Miami, y por qué Racing Bulls se había acercado más de lo esperado. “Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: no, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros”, afirmó el pilarense.

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Franco Colapinto obtuvo en Canadá su mejor resultado en la F1 al terminar sexto (REUTERS/Mathieu Belanger)
Franco Colapinto obtuvo en Canadá su mejor resultado en la F1 al terminar sexto (REUTERS/Mathieu Belanger)

Lejos de ver ese comportamiento como un problema, Franco lo defiende como una necesidad estructural para cualquier equipo que aspire a salir de la zona media. “Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la Fórmula 1 y alcanzar a los equipos punteros”, afirmó.

La temporada 2025 fue muy difícil para Alpine, que arrancó 2026 con una recuperación apreciable en el rendimiento. Aun así, Colapinto deja en claro que ese progreso no genera conformidad dentro del equipo. “Estoy muy orgulloso de los pasos que hemos dado, pero todos somos muy competitivos. Los avances han sido enormes este año, pero siempre aspiramos a más”, señaló el piloto.

El perfil de Briatore que emerge del relato de Colapinto es el de alguien que regresó a la F1 con un único objetivo. “Flavio es un animal competitivo. Solo volvió a la F1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual”, afirmó el argentino.

En las últimas carreras antes del receso de verano, Racing Bulls superó a Alpine tanto en ritmo puro como en el Campeonato Mundial de Constructores, lo que añade presión adicional sobre el equipo de cara a la segunda mitad del año.

Aún no fue anunciada la continuidad de Franco Colapinto como titular en Alpine en 2027, pero todo se encamina a que mantendrá la butaca para el venidero ejercicio tal como anticipó Infobae. El equipo francés está conforme con la performance del argentino y en especial Flavio Briatore, que tanto hizo para conseguir la cesión de cinco años de parte de Williams.

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