Guatemala busca descentralizar la infraestructura deportiva con complejos especializados fuera de la capital

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció que las Ciudades Deportivas de Chimaltenango e Izabal iniciarán su fase de arranque en agosto. (Imagen mejorada con IA)

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El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció la construcción de dos Ciudades Deportivas a través de un proyecto que el Gobierno presenta como la reactivación de la infraestructura para deporte de alto rendimiento y actividad física tras más de 76 años sin inversiones de este tipo.

De acuerdo con el ministro de Cultura guatemalteco, Luis Méndez Salinas, las Ciudades Deportivas se construirán en los departamentos de Chimaltenango e Izabal con el propósito de descentralizar la inversión gubernamental y promover el deporte en todo el país.

Los proyectos entrarán en su fase de arranque este mes, con la colocación de la primera piedra el 21 de agosto en Zaragoza, Chimaltenango y el 25 de agosto en Los Amates, Izabal.

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El funcionario hizo el anuncio durante La Ronda de este lunes y vinculó la ejecución de la red de complejos con décadas de abandono de la infraestructura deportiva y sostuvo que el país no había impulsado obras de esta naturaleza desde la construcción de la Ciudad Olímpica, el Gimnasio Nacional y el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

También dijo que se avanza en las gestiones para una tercera ciudad deportiva en Las Cruces, Petén, y para otro desarrollo en el suroriente del país. En el caso de Petén, Méndez Salinas precisó que el proyecto ya está en proceso de generación en el Sistema Nacional de Inversión Pública, paso previo para avanzar hacia su construcción.

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El ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Luis Méndez Salinas anunció que las Ciudades Deportivas de Chimaltenango e Izabal iniciarán su fase de arranque en agosto.

El ministro explicó que la prioridad oficial no se limita a levantar infraestructura, sino a reconocer la recreación, el deporte y la actividad física como factores asociados a la salud pública, la convivencia y la vida democrática. En esa línea, atribuyó el impulso del plan a una prioridad presidencial.

Méndez Salinas dijo que estas nuevas ciudades deportivas buscan corregir una concentración histórica de instalaciones de calidad en la capital. Según afirmó, durante décadas el único complejo deportivo de referencia estuvo ubicado en Ciudad de Guatemala.

Cada departamento tendrá un diseño ligado a sus disciplinas más practicadas

Los complejos no repetirán un mismo plano. El titular del Ministerio de Cultura y Deportes explicó que cada diseño responde a los deportes más practicados en el departamento donde será construido.

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En Zaragoza, el proyecto dará prioridad al ciclismo y se prevé una inversión de 110.5 millones de quetzales (USD 14.2 millones).

Mientras que en Los Amates, el énfasis estará en el patinaje y se estima una inversión de 129.3 millones de quetzales (USD 16.6 millones).

Cada ciudad deportiva tendrá un diseño según las disciplinas más practicadas, con prioridad para ciclismo en Zaragoza, patinaje en Los Amates y boxeo en Las Cruces. (Ministerio de Cultura de Guatemala)

Por su parte, la futura ciudad deportiva de Las Cruces tendrá un componente orientado al boxeo y, por ahora, se desconoce el costo, debido a que la obra no se ha sacado en licitación.

Cada Ciudad Deportiva contará con espacios multipropósito, además de ese componente particular definido para cada sede. Esa estructura busca combinar uso general con especialización por disciplina.

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Durante su intervención, Méndez Salinas resumió el sentido político e institucional del proyecto con una frase: “Es retomar esa visión del país y de una institucionalidad que trabaja activamente para procurar la felicidad de sus habitantes”.

El ministro de Cultura, Luis Salinas, afirmó que la recreación, el deporte y la actividad física forman parte de una política vinculada a la salud pública y la convivencia. (Ministerio de Cultura de Guatemala)

Además, cada uno de los proyectos contará con su propia planta de tratamiento, cuarto eléctrico, guardianía, garita de control, estacionamiento para vehículos y motocicletas, vestidores, juegos infantiles, una plaza cívica y otra cultural, así como áreas verdes múltiples.