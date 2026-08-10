Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala busca descentralizar la infraestructura deportiva con complejos especializados fuera de la capital

Los nuevos recintos priorizarán ciclismo en Zaragoza y patinaje en Los Amates, en una estrategia oficial para corregir la concentración histórica de instalaciones de calidad en Ciudad de Guatemala y ampliar su uso multipropósito

Las nuevas ciudades deportivas buscan descentralizar la infraestructura deportiva y reducir la concentración histórica de instalaciones en Ciudad de Guatemala.
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció que las Ciudades Deportivas de Chimaltenango e Izabal iniciarán su fase de arranque en agosto. (Imagen mejorada con IA)
Guardar

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció la construcción de dos Ciudades Deportivas a través de un proyecto que el Gobierno presenta como la reactivación de la infraestructura para deporte de alto rendimiento y actividad física tras más de 76 años sin inversiones de este tipo.

De acuerdo con el ministro de Cultura guatemalteco, Luis Méndez Salinas, las Ciudades Deportivas se construirán en los departamentos de Chimaltenango e Izabal con el propósito de descentralizar la inversión gubernamental y promover el deporte en todo el país.

Los proyectos entrarán en su fase de arranque este mes, con la colocación de la primera piedra el 21 de agosto en Zaragoza, Chimaltenango y el 25 de agosto en Los Amates, Izabal.

PUBLICIDAD

El funcionario hizo el anuncio durante La Ronda de este lunes y vinculó la ejecución de la red de complejos con décadas de abandono de la infraestructura deportiva y sostuvo que el país no había impulsado obras de esta naturaleza desde la construcción de la Ciudad Olímpica, el Gimnasio Nacional y el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

También dijo que se avanza en las gestiones para una tercera ciudad deportiva en Las Cruces, Petén, y para otro desarrollo en el suroriente del país. En el caso de Petén, Méndez Salinas precisó que el proyecto ya está en proceso de generación en el Sistema Nacional de Inversión Pública, paso previo para avanzar hacia su construcción.

PUBLICIDAD

El ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Luis Méndez Salinas anunció que las Ciudades Deportivas de Chimaltenango e Izabal iniciarán su fase de arranque en agosto.

El ministro explicó que la prioridad oficial no se limita a levantar infraestructura, sino a reconocer la recreación, el deporte y la actividad física como factores asociados a la salud pública, la convivencia y la vida democrática. En esa línea, atribuyó el impulso del plan a una prioridad presidencial.

Méndez Salinas dijo que estas nuevas ciudades deportivas buscan corregir una concentración histórica de instalaciones de calidad en la capital. Según afirmó, durante décadas el único complejo deportivo de referencia estuvo ubicado en Ciudad de Guatemala.

Cada departamento tendrá un diseño ligado a sus disciplinas más practicadas

Los complejos no repetirán un mismo plano. El titular del Ministerio de Cultura y Deportes explicó que cada diseño responde a los deportes más practicados en el departamento donde será construido.

En Zaragoza, el proyecto dará prioridad al ciclismo y se prevé una inversión de 110.5 millones de quetzales (USD 14.2 millones).

Mientras que en Los Amates, el énfasis estará en el patinaje y se estima una inversión de 129.3 millones de quetzales (USD 16.6 millones).

Las nuevas ciudades deportivas buscan descentralizar la infraestructura deportiva y reducir la concentración histórica de instalaciones en Ciudad de Guatemala.
Cada ciudad deportiva tendrá un diseño según las disciplinas más practicadas, con prioridad para ciclismo en Zaragoza, patinaje en Los Amates y boxeo en Las Cruces. (Ministerio de Cultura de Guatemala)

Por su parte, la futura ciudad deportiva de Las Cruces tendrá un componente orientado al boxeo y, por ahora, se desconoce el costo, debido a que la obra no se ha sacado en licitación.

Cada Ciudad Deportiva contará con espacios multipropósito, además de ese componente particular definido para cada sede. Esa estructura busca combinar uso general con especialización por disciplina.

Durante su intervención, Méndez Salinas resumió el sentido político e institucional del proyecto con una frase: “Es retomar esa visión del país y de una institucionalidad que trabaja activamente para procurar la felicidad de sus habitantes”.

Las nuevas ciudades deportivas buscan descentralizar la infraestructura deportiva y reducir la concentración histórica de instalaciones en Ciudad de Guatemala.
El ministro de Cultura, Luis Salinas, afirmó que la recreación, el deporte y la actividad física forman parte de una política vinculada a la salud pública y la convivencia. (Ministerio de Cultura de Guatemala)

Además, cada uno de los proyectos contará con su propia planta de tratamiento, cuarto eléctrico, guardianía, garita de control, estacionamiento para vehículos y motocicletas, vestidores, juegos infantiles, una plaza cívica y otra cultural, así como áreas verdes múltiples.

Temas Relacionados

Bernardo ArévaloGuatemalaInfraestructuraCiudad DeportivaDeporteChimaltenangoIzabalPetén

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

El Ministerio de Salud y la DNCD pusieron en marcha la fase operativa del estudio en República Dominicana con apoyo de Direcciones Provinciales de Salud

República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario

El régimen no ha revelado el costo de la estructura metálica levantada en la Avenida de Bolívar a Chávez, mientras el país arrastra un gasto millonario por los llamados árboles de la vida y el culto oficial a Hugo Chávez

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario

Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

El documento establece renovaciones sucesivas por el mismo plazo, salvo aviso con seis meses de anticipación, y condiciona las actividades a recursos financieros y humanos disponibles, con gastos asumidos por cada parte

Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

Aunque la economía crece, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de ciudadanos

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

La organización empresarial plantea retomar el esquema automático previo tras concursos “llave en mano” sin oferentes, al alegar que el régimen actual traslada a las constructoras riesgos por dólar, inflación y costos

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

TECNO

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

MUNDO

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate