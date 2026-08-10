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Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

Aunque la economía crece, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de ciudadanos

Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento, señala un informe gubernamental.
Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento, señala un informe gubernamental.
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Entre enero y mayo de este año la economía panameña registró un crecimiento de 4.9%, medido a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), consolidando, según las autoridades, un desempeño sólido impulsado por actividades vinculadas tanto al mercado interno como al externo.

Esto lo destaca el más reciente Informe de Coyuntura, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se señala que Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en América Latina.

El informe indica que, pese a que las perspectivas económicas mundiales siguen marcadas por riesgos geopolíticos y financieros, se mantiene una expectativa de crecimiento moderado.

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En esa línea, el Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión de 3.0% para la economía mundial en 2026, mientras que en América Latina el desempeño continuará siendo heterogéneo, dependiendo de la exposición de cada país a los mercados energéticos y al financiamiento externo.

En contraste con este panorama internacional, siempre de acuerdo con las autoridades, Panamá mantiene una trayectoria favorable gracias al dinamismo de sectores estratégicos como la logística, el comercio, el turismo y la construcción, que continúan liderando la expansión económica incluso en un entorno de elevada incertidumbre.

Hombre de espaldas con gorra y delantal atiende un puesto móvil de alimentos. Varios peatones caminan de espaldas. Edificios altos y tráfico vehicular al fondo.
Un vendedor ambulante atiende su puesto de chucherías mientras varios peatones transitan por una acera ancha en una calle céntrica de la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también destaca que, aunque el incremento de los precios internacionales del petróleo ha generado presiones sobre los costos del transporte y algunos servicios, la inflación permaneció baja y controlada, ubicándose en 1.3% a mayo.

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Este resultado fue respaldado por las medidas de mitigación implementadas por el Gobierno, entre ellas el subsidio a los combustibles dirigido al transporte público, el transporte de alimentos y la pesca artesanal.

De igual forma, la información oficial aduce que el fortalecimiento de la actividad económica tuvo un impacto positivo en el mercado laboral.

Entre enero y mayo de 2026, los contratos de trabajo aumentaron 19.1%, reflejando una mayor generación de empleo formal y reafirmando la capacidad de la economía panameña para sostener su crecimiento con estabilidad y resiliencia.

No obstante, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de panameños. La tasa de desempleo en septiembre de 2025 se ubicó en 10.4%, un incremento de 0.7 puntos porcentuales frente al 9.7% registrado previamente.

Rostro de un hombre con barba corta mirando a través de un vidrio con reflejos; detrás, pilas de billetes de cien dólares y edificios borrosos.
Un hombre desempleado observa a través de un vidrio una pila de dólares, un reflejo del contraste entre el crecimiento económico y la pobreza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país la falta de empleo continúa siendo uno de los temas más urgentes, no solo por su impacto en la economía, sino por lo que significa para la estabilidad de las familias panameñas, dijo en su momento la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Entre octubre de 2024 a septiembre de 2025 la población desocupada alcanzó a 227,302 personas, reflejando 17,922 desempleados más en comparación con el periodo anterior, cuando sumaron 209,380. Las mujeres fueron las menos favorecidas con un empleo, al registrar 127,488 desocupadas, frente a 99,814 hombres.

Más que cifras, esto define la magnitud del desafío y la urgencia de actuar con enfoque”, afirmó el gremio empresarial, para quien “el empleo no se genera en el vacío”.

Panamá, agregó, necesita que instituciones, empresas, trabajadores, academia y ciudadanos aporten, desde sus responsabilidades, en una misma dirección.

Al Gobierno le corresponde facilitar las condiciones para el desarrollo, mientras que el papel del sector privado es invertir, innovar, generar empleo y actuar con ética e integridad, sostuvo la Cámara.

El resultado económico está plasmado en el más reciente Informe de Coyuntura de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas.
El resultado económico está plasmado en el más reciente Informe de Coyuntura de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los gremios empresariales abogan por fomentar entre los ciudadanos el emprendimiento, aunque afirman que una de las principales barreras que mencionan los emprendedores es la burocracia.

Por ello, solicitan para que se facilite la formalización, para que de esta manera más personas accedan a los beneficios de la legalidad empresarial.

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