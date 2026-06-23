Descarga estos traductores en tiempo real para la Copa Mundial: desde el inglés hasta el uzbeko

La elección del traductor más adecuado varía en función del perfil y las prioridades del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las herramientas de traducción en tiempo real se han convertido en aliadas para quienes viajan a Estados Unidos, Canadá o México durante el Mundial 2026. Hoy existen diversas aplicaciones y plataformas que permiten comprender y comunicarse eficazmente en otra lengua, incluso en situaciones cotidianas o en ambientes de alta exigencia, como pueden ser los partidos y las reuniones sociales que rodean el evento.

Estas soluciones tecnológicas, muchas de ellas sin costo, han transformado la experiencia de los viajeros al eliminar barreras lingüísticas y facilitar la interacción en diferentes contextos.

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Traductores automáticos para el Mundial 2026: cómo funcionan y qué ofrecen

El avance más reciente en el sector lo ha protagonizado Google con su nueva función Gemini 3.5 Live Translate. Esta herramienta está integrada en la aplicación Traductor de Google y en plataformas como Google Meet. Su principal aporte radica en la capacidad de traducir de manera simultánea, es decir, ya no es necesario esperar a que el interlocutor termine de hablar para recibir la traducción.

Las herramientas de traducción en tiempo real se han convertido en aliadas para quienes viajan a Estados Unidos, Canadá o México. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema analiza el contexto de la conversación en cuestión de segundos y comienza a traducir casi de inmediato. Además, adapta la traducción al tono emocional y al ritmo de la voz, lo que ayuda a mantener la naturalidad en el intercambio comunicativo.

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La función Gemini 3.5 Live Translate puede utilizarse en dispositivos iOS y Android, y aparece como una opción adicional en la parte inferior de la pantalla. Esta característica abarca más de 70 idiomas y, desde marzo, permite utilizar cualquier par de auriculares para recibir traducciones en tiempo real directamente en los oídos, sin interrumpir la conversación.

De este modo, cualquier encuentro, ya sea en el estadio, en un restaurante o en la calle, puede fluir sin obstáculos idiomáticos. Esta tecnología, sin costo para el usuario, representa la alternativa más accesible para quienes buscan una solución sencilla y efectiva.

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La función Gemini 3.5 Live Translate puede utilizarse en dispositivos iOS y Android. (Google)

Apple y Microsoft: traducción en tiempo real integrada al ecosistema

Apple ha incorporado la traducción automática en tiempo real en su más reciente actualización de iOS 26. Gracias a Apple Intelligence, los usuarios pueden traducir conversaciones en las aplicaciones Mensajes, FaceTime y Teléfono, así como a través de los auriculares AirPods.

Un aspecto clave de esta propuesta es que los modelos de inteligencia artificial funcionan completamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad de las conversaciones.

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Durante una llamada telefónica, es posible activar la traducción sin necesidad de salir de la aplicación, lo que agiliza la comunicación en tiempo real. La función es compatible con varios idiomas, incluyendo alemán, chino mandarín, coreano, español de España, francés, inglés, italiano, japonés y portugués de Brasil.

Apple ha incorporado la traducción automática en tiempo real en su más reciente actualización de iOS 26. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, es importante señalar que la traducción en tiempo real con AirPods no está disponible en la Unión Europea, aunque la función de conversación cara a cara dentro de la app Traducir sí se encuentra habilitada sin restricciones.

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Microsoft Translator, por su parte, se presenta como una opción especialmente sólida para usuarios de Windows o quienes participan en entornos corporativos que utilizan Microsoft 365.

Esta herramienta permite traducir la voz en tiempo real entre varios idiomas y ofrece un modo grupal, facilitando que varias personas con diferentes teléfonos móviles participen en una misma conversación traducida de manera simultánea. Esta función resulta especialmente útil en reuniones de trabajo internacionales, donde la precisión y la fluidez en la comunicación son fundamentales.

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Microsoft Translator está disponible de forma gratuita para iOS y Android, y su integración con Teams lo convierte en una opción práctica para el ámbito profesional.

Microsoft Translator está disponible de forma gratuita para iOS y Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

DeepL y la traducción precisa de textos durante el Mundial

DeepL ha consolidado su prestigio gracias a la precisión de sus traducciones de texto. Esta cualidad se traslada a su aplicación móvil, que permite traducir y mejorar textos en tiempo real, utilizar la cámara para interpretar carteles o menús, y trabajar con archivos PDF.

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Aunque no es la herramienta más avanzada para la traducción oral en conversaciones cara a cara, destaca cuando se necesita exactitud en la redacción de textos escritos, contratos, documentos o formularios requeridos en el destino.

La capa de mejora contextual de DeepL marca la diferencia, especialmente en idiomas europeos, frente a otras plataformas. Ofrece una versión gratuita con algunas limitaciones y un plan profesional de pago, orientado a quienes requieren funciones adicionales o un uso más intensivo.

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La capa de mejora contextual de DeepL marca la diferencia, especialmente en idiomas europeos, frente a otras plataformas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de traductores según el tipo de viaje y necesidades del usuario

La elección del traductor más adecuado varía en función del perfil y las prioridades del usuario. Para quienes viajan en familia y buscan una solución gratuita y eficaz, Google Translate con Gemini Live se perfila como la mejor alternativa. Es fácil de usar, está disponible en todos los dispositivos móviles y el modo conversación resulta suficiente para la mayoría de las situaciones habituales durante el viaje.

En el caso de los usuarios de iPhone que disponen de AirPods Pro, la integración de la traducción en las aplicaciones nativas mediante Apple Intelligence permite mantener la privacidad de las conversaciones y una experiencia fluida, ya que todo se procesa directamente en el dispositivo.

Para los viajes de negocios o reuniones profesionales, tanto Microsoft Translator como DeepL ofrecen funciones específicas que superan a las aplicaciones gratuitas orientadas al consumo general.

Estas herramientas destacan por su precisión, su integración con plataformas de trabajo colaborativo y la posibilidad de gestionar conversaciones o documentos complejos sin dificultades.