Las herramientas de Google con IA para traducir y comunicar sin barreras

Google ha implementado tecnología de traducción en tiempo real en su suite de productos de comunicación y productividad. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El ecosistema de IA desarrollado por Google ha transformado la forma en que las personas acceden a la información en diferentes idiomas, eliminando barreras y promoviendo la comunicación efectiva a nivel global. La compañía ha puesto a disposición de los usuarios una serie de herramientas inteligentes que van desde la traducción automática de videos en YouTube hasta funcionalidades integradas en aplicaciones como Google Meet, Google Lens y el propio Traductor de Google.

Estas soluciones han permitido a millones de personas comprender contenidos, interactuar y aprender en contextos multilingües, potenciando tanto la productividad como el intercambio cultural.

Doblaje automático en YouTube: inteligencia artificial al servicio de los creadores

Uno de los avances más destacados en el ámbito de la traducción automática es el doblaje en YouTube por IA. Esta función incorpora la capacidad de reproducir un video en un idioma diferente al original con solo un clic, permitiendo que personas en distintos países accedan a información y entretenimiento sin limitaciones idiomáticas.

El doblaje por IA en YouTube permite ver un video en otro idioma distinto al original, activando esta opción de manera sencilla con un solo clic. REUTERS/Dado Ruvic

Por ejemplo, un usuario en Brasil puede escuchar en portugués el contenido de un creador que habla en inglés, lo que amplía sustancialmente la audiencia de los canales y fortalece la conexión global.

De acuerdo con Google, “el doblaje automático ayuda a que la información sea más accesible a nivel global, aunque no todos los videos se pueden doblar de forma correcta o precisa. Actualmente, el tono y la emoción del audio original no se reflejan en los doblajes, por lo que la función es más adecuada para contenido que no depende de la expresividad”.

Actualmente, esta funcionalidad incluye soporte para neerlandés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués y español, permitiendo que una amplia variedad de contenidos se adapte a los públicos de distintas regiones.

El impacto es significativo tanto para creadores como para espectadores. Quienes producen videos pueden llegar a nuevos públicos sin necesidad de doblar manualmente cada pieza, y los usuarios acceden a información relevante en su lengua materna de modo inmediato.

Esta ventaja resulta trascendental para la divulgación de conocimientos, tutoriales, conferencias y otros recursos educativos o informativos, donde la barrera idiomática había limitado históricamente el alcance.

Herramientas de traducción con IA en Google Meet, Google Lens y Gemini

Más allá de YouTube, Google ha implementado tecnología de traducción en tiempo real en su suite de productos de comunicación y productividad. En Google Meet, dos funciones impulsadas por IA mejoran la experiencia de videollamadas internacionales: la traducción de voz, que permite convertir la voz de un participante a múltiples idiomas durante la reunión, y los subtítulos traducidos, que muestran el texto de la conversación en el idioma seleccionado por cada usuario.

La función de traducción de voz en Google Meet convierte en tiempo real las intervenciones de un participante a varios idiomas durante la reunión. (How to Geek)

Estas opciones pueden activarse de manera intuitiva desde los ajustes de la reunión: la traducción de voz se localiza en la esquina inferior derecha, mientras que los subtítulos se encuentran bajo el menú ‘Más opciones’ > ‘Subtítulos’. Esta tecnología resulta especialmente útil para equipos multiculturales, eventos globales o negociaciones donde la precisión en la comunicación resulta esencial.

Otra innovación se presenta en Google Lens. Al activar la cámara en un teléfono móvil, la aplicación utiliza inteligencia artificial para traducir en tiempo real cualquier texto enfocado. La facilidad de esta herramienta radica en que no requiere escribir manualmente el texto ni recurrir a traductores convencionales: basta con apuntar la cámara a carteles, menús, documentos oficiales o señales para recibir la traducción instantánea en pantalla.

Por su parte, Gemini ofrece una solución para quienes necesitan traducir grandes cantidades de texto. Disponible tanto en versión web como móvil, la herramienta permite convertir artículos, documentos o correos electrónicos extensos a otros idiomas en segundos, aprovechando los avances de la inteligencia artificial en comprensión de contexto y matices idiomáticos.

Gemini elimina la necesidad de copiar y pegar fragmentos, facilitando el proceso a usuarios con cargas de trabajo intensivas o necesidades específicas en el ámbito académico y profesional.

Gemini ofrece una solución para quienes necesitan traducir grandes cantidades de texto. REUTERS/Dado Ruvic

Traductor de Google

El Traductor de Google es una de las plataformas más completas para la traducción e interpretación de múltiples lenguas gracias a la incorporación progresiva de inteligencia artificial. Más allá de traducir palabras y frases, la aplicación incorpora funciones avanzadas como la traducción simultánea en conversaciones bilaterales, el reconocimiento de voz y la identificación de texto en imágenes a través de la cámara del dispositivo.

En el «modo conversación», dos personas que hablan idiomas distintos pueden comunicarse sin barreras, ya que la aplicación escucha, traduce y reproduce la voz de cada interlocutor de forma prácticamente instantánea. Este avance ha tenido un profundo impacto en la integración de migrantes, turistas y profesionales en diferentes contextos.

La función de traducción mediante la cámara permite enfocar cualquier cartel, menú o documento y recibir al instante la traducción superpuesta en pantalla. Adicionalmente, la app posibilita descargar paquetes de idiomas para su uso offline, lo que resulta crucial en zonas con poca conectividad.

El Traductor de Google es una de las plataformas más completas para la traducción e interpretación de múltiples lenguas.

Otra característica relevante es la provisión de sugerencias contextuales y ejemplos de uso, que ayudan a los usuarios a comprender el significado exacto de frases y expresiones en distintas situaciones.

Aprendizaje de idiomas con inteligencia artificial y Google Labs

Google no solo se concentra en la traducción, sino que también apuesta al aprendizaje de idiomas con IA. Mediante una herramienta experimental disponible en Google Labs, los usuarios pueden desarrollar competencias idiomáticas utilizando enfoques innovadores.

El programa incluye Tiny Lesson, que enseña vocabulario y gramática práctica para la vida cotidiana; Slang Hang, que sumerge al usuario en expresiones informales y diálogos naturales, facilitando la familiaridad con el uso real del idioma y su trasfondo cultural; y Word Cam, que identifica objetos con la cámara y enseña su denominación y pronunciación en el idioma elegido.