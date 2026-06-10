Por qué el Mundial de fútbol se hace cada 4 años, cuántas selecciones van y más preguntas de Google

La logística en tres países, el aumento de equipos y los hitos históricos previstos marcan el pulso de la conversación digital. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa)

A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, las búsquedas en Google revelan cuáles son las principales dudas de millones de usuarios en todo el planeta. Preguntas como “¿Dónde se jugará el Mundial de 2026?”, “¿Dónde se inaugurará el Mundial 2026?” y “¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?” figuran entre las consultas más recurrentes, reflejando la expectativa y la curiosidad que genera un torneo con características inéditas.

La logística en tres países, el aumento de equipos y los hitos históricos previstos marcan el pulso de la conversación digital en torno a la próxima Copa del Mundo de fútbol.

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Preguntas populares sobre el Mundial 2026 en Google

Google utiliza sistemas como “Preguntas relacionadas” (People Also Ask) y el autocompletado para mostrar las dudas más frecuentes que los usuarios tienen sobre el Mundial 2026. Estas funciones se alimentan del análisis de millones de búsquedas diarias y sugieren interrogantes que han demostrado ser las más populares en todo el mundo.

Las búsquedas en Google revelan cuáles son las principales dudas de millones de usuarios en todo el planeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando una persona busca “Mundial 2026”, el algoritmo detecta que la mayoría de quienes realizan esa consulta profundizan en aspectos geográficos y de calendario, agrupando y mostrando preguntas específicas de forma automática.

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Entre las interrogantes principales se encuentran “¿Dónde se jugará el Mundial de 2026?”, “¿Dónde se inaugurará el Mundial 2026?”, “¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?”, “¿Cuándo sale el calendario del Mundial 2026?”, “¿Por qué el Mundial de fútbol se hace cada 4 años?” y “¿Cuántas selecciones van al Mundial 2026?”.

Dónde se jugará el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 trascenderá los formatos habituales, ya que se disputará en 16 ciudades sede distribuidas entre tres países de Norteamérica. Esta decisión fue confirmada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en su página oficial.

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El Mundial de 2026 trascenderá los formatos habituales, ya que se disputará en 16 ciudades sede distribuidas entre tres países de Norteamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí se afirma: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está a la vista de los aficionados al deporte rey de todo el mundo, con una serie de primicias, ya que tres países -Canadá, México y Estados Unidos- serán coanfitriones, y participarán 48 selecciones, una cifra récord. ¡Ya solo quedan dos días para el arranque de la Copa Mundial!”.

El despliegue en múltiples ciudades y países responde a la magnitud que ha adquirido el torneo, con una cifra récord de equipos y una infraestructura sin precedentes en la historia de la competición. La expectativa por ver cómo se distribuyen los encuentros y cómo se resuelve la logística de traslados y organización alimenta la curiosidad de los usuarios y se traduce en búsquedas masivas sobre las sedes.

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En el mismo portal se destaca la situación de Argentina, vigente campeón, que “aspira a convertirse en el tercer defensor del título de la historia que revalida el trofeo” luego del drama vivido en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Google utiliza sistemas como “Preguntas relacionadas” y el autocompletado para mostrar las dudas más frecuentes que los usuarios tienen sobre el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Dónde se inaugurará el Mundial 2026

El partido inicial del torneo se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Así lo señala el Centro de Soporte y Entradas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “El partido inaugural será en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México”.

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El evento está programado para el jueves 11 de junio de 2026, convirtiendo a este recinto en el primero del mundo en recibir tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA.

El hito histórico del Estadio Azteca, sumado a la relevancia simbólica de la sede, refuerza el interés global y explica por qué la pregunta sobre la inauguración lidera las inquietudes digitales. La elección de México como punto de partida del torneo también tiene resonancia regional y futbolística, generando debate y atención tanto en América como en otras regiones.

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Así luce la página de Google cuando escribes en el buscador la frase "Mundial 2026". (Captura Google)

Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina

La fecha de inicio y finalización del campeonato es otra de las dudas más frecuentes. Según la FIFA, el torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y la final se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

De este modo, el certamen tendrá una duración de poco más de un mes, con fases de grupos, eliminatorias y la gran final previstas dentro de ese período.

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El interés por las fechas responde tanto a la planificación de viajes y vacaciones de los aficionados como a la organización de la cobertura mediática y el seguimiento de los partidos en todo el mundo.

Cuándo sale el calendario del Mundial 2026

Respecto al calendario de partidos, el proceso de publicación se realizó en dos etapas. En el anuncio base, la FIFA comunicó oficialmente el 4 de febrero de 2024 la estructura del torneo, los partidos que acogería cada ciudad y las fechas correspondientes. Posteriormente, el calendario definitivo, con la distribución de equipos y horarios, se publicó después del sorteo oficial de la fase de grupos, celebrado entre el 5 y 6 de diciembre de 2025.

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Según la FIFA, el torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta doble instancia de anuncios permitió a los organizadores y a los aficionados contar con información progresiva y actualizada sobre el cronograma exacto del torneo. La demanda de esta información se refleja en la pregunta “¿Cuándo sale el calendario del Mundial 2026?”, que aparece con fuerza en las tendencias de búsqueda.

Por qué el Mundial de fútbol se hace cada 4 años

La periodicidad de cuatro años tiene raíces logísticas, históricas y de coordinación con el calendario olímpico. Los archivos históricos de la FIFA, en particular los documentos del Congreso de Ámsterdam del 28 de mayo de 1928, establecen que el torneo debía celebrarse en años pares en los que no hubiera Juegos Olímpicos de Verano, siguiendo el modelo de la “Olimpiada”.

Además, en la década de 1930, los desplazamientos intercontinentales requerían viajes en barco que duraban semanas y la infraestructura necesaria necesitaba una planificación de años, lo que descartaba la posibilidad de un certamen anual o bienal. Este trasfondo histórico responde a la pregunta “¿Por qué el Mundial de fútbol se hace cada 4 años?”.

Cuando una persona busca “Mundial 2026”, el algoritmo detecta que la mayoría de quienes realizan esa consulta profundizan en aspectos geográficos y de calendario. REUTERS/Danielle Villasana

Cuántas selecciones van al Mundial 2026

La edición de 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa Mundial, ya que por primera vez participarán 48 equipos nacionales, superando el formato de 32 equipos que rigió durante décadas.

Según la FIFA, “la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA a 48 equipos ha convertido la clasificación para el torneo en una posibilidad realista para muchas selecciones nacionales que, en el pasado, podrían haberlo considerado un mero sueño lejano”.

Este cambio genera nuevas expectativas y desafíos para federaciones, jugadores y aficionados, además de modificar la dinámica habitual de la competencia y la distribución de cupos por continente. La cantidad de selecciones participantes es, por tanto, una de las variables que más interés despierta en el público global y en los análisis previos al torneo.