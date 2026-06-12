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Final Fantasy XVI lidera la lista de juegos de PS Plus Extra y Premium para junio de 2026

La última entrega numerada de la saga de Square Enix aterriza en los planes más completos de PlayStation Plus exclusivamente para PS5

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Sonic X Shadow Generations completa el grupo de lanzamientos multiplataforma del mes, con versiones para PS5 y PS4. Europa Press
Sonic X Shadow Generations completa el grupo de lanzamientos multiplataforma del mes, con versiones para PS5 y PS4. Europa Press

Final Fantasy XVI encabeza la selección de juegos que PlayStation Plus incorpora a sus niveles Extra y Premium durante junio de 2026, un mes que también suma títulos como Kingdom Come Deliverance, Sonic X Shadow Generations y Blades of Fire, el nuevo lanzamiento del estudio español MercurySteam.

La propuesta llega acompañada, además, de una novedad para los usuarios de PC: Valve confirmó que el Steam Next Fest arranca el 15 de junio con miles de demos gratuitas disponibles durante una semana.

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Juegos de PS Plus Extra y Premium en junio 2026: catálogo completo

La última entrega numerada de la saga de Square Enix, Final Fantasy XVI, aterriza en PS Plus Extra y Premium exclusivamente para PS5. Se trata de uno de los títulos más esperados del catálogo mensual, una incorporación que refuerza la oferta del servicio en el tramo central del año.

Final Fantasy XVI, de Square Enix.
Final Fantasy XVI destaca por su sistema de combate de acción en tiempo real. (Steam)

Kingdom Come Deliverance, la primera entrega de la saga desarrollada por Warhorse Studios, también se suma al catálogo y estará disponible tanto en PS5 como en PS4. El juego, reconocido por su ambientación medieval y su apuesta por el realismo histórico, llega en un momento en que su secuela mantiene viva la atención sobre la franquicia.

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Sonic X Shadow Generations completa el grupo de lanzamientos multiplataforma del mes, con versiones para PS5 y PS4. A ese trío se añade Life is Strange: Double Exposure, disponible únicamente para PS5, junto a Farming Simulator 25, Blades of Fire y Black Desert, los tres también exclusivos de la consola de nueva generación dentro del servicio.

Blades of Fire merece una mención aparte por su origen: el juego es obra de MercurySteam, el estudio español responsable de títulos como Castlevania: Lords of Shadow, lo que lo convierte en una de las apuestas más llamativas del mes para el público hispanohablante.

Blades of Fire - MercurySteam
La principal característica de Blades of Fire es su sistema de combate dependiente de la forja. (Steam)

El nivel Premium, por su parte, incorpora un clásico de PlayStation 2: Gitaroo Man, disponible para PS5 y PS4, que amplía la biblioteca de títulos retro accesibles a través del servicio.

Steam Next Fest de junio 2026: fechas, horarios y acceso gratuito a demos

Valve confirmó que el Steam Next Fest de junio de 2026 comenzará el 15 de junio a las 19:00 horas en horario peninsular de España y permanecerá activo hasta el 22 de junio a la misma hora. Durante esos siete días, los usuarios de Steam podrán descargar y probar demostraciones de videojuegos sin ningún costo adicional.

El festival reúne cada edición entre 3.500 y 4.000 juegos de géneros y presupuestos muy variados, desde producciones independientes hasta proyectos de mayor envergadura. El objetivo declarado del evento es doble: que los jugadores descubran nuevas propuestas antes de su lanzamiento oficial y que los desarrolladores ganen visibilidad en una plataforma con millones de usuarios activos.

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado. (Valve)

La edición de junio llega, además, como antesala de las Rebajas de Verano de Steam, uno de los periodos de descuentos más populares del año en la plataforma de Valve.

Juegos confirmados para el Steam Next Fest de junio 2026

Aunque Valve no ha publicado aún el catálogo definitivo, varios desarrolladores ya anunciaron su participación en esta edición. Algunos incluso pusieron a disposición versiones de prueba antes del inicio oficial del festival.

Entre los títulos confirmados figuran Hollow Home, The Dark West, Order of the Sinking Star, Demon Bluff, Hacia la Tierra Maldita, FreeStyle Football 2 y BrokenLore: DON’T LIE.

Ahora bien, la lista final podría superar con amplitud los 3.500 títulos, lo que situaría al Next Fest de junio 2026 entre las mayores concentraciones de demos gratuitas que haya registrado el sector en una sola semana.

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