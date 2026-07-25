Modo Toy Story 5 en WhatsApp: cómo activarlo rápido en 4 pasos

Cuatro ajustes nativos de WhatsApp permiten personalizar la app al estilo de Toy Story 5, la película de Disney y Pixar (Disney Pixar)

WhatsApp no tiene un modo Toy Story 5 oficial, pero combinar cuatro configuraciones nativas de la app (tono de llamada, fondo de chat, Meta AI y grupo temático) permite personalizar la experiencia al estilo de la película de Disney y Pixar antes de su estreno.

El llamado modo Toy Story 5 no es una función integrada en la plataforma de mensajería de Meta. Se trata de una serie de ajustes disponibles en la propia app que, usados en conjunto, ambientan las conversaciones con la estética de la saga.

PUBLICIDAD

Entre las opciones figura agregar I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, como tono de llamada, establecer imágenes oficiales de la película como fondo de los chats y usar Meta AI para generar contenido visual al estilo Pixar.

El modo no es oficial: es una combinación de configuraciones ya disponibles en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el tono de llamada en WhatsApp

Para usar I Knew It, I Knew You como tono de llamada, primero hay que tener el archivo de audio descargado en el teléfono. Una vez disponible, el procedimiento varía según el sistema operativo:

PUBLICIDAD

En Android, hay que abrir WhatsApp, tocar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha, seleccionar ‘Configuración‘ y luego ‘Notificaciones‘. Dentro del apartado ‘Llamadas‘, tocar ‘Tono de llamada‘, elegir el archivo de audio descargado y presionar ‘Guardar‘.

En iPhone, el proceso pasa por la configuración del sistema operativo. Hay que ir a ‘Ajustes‘ del teléfono, buscar WhatsApp en la lista de aplicaciones, entrar en “Notificaciones” y seleccionar el tono preferido desde las opciones disponibles.

PUBLICIDAD

El primer paso es tener el audio de I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, guardado en el dispositivo. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

Para asignar el tono solo a un contacto específico, hay que abrir el chat con esa persona, tocar su nombre en la parte superior y seleccionar ‘Notificaciones personalizadas‘. Al activar esa opción, dentro del apartado de notificaciones de llamadas se puede elegir el tono deseado.

Cómo establecer un fondo de chat temático

Para completar la ambientación, se puede establecer una imagen de Toy Story 5 como fondo de las conversaciones. La imagen debe descargarse primero desde la galería oficial de Disney o desde el sitio de la película.

PUBLICIDAD

En Android y en iPhone, hay que abrir el chat, tocar el nombre del contacto o del grupo en la parte superior y seleccionar ‘Tema del chat‘. Desde ahí, se elige una imagen de la galería y se confirma con ‘Establecer‘.

WhatsApp también permite aplicar un fondo único para todos los chats desde ‘Configuración’, ‘Chats’ y ‘Fondo de pantalla’

Una imagen oficial de la película como fondo de chat refuerza la ambientación. (WhatsApp)

Meta AI para generar imágenes al estilo Pixar

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial integrado directamente en WhatsApp.

Se identifica en la lista de chats por un círculo púrpura y funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos: responde preguntas, genera imágenes y ofrece sugerencias en tiempo real.

PUBLICIDAD

Para sumarse al espíritu de Toy Story 5, se puede pedirle a Meta AI que genere imágenes al estilo Pixar de contactos o del propio usuario, que cuente la historia de los personajes de la saga o que sugiera frases de la película para usar como estados.

Meta AI es el asistente de IA nativo de WhatsApp. (Meta)

Para activarlo, hay que tocar el ícono de Meta AI en la barra de búsqueda o escribir @Meta AI dentro de cualquier chat y formular el pedido.

PUBLICIDAD

Cómo crear un grupo temático de WhatsApp

Crear un grupo dedicado a Toy Story 5 permite compartir la experiencia con amigos y familia antes del estreno.

El proceso es similar en Android e iPhone: hay que ir a la pestaña ‘Chats‘, tocar ‘Nuevo grupo‘ en la esquina superior izquierda, seleccionar los participantes y presionar ‘Siguiente‘. Luego escribir el nombre del grupo y tocar ‘Crear‘.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el modo Toy Story en WhatsApp hace referencia a un conjunto de ajustes que se deben activar, no es una función oficial.