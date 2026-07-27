Remake de Halo en Steam arranca mal: 80 euros y problemas de servidor

A pesar de que el título registró un pico cercano a los 20.000 usuarios conectados simultáneamente, las primeras horas estuvieron marcadas por cuelgues y bloqueos de acceso. XBOX

El esperado remake de Halo ha llegado a Steam con el pie izquierdo. Los jugadores que decidieron pagar los 80 euros que cuesta la Edición Premium —o 20 euros si cuentan con Game Pass— para acceder a la campaña en solitario hasta cinco días antes de su lanzamiento global, se han topado con serias dificultades técnicas.

Problemas de conexión y servidores saturados han empañado la experiencia de quienes buscaban revivir uno de los shooters más influyentes de los últimos 25 años, generando malestar y críticas negativas en la comunidad.

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Problemas de servidor en el acceso anticipado de Halo: Campaign Evolved

El lanzamiento anticipado de Halo: Campaign Evolved en Steam estaba previsto como un incentivo atractivo para los fanáticos de la saga y para quienes buscaban disfrutar antes que nadie del renovado modo historia.

La nueva versión de Halo incluye Remix de campaña, cooperativo online y multijugador con emparejamiento entre plataformas, incluso con PlayStation 5.

Desde el jueves 23 de julio, los compradores de la Edición Premium podían iniciar sesión y jugar la campaña en solitario, antes de la fecha oficial de estreno fijada para el 28 de julio de 2026. Sin embargo, para muchos, la ilusión duró poco.

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A pesar de que el título registró un pico cercano a los 20.000 usuarios conectados simultáneamente según los datos de SteamDB, las primeras horas estuvieron marcadas por cuelgues y bloqueos de acceso. Muchos jugadores reportaron imposibilidad de iniciar sesión para comenzar una partida, incluso en el modo un jugador, debido a la saturación de los servidores del estudio responsable, Halo Studios.

Las reseñas en Steam reflejan el descontento: el 31% de las casi 3.000 valoraciones actuales son negativas, muchas de ellas señalando los problemas técnicos y la frustración de no poder disfrutar del juego a pesar del desembolso realizado.

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El nuevo Halo fue desarrollado en Unreal Engine 5 e incorpora cinemáticas detalladas, audio mejorado y rendimiento adaptado a las consolas actuales.

Un usuario expresó su malestar de forma explícita: “No puedo jugar el juego para un jugador porque los servidores están sobrecargados. Que se joda vuestro DRM”, según recoge Gamesradar.

Conexión obligatoria en la experiencia de usuario

Más allá de los fallos puntuales en el acceso, la exigencia de una conexión permanente a Internet y una cuenta activa de Microsoft para jugar la campaña individual ha sido uno de los puntos más polémicos.

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Incluso quienes no han sufrido problemas técnicos han manifestado su desacuerdo con este requerimiento para un juego pensado para disfrutarse en solitario, puesto que limita la accesibilidad y depende de la estabilidad de los servicios en línea.

La crítica más repetida entre los usuarios consiste en que un título de campaña individual, que debería poder jugarse sin conexión, imponga estas restricciones. Esta situación ha sido motivo de debate en las plataformas y foros especializados, donde se discuten tanto la política de DRM como sus consecuencias sobre la experiencia del usuario.

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Una característica clave de Halo: Campaign Evolved en Steam es que ofrece la campaña original recreada desde cero con gráficos en alta definición, cinemáticas totalmente renovadas, etc.

Valoraciones de la campaña y recepción general del remake

A pesar de los problemas iniciales, una parte significativa de quienes han logrado acceder a Halo: Campaign Evolved muestra satisfacción con el trabajo realizado en el remake. Algunos comentarios destacan que la campaña respeta la esencia del Halo original, pero incorpora una renovación gráfica y ajustes en la jugabilidad que aportan frescura y dinamismo.

Se menciona especialmente el nuevo conjunto de calaveras, el más completo de la saga hasta la fecha, como uno de los atractivos que justifican la recomendación del título.

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Según la opinión de un jugador recogida en las reseñas, el contenido mantiene el espíritu del juego original con “una nueva capa de pintura encima y algunos ajustes interesantes y divertidos que mezclan la jugabilidad”.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Este tipo de opiniones positivas conviven con la frustración de quienes experimentaron dificultades técnicas, lo que genera una división en la comunidad respecto a la valoración global del remake.

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Estado actual de los servidores y respuesta de Halo Studios

Ante la ola de críticas, Halo Studios emitió un comunicado asegurando que los problemas de inicio de sesión ya habían sido solucionados. Algunos jugadores confirmaron la mejora, señalando que pudieron acumular más de 22 horas de juego sin interrupciones.

No obstante, la percepción negativa persiste en parte de la comunidad, ya que muchas reseñas negativas se mantienen publicadas a pesar de la resolución de los fallos.

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El lanzamiento completo de Halo: Campaign Evolved está programado para el 28 de julio de 2026.

El balance de opiniones se inclina hacia una experiencia mixta: mientras la mayoría de usuarios puede iniciar y disfrutar la campaña sin inconvenientes en estos momentos, una cantidad considerable de compradores experimentó dificultades durante los primeros días de acceso anticipado. La exigencia de conexión y los fallos iniciales han dejado huella en la recepción del remake en Steam.

El lanzamiento completo de Halo: Campaign Evolved está programado para el 28 de julio de 2026, fecha en la que se espera que los problemas de servidores hayan sido definitivamente superados y la totalidad de los jugadores pueda acceder sin restricciones a la campaña renovada.