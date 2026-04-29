Sony anuncia los juegos de PS Plus para mayo: EA Sports FC 26 y dos sorpresas de acción

El modo Football Ultimate Team ofrece torneos y eventos en vivo. (Composición Infobae: Sony)

Sony ha confirmado los tres juegos gratuitos que recibirán los suscriptores de PlayStation Plus durante mayo de 2026. EA Sports FC 26 encabeza la selección mensual, acompañado por dos propuestas de acción muy distintas entre sí.

Se trata de los videojuegos Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols. Los títulos estarán disponibles para todos los niveles de suscripción a partir del martes 5 de mayo.

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EA Sports FC 26: fútbol renovado con contenido exclusivo para suscriptores

El simulador de fútbol de EA llega con una jugabilidad actualizada que incorpora ajustes basados en comentarios de la comunidad, con opciones de configuración auténtica o competitiva. Una de las novedades más destacadas es la actualización dedicada a la Copa Libertadores, que amplía el contenido disponible para los aficionados al fútbol sudamericano.

EA Sports FC 26 (FC 26) es el videojuego de simulación de fútbol desarrollado por Electronic Arts. (Sony)

El modo Football Ultimate Team ofrece torneos y eventos en vivo, además de mejoras en los modos Rivals y Champs. La experiencia incluye más de 20.000 jugadores, 750 clubes, 120 estadios y 35 ligas. Como complemento especial, los suscriptores de PlayStation Plus recibirán el PlayStation Plus Icons Pack mientras el juego forme parte de la oferta mensual.

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Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols completan la selección de mayo

Wuchang: Fallen Feathers es un juego de rol de acción al estilo Souls ambientado en los últimos días de la dinastía Ming en China. La protagonista, una guerrera pirata que despierta sin memoria, debe recorrer un mundo interconectado afectado por el fenómeno “Emplumado”, que transforma a sus habitantes en monstruos.

A lo largo de la aventura, el jugador deberá dominar distintos estilos de combate y descubrir armas antiguas para desentrañar los misterios del caos que asola la tierra de Shu.

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Wuchang: Fallen Feathers es un juego de rol de acción al estilo Souls ambientado en los últimos días de la dinastía Ming en China.

Nine Sols, por su parte, ofrece una experiencia completamente diferente. Se trata de un juego de acción y plataformas 2D dibujado a mano, con un sistema de combate centrado en desviar ataques. La historia sigue a un héroe en busca de venganza en una tierra de fantasía asiática que perteneció a una raza alienígena, con el objetivo de derrotar a los 9 Sols, los gobernantes de ese reino.

Ahora bien, los suscriptores tienen hasta el lunes 4 de mayo para añadir a su biblioteca los títulos del mes anterior: Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online Fractured Daydream. Pasada esa fecha, estos juegos dejarán de estar disponibles como parte de la oferta mensual de PlayStation Plus.

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EA Sports FC 25: guía básica para entender los controles, modos de juego y más

EA Sports FC 25, sucesor de la saga FIFA, combina el dominio de los controles en el campo con la gestión estratégica del equipo. En ataque, los botones principales permiten realizar pases cortos, enviar el balón al espacio para que un compañero corra hacia él, rematar a puerta con mayor o menor potencia según el tiempo que se mantenga pulsado el botón, y usar el sprint con moderación para evitar que los jugadores pierdan precisión por el cansancio.

EA Sports FC 25, sucesor de la saga FIFA, combina el dominio de los controles en el campo con la gestión estratégica del equipo.

En defensa, cambiar de jugador, usar el movimiento de “bregar” para tapar pases sin lanzarse y realizar entradas para robar el balón son las acciones fundamentales para recuperar la posesión.

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Una de las grandes novedades de FC 25 es el sistema FC IQ, que transforma la manera en que los jugadores se mueven sobre el campo. Ya no basta con colocarlos en su posición habitual: ahora es necesario asignarles roles específicos que determinan su comportamiento durante el partido.

Un mediocampista, por ejemplo, puede actuar como organizador del juego o como contención defensiva. Cuando un jugador muestra el ícono “++” junto a su rol, significa que destaca a nivel mundial en esa función concreta.

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Una de las grandes novedades de FC 25 es el sistema FC IQ.

En cuanto a los modos de juego, Ultimate Team es la opción más popular y competitiva, basada en construir el equipo ideal abriendo sobres y acumulando monedas. Rush introduce partidos rápidos de 5 contra 5 en canchas reducidas, sin posiciones fijas y con reglas más relajadas, ideal para sesiones informales con amigos.

El Modo Carrera permite elegir entre dirigir un club como mánager, tomando decisiones sobre fichajes y tácticas, o desarrollar la trayectoria de un jugador desde sus inicios. Finalmente, Clubes ofrece la posibilidad de unirse con amigos en línea, donde cada persona controla a un único jugador en partidos de hasta 11 contra 11.

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