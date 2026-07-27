Sociedad

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

La mujer de 32 años fue captada por una cámara de seguridad sobre la ruta 34 en Santa Fe durante el fin de semana. Ese fue el último rastro que se conoció de ella

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La mujer fue reconocida por sus familiares en la terminal de ómnibus de Córdoba
La mujer fue reconocida por sus familiares en la terminal de ómnibus de Córdoba

Micaela Albornoz ya lleva más de un mes desaparecida, por lo que el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa para quien pueda aportar datos que permitan avanzar en la investigación para dar con su paradero. Varias pistas fueron apareciendo desde aquel 24 de junio en que su familia la vio por última vez; sin embargo, su paradero sigue siendo incierto.

Un video en la terminal de Córdoba, la demora de un sospechoso y, en los últimos días, la aparición de la mujer de 32 años sobre una ruta provincial en Santa Fe mantienen a la familia en total incertidumbre. Ante este panorama, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva emitió una resolución por un monto de $5.000.000 con el objetivo de obtener información relevante.

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La recompensa fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, turno Seis, de la ciudad de Córdoba, que intervino en el caso cuando Albornoz apareció en una grabación de videovigilancia. En ese entonces, el organismo explicó que la mujer atraviesa una condición de vulnerabilidad, con patologías psiquiátricas, y que al momento de ausentarse de su domicilio no llevaba consigo su medicación. Esas circunstancias llevaron al Ministerio a no descartar “la posible intervención ilícita por parte de terceros”.

Poco después, las autoridades de la provincia descartaron que se encontrara en Córdoba, y la continuidad pasó a manos de Santa Fe.

El Ministerio de Seguridad emitió una resolución debido a las dificultades para encontrar a la mujer de 32 años
El Ministerio de Seguridad emitió una resolución debido a las dificultades para encontrar a la mujer de 32 años

Albornoz desapareció el 24 de junio, alrededor de las 9.30, cuando salió de su vivienda en el Pasaje Becquer al 500 bis, en el barrio Villa Manuelita de Rosario, con la intención de ir a una plaza cercana. La mujer vive con su hija de dos años y sus dos hermanos.

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En los días posteriores, su hermana encontró prendas y objetos personales de la mujer en la zona del bulevar Oroño y la avenida Leopoldo Lugones, cerca del Parque de la Independencia, tras recibir el aviso de un testigo que afirmó haberla visto en ese sector. Desde ese momento, la familia no paró de recibir reportes de personas que decían haberla visto en distintos puntos de la ciudad.

Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”, pidió Eliana en declaraciones a Radio 2. Algunos testimonios indicaron que la mujer habría sido vista “delirando” y con “la cara golpeada”. En paralelo, la madre de Albornoz denunció: “Estoy recibiendo amenazas de que la tienen secuestrada y me piden dinero. Y que si no les doy ese monto, no me la van a dar”.

A mediados de julio, la investigación tomó un nuevo rumbo. Las cámaras de seguridad de una entidad bancaria de Córdoba registraron a un hombre que realizaba movimientos financieros con la tarjeta de débito de Albornoz. El sujeto fue localizado y, al ser interrogado, reconoció haber estado con la mujer y “haberle robado la tarjeta”, aunque aseguró que ella no estaba con él. Días antes, la familia la había reconocido en un video de la Terminal de Ómnibus de esa provincia, filmado durante la medianoche del 30 de junio. Los agentes la interrogaron y le pidieron su identificación, pero no la retuvieron.

El último registro fílmico la mostró sobre la ruta 34 en Santa Fe
El último registro fílmico la mostró sobre la ruta 34 en Santa Fe

El comunicado de la Policía de Córdoba que descartaba la presencia de la mujer en dicho territorio trascendió el viernes. “A partir de las diligencias practicadas y del análisis de los distintos elementos reunidos en torno al caso, se obtuvieron pruebas objetivas que permiten establecer que la joven no se encontraría en territorio cordobés”, indicaron en el texto. La causa volvió entonces a quedar bajo la órbita de la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario.

Un día después surgió la pista más reciente: una cámara de seguridad sobre la Ruta Nacional 34, cerca de Cañada Rosquín, en Santa Fe, captó una imagen que la familia reconoció como Albornoz. Ante la continuidad en la aparición de imágenes, sus allegados expresaron dudas sobre cómo pudo desplazarse entre provincias sin ser detectada. Además, insistieron con que “jamás abandonaría a su hija por decisión propia”.

Según la descripción oficial en la resolución 718/2026, la mujer mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. Tiene un piercing en el ombligo y, de acuerdo con el texto de la resolución, “camina de forma encorvada, mirando al suelo y rápidamente, y habla sola”.

Quienes tengan información pueden llamar al 134, la línea gratuita del Programa Nacional de Recompensas, o comunicarse con la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario al (341) 486-1200.

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