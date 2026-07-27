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La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de dos marcas y suspendió un ingrediente farmacéutico

El organismo argumenta que ambas líneas de productos domisanitarios no cumplen con los registros correspondientes

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Diferentes botes de productos de limpieza colocados en el suelo junto con un cubo de la fregona, una fregona, guantes de látex y varios estropajos de diferentes colores.
La Anmat prohibió todos los productos domisanitarios de la marca “Clorquim” (Canva)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso a través de la Disposición 4250/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la prohibición de la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de dos marcas puntuales. Además, aplicó una medida similar sobre un ingrediente farmacéutico.

La decisión recae sobre los productos de la línea “Clorquim”, entre los que se encuentran los siguientes: “Cloro para su Piscina. Clorquim. HIPOCLORITO DE SODIO 100g Cl/L. Productos fraccionado por Clorquim” y “LAVANDINA CONCENTRADA. Clásica. Clorquim. DESINFECTA. Contiene: Una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 55grs/Lt. Producto elaborado por Clorquim”.

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La comercialización de estos productos se realizaba tanto a través del sitio web de la firma como en diversas plataformas de comercio electrónico, donde se detectó la oferta de distintos artículos domisanitarios. El procedimiento de verificación permitió constatar que ninguno de los productos estaba inscripto ante la ANMAT y que tampoco existía un establecimiento responsable habilitado por el organismo para su elaboración o comercialización.

Al detectar la falta de inscripción y la ausencia de un responsable legalmente habilitado, la administración notificó mediante correo postal a la firma que se presentaba como responsable de los productos, al domicilio consignado en Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. La comunicación alertaba sobre la comercialización sin el registro sanitario correspondiente, advirtiendo que esto podría constituir un incumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, la notificación no obtuvo respuesta por parte de los destinatarios.

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Un inodoro blanco en un baño con azulejos, junto a un estante de madera que muestra jabones en barra de colores, jabones líquidos y varias botellas de limpiadores.
La Anmat prohibió todos los lotes y líneas de productos domisanitarios de Clean Lab (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, se realizó una consulta a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires sobre la eventual registración de los productos investigados. La autoridad provincial informó que no existe registro alguno de los mismos en su jurisdicción, lo que confirmó la falta de regularización local además de la nacional.

Según la documentación oficial, no se cuenta con elementos que permitan determinar la identidad, razón social, tipo societario o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de los responsables, lo que impide atribuir fehacientemente la responsabilidad por las operaciones realizadas.

La medida busca proteger a eventuales adquirentes y usuarios ante la imposibilidad de verificar la seguridad y eficacia de los productos involucrados.

Por otra parte, mediante la disposición 4424/2026, impusieron una restricción similar sobre los productos domisanitarios de la marca “Clean Lab”, debido a que detectaron que se encuentran fuera del marco regulatorio.

En los últimos días, la ANMAT avanzó con una medida preventiva de alcance nacional: prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los artículos identificados bajo ese nombre en todo el país y en plataformas de venta electrónica.

La decisión afecta a todos los lotes y líneas de productos de Clean Lab, incluyendo limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y artículos para el acabado de superficies. Esta acción, motivada por la ausencia de registros y habilitaciones oficiales, busca resguardar la salud de la población ante la imposibilidad de certificar el origen, la calidad y los procesos de manufactura de los productos involucrados.

La firma CLEAN LAB S.R.L., señalada como responsable de los productos, fue notificada formalmente a través de un correo postal remitido al domicilio declarado en su página web, ubicado en Avenida Beiro Nº 5574, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa comunicación, la autoridad informó sobre la detección de la comercialización de productos sin el correspondiente registro sanitario. No obstante, la notificación no recibió respuesta por parte de la empresa.

Finalmente, la Disposición 4253/2026 explica que el sistema de vigilancia sanitaria argentino activó una de sus máximas alertas frente a un ingrediente farmacéutico histórico: la acetanilida.

Por medio de la resolución 4253/2026, la ANMAT suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso tanto de la acetanilida como de todas las especialidades medicinales que la contienen.

La medida implica la salida inmediata de circulación de cualquier producto con este compuesto, en línea con las recomendaciones internacionales y la evidencia técnica disponible.

La decisión se sustenta en la revisión realizada por el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, que advirtió sobre un balance negativo entre los riesgos y beneficios derivados de la utilización de acetanilida. Se identificó un peligro relevante: la posibilidad de desarrollar anemia aplásica en quienes consumen medicamentos con este ingrediente, un riesgo considerado inaceptable por las agencias regulatorias de referencia en América y otros continentes.

El análisis determinó que, debido a que la acetanilida actúa como precursor del paracetamol (acetaminofén) en el organismo, su uso no aporta ventajas terapéuticas adicionales y, en cambio, expone a los pacientes a reacciones adversas más graves que las observadas con el paracetamol puro.

Primer plano de una mano sosteniendo una pastilla ovalada naranja de ibuprofeno y una pastilla redonda blanca de paracetamol, con un vaso de agua al fondo.
La Anmat suspendió la acetanilida y todas las especialidades medicinales que la contienen (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de la entrada en vigencia de la disposición, no se admitirán nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) para especialidades que incluyan acetanilida como principio activo. Tampoco se permitirá la reinscripción de certificados durante el período de suspensión preventiva. En la actualidad, en el REM figura inscripto el producto “SELOS FUCUS”, elaborado por TARC Laboratorio Farmacéutico, que combina cafeína, acetanilida y novaminsulfonato sódico.

La disposición se enmarca en el rol de la ANMAT como autoridad sanitaria encargada de actuar ante la detección de cualquier factor de riesgo relacionado con la calidad y sanidad de medicamentos y productos farmacéuticos. La suspensión preventiva permanecerá vigente hasta tanto una nueva evaluación técnica y regulatoria defina el destino de la acetanilida en el mercado argentino.

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