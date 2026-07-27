Jensen Huang, líder de Nvidia, rechaza “historias inventadas” y hace llamado a líderes globales de IA

Jensen Huang expresó que la advertencia sobre las capacidades de la inteligencia artificial ya está instalada en la sociedad. REUTERS/Manami Yamada

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial ha crecido con fuerza, pero Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, sostiene que es momento de dejar atrás el discurso alarmista sobre la IA.

Huang considera que las advertencias que insisten en los peligros y riesgos laborales asociados al avance tecnológico ya cumplieron su función y que ahora la industria debe centrar sus esfuerzos en comunicar los beneficios que trae la inteligencia artificial, sin dejar de lado la prudencia y la responsabilidad regulatoria.

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Preocupaciones sobre la IA: un llamado a superar el alarmismo

Jensen Huang expresó que la advertencia sobre las capacidades de la inteligencia artificial ya está instalada en la sociedad y que continuar insistiendo en los riesgos solo contribuye a generar miedo. Según sus palabras, algunos líderes del sector tecnológico han alarmado a la población estadounidense con previsiones sobre una posible pérdida masiva de empleos debido a la automatización impulsada por la IA.

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial ha crecido con fuerza, pero Jensen Huang sostiene que es momento de dejar atrás el discurso alarmista sobre la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Nvidia subrayó la necesidad de actuar con reflexión y cuidado, pero también advirtió que asustar a la sociedad no es el camino adecuado para avanzar.

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“Todos debemos ser reflexivos y cuidadosos”, dijo Huang a Axios, y agregó: “Estamos asustando a la gente”.

En palabras del directivo, la conversación pública en torno a la IA debería evolucionar y enfocarse en transmitir los posibles beneficios de esta tecnología. Huang remarcó que la única manera en que un país podría quedar rezagado en el desarrollo tecnológico sería si no adopta ni aplica la inteligencia artificial en sus procesos productivos y sociales.

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El CEO de Nvidia subrayó la necesidad de actuar con reflexión y cuidado. REUTERS/Manami Yamada

La realidad es que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. El uso de modelos generativos, como Fable 5 de Anthropic y GPT-5.6-Sol de OpenAI, ha crecido en el último año, superando ampliamente las capacidades de las versiones anteriores.

Sin embargo, este avance tecnológico ha venido acompañado de encuestas que muestran una preocupación creciente entre los estadounidenses, quienes temen que la IA provoque despidos masivos.

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Desinformación y narrativas alrededor de la inteligencia artificial

Huang planteó que los líderes en inteligencia artificial deberían limitarse a informar sobre hechos verificables. Según su visión, la pérdida de empleos masivos que se anticipó en los primeros momentos de la expansión de la IA no ha ocurrido.

La realidad es que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para él, la prudencia sigue siendo fundamental, pero resulta crucial evitar exageraciones o escenarios ficticios que solo contribuyen a la confusión y el temor.

El CEO de Nvidia también criticó la proliferación de narrativas que considera inútiles o alejadas de la realidad, como las discusiones sobre la supuesta conciencia de la IA, la posibilidad de alcanzar la singularidad o la hipótesis de que la humanidad vive en una simulación.

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“No inventen historias”, manifestó al medio citado. “Es inventado que habrá una singularidad. Es inventado que de alguna manera vivimos en una simulación. Todo esto es inventado. Creo que es una historia divertida. No me importa escucharla. E incluso disfruto la narrativa cuando la cuentan muchos de esos líderes que son mis amigos”.

El papel de los líderes y empresas en el debate sobre la IA

En su intervención, Huang evitó señalar directamente a empresas o figuras específicas por promover narrativas negativas sobre la inteligencia artificial. No obstante, el texto deja entrever que muchas de las ideas que el CEO de Nvidia rechaza son promovidas por Anthropic y su director ejecutivo, Dario Amodei.

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El argumento de Huang se centra en que el discurso sobre la IA debería partir de los hechos y evitar la especulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este último es conocido por advertir sobre el riesgo de que la IA elimine una parte significativa de los empleos de nivel inicial para profesionales en un plazo de uno a cinco años.

A diferencia de otros laboratorios de IA, Anthropic también ha publicado estudios que exploran si su modelo Claude posee o está cerca de poseer características propias del pensamiento y las emociones humanas. Este tipo de investigaciones refuerza el debate sobre el alcance real de la inteligencia artificial y sus implicancias para la sociedad.

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El argumento de Huang se centra en que el discurso sobre la IA debería partir de los hechos y evitar la especulación. Considera que la industria tecnológica tiene la responsabilidad de contribuir a una percepción equilibrada, en la que se reconozcan tanto los desafíos como las oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecer.

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