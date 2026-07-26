29 organizaciones infectadas por troyano infiltrado en un documento falso de Claude

La campaña engañó a empleados de 29 organizaciones mediante un anuncio patrocinado en Bing que redirigía a un sitio falso. (Reuters)

Un actor malicioso logró comprometer a empleados de al menos 29 organizaciones a través de una campaña que explotó la función Artifacts de la plataforma de inteligencia artificial Claude, propiedad de Anthropic.

Según informó el grupo de investigadores Huntress, la operación se desarrolló durante dos días de julio, luego de que empleados buscaran la aplicación de Claude para escritorio y accedieran a un anuncio patrocinado en el buscador Bing.

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El anuncio llevaba a los usuarios al dominio legítimo de claude.ai, pero allí los dirigía a un artefacto público creado por el atacante, que finalmente redirigía a un sitio falso de descarga donde se propagó el troyano SectopRAT. De acuerdo con el reporte, el archivo malicioso se descargó tras más de 7.100 visualizaciones de la página apócrifa.

El ataque utilizó la función Artifacts de Claude.ai para simular una descarga oficial y distribuir el troyano SectopRAT. (Reuters9

El mecanismo detrás de la estafa: Artifacts y la ilusión de legitimidad

La función Artifacts de Claude.ai permite mostrar contenido como código, documentos y páginas web en un panel junto al chat. Uno de sus atractivos es la opción de publicar estos artefactos con un enlace público, accesible incluso sin una cuenta en la plataforma. El atacante aprovechó esta característica para crear una página que imitaba fielmente el sitio de descarga de Claude, alojada dentro del dominio original.

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La única señal visible sobre el origen del contenido era un aviso discreto en la esquina superior izquierda: “Content is user-generated and unverified”. Sin embargo, este mensaje suele pasar inadvertido para la mayoría de los usuarios, lo que favoreció el engaño.

Distribución del malware

El proceso de infección se activaba cuando la víctima presionaba el botón de descarga, que la redirigía a un dominio externo —primero claude.ai.download-app[.]us y luego downloading-api.it[.]com/html/claude/win— desde donde se obtenía un paquete de archivos.

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El paquete contenía un binario legítimo de JetBrains, pero modificado para permitir la carga lateral de DLL. Junto a este archivo, se incluía una versión alterada de libcef.dll que transportaba el troyano, así como un ejecutable denominado DockerDesktop.exe, el cual se instalaba como tarea programada para mantener la infección activa en el sistema.

SectopRAT robó información personal, archivos y credenciales de los equipos infectados en la operación detectada en julio. (Reuters)

El troyano SectopRAT tiene la capacidad de recolectar y exfiltrar datos personales, información de tarjetas bancarias, archivos y contraseñas. Huntress identificó que el atacante implementó varias capas de protección para ocultar la carga maliciosa, lo que exigió un análisis exhaustivo del código y rastreo de las comunicaciones con el centro de control.

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Rastreo del operador y vínculos con campañas anteriores

La investigación logró vincular la operación actual con incidentes previos de distribución de malware. El registro WHOIS y la plataforma Validin permitieron asociar el dominio download-app[.]us con una dirección de correo electrónico relacionada con al menos diez dominios creados desde diciembre de 2025. Entre estos se encontraba polse[.]us, previamente incautado por Microsoft durante la Operación Endgame, tras ser utilizado para alojar el infostealer StealC.

Huntress también halló coincidencias con una campaña de abril de 2026 que difundía un instalador falso de Docker Desktop a través de Docker Hub, empleando la misma técnica de carga lateral de la librería libcef.dll y explotando la confianza en dominios legítimos. Este hallazgo explica la presencia del archivo DockerDesktop.exe en el paquete detectado en julio.

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El operador del ataque ya había sido vinculado a campañas previas que usaron técnicas similares y dominios legítimos. (Reuters)

Recomendaciones para prevenir nuevas infecciones

El equipo de investigadores aconsejó no confiar ciegamente en anuncios de motores de búsqueda ni en dominios de primer nivel al buscar software para descargar.

Asimismo, subrayaron que los actores de amenazas han perfeccionado sus métodos para insertar anuncios maliciosos en buscadores populares y aprovechar plataformas legítimas para alojar contenido peligroso.

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El informe enfatizó que la vigilancia y la verificación directa desde los sitios oficiales de los desarrolladores constituyen la mejor defensa frente a este tipo de amenazas.