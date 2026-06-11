Más de 4.000 juegos gratis por tiempo limitado: Steam revela la fecha y hora de su próximo Next Fest

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado. (Valve)

Los jugadores de PC ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Valve confirmó que el Steam Next Fest de junio de 2026 comenzará el próximo 15 de junio y ofrecerá acceso gratuito a miles de demos de videojuegos durante una semana.

El evento, considerado uno de los festivales más importantes para descubrir nuevos títulos, reunirá entre 3.500 y 4.000 juegos de diferentes géneros y estudios, desde proyectos independientes hasta producciones de mayor presupuesto.

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La edición de junio del Steam Next Fest estará disponible hasta el 22 de junio y permitirá a los usuarios probar gratuitamente una gran cantidad de lanzamientos antes de su llegada al mercado. Además, el festival servirá como antesala de las esperadas Rebajas de Verano de Steam, uno de los períodos de descuentos más populares del año.

Steam Next Fest llegará el 15 de junio. (Valve)

Cuándo comienza el Steam Next Fest de junio de 2026

Valve informó que el festival dará inicio el 15 de junio a las 19:00 horas (horario peninsular de España) y permanecerá activo hasta el 22 de junio a la misma hora.

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Durante esos siete días, los usuarios de Steam podrán descargar y jugar demostraciones de miles de videojuegos sin costo adicional. El objetivo del evento es ofrecer una oportunidad para que los jugadores descubran nuevas propuestas y, al mismo tiempo, permitir que los desarrolladores muestren sus proyectos antes del lanzamiento oficial.

El Steam Next Fest se ha convertido en uno de los escaparates más importantes para la industria, especialmente para los estudios independientes que buscan ganar visibilidad dentro de una plataforma con millones de usuarios activos.

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Usuarios de Steam podrán descargar miles de videojuegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos tendrán demos disponibles

Aunque Valve todavía no ha publicado el catálogo definitivo de esta edición, algunos desarrolladores ya confirmaron su participación y, en ciertos casos, incluso han liberado versiones de prueba antes del inicio del festival.

Entre los juegos que estarán presentes destacan:

Hollow Home.

The Dark West.

Order of the Sinking Star.

Demon Bluff.

Hacia la Tierra Maldita.

FreeStyle Football 2.

BrokenLore: DON’T LIE.

La lista completa podría superar ampliamente los 3.500 títulos, lo que convertiría nuevamente al Next Fest en una de las mayores concentraciones de demos gratuitas del sector.

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Un escaparate para los estudios independientes

Desde su creación, el Steam Next Fest ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta clave para que pequeños desarrolladores presenten sus juegos a una audiencia global.

Muchos títulos que comenzaron como simples demos durante el festival terminaron convirtiéndose en éxitos comerciales una vez lanzados. El evento también permite a los jugadores conocer nuevas propuestas y géneros que habitualmente pasan desapercibidos entre los grandes lanzamientos.

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Los juegos que ofrecerá Steam desde el 15 de junio son de estudios independientes.

La posibilidad de descargar y probar los juegos sin coste alguno ha sido uno de los factores que ha impulsado la popularidad del festival en los últimos años.

Las Rebajas de Verano llegarán pocos días después

La actividad en Steam no terminará con el Next Fest. Apenas tres días después de la conclusión del festival, Valve dará inicio a las tradicionales Rebajas de Verano.

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La campaña promocional comenzará el 25 de junio y se extenderá hasta el 9 de julio. Durante ese período, miles de videojuegos recibirán descuentos que abarcarán desde producciones independientes hasta algunas de las franquicias más populares de la plataforma.

Para muchos usuarios, las Rebajas de Verano representan uno de los momentos más esperados del año debido a la magnitud de las ofertas y la cantidad de títulos disponibles.

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Desde del Steam Next Fest, llegarán las rebajas de verano. (Europa Press)

Valve ya tiene preparado el resto de eventos de 2026

La compañía también adelantó parte de su calendario para la segunda mitad del año.

Entre los eventos ya confirmados figuran:

Rebajas de Otoño, del 1 al 8 de octubre.

Una nueva edición del Steam Next Fest, del 19 al 26 de octubre.

Festival del Miedo de Halloween, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.

Rebajas de Black Friday, previstas entre el 27 y el 30 de noviembre.

Con este calendario, Valve busca mantener una actividad constante dentro de Steam y ofrecer a los jugadores nuevas oportunidades para descubrir títulos y ampliar sus bibliotecas digitales a lo largo de 2026.

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La edición de junio del Steam Next Fest será la primera gran parada del verano para millones de usuarios de PC, que tendrán acceso gratuito a miles de videojuegos antes de que lleguen las rebajas más esperadas de la plataforma.