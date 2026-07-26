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Las Guerreras K-pop: imágenes para colorear de Rumi, Jinu y más en Google y Pinterest

Este tipo de imágenes no son oficiales de Netflix, pero sí sirven para uso personal y realizar actividades con los niños

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Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters (Netflix)

El furor por Las Guerreras K-pop no se queda en las pantallas y mucho menos en las millones de reproducciones de sus canciones. El cariño por esta franquicia de Netflix también llama la atención de los usuarios para tener imágenes para colorear de Rumi, Jinu, Mira y los demás personajes de la película.

En internet hay varias opciones de obtener este tipo de imágenes, que son ideales para uso personal y no comercial para que los más pequeños realicen actividades en casa, fiestas infantiles o colegios.

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Así que vamos a dar cuatro métodos para encontrar este tipo de material con búsquedas en Google Imágenes, exploración en Pinterest, recursos en DeviantArt y navegación en redes sociales como X e Instagram.

Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear

  • Google

La primera opción para quienes desean imágenes de Guerreras K-pop listas para colorear consiste en aprovechar el buscador de Google Imágenes. El secreto está en saber qué términos utilizar y cómo filtrar los resultados.

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Google Imágenes permite encontrar dibujos de Las Guerreras K-pop para colorear con búsquedas en inglés y filtros de blanco y negro y dibujo de líneas.
Google Imágenes permite encontrar dibujos de Las Guerreras K-pop para colorear con búsquedas en inglés y filtros de blanco y negro y dibujo de líneas.

La recomendación es buscar en inglés para acceder a una mayor cantidad de fanart, ya que la comunidad internacional utiliza principalmente ese idioma. Palabras como “Huntrix coloring page”, “Huntrix concept lineart” o “Huntrix line art” son ideales.

También pueden emplearse variantes en español como “Guerreras K-pop para colorear” o “Dibujos de las Guerreras K-pop en blanco y negro”, aunque el volumen será menor.

El proceso incluye usar los filtros de Google para afinar la búsqueda. Tras ingresar los términos en la pestaña de Imágenes, se accede a la herramienta de selección que permite elegir “Blanco y negro” dentro del menú Color y “Dibujo de líneas” en el menú Tipo.

  • Pinterest

Pinterest es una plataforma privilegiada para hallar ilustraciones de idols K-pop en versión guerrera listas para colorear. La clave está en los términos de búsqueda y en saber aprovechar la estructura de la red. Buscar frases como “Huntrix lineart”, “Huntrix coloring pages” o “Huntrix fanart lineart” lleva a tableros especializados creados por fans y artistas de todo el mundo.

Pinterest reúne tableros de fanart y lineart de K-pop que facilitan descubrir colecciones de imágenes para colorear.
Pinterest reúne tableros de fanart y lineart de K-pop que facilitan descubrir colecciones de imágenes para colorear.

Una vez que se encuentra una imagen atractiva, el truco consiste en hacer clic en ella y desplazarse hacia abajo. La sección “Más como esto” despliega una selección de Pines similares, lo que facilita descubrir colecciones enteras de dibujos en blanco y negro ya curadas por otros usuarios.

Pinterest permite descargar imágenes para uso personal, pero el respeto por las creaciones de los artistas sigue siendo fundamental. Algunos dibujos pueden tener marcas de agua o estar protegidos; en esos casos, lo más recomendable es buscar alternativas libres o contactar al autor para solicitar permiso.

  • DeviantArt

La tercera opción es DeviantArt, reconocida como una de las mayores comunidades de arte digital en internet. Aquí, artistas de estilo manga, cómic y K-pop suben sus trabajos en blanco y negro (lineart) para que otros los coloreen.

Se recomienda buscar usando palabras clave en inglés como “Huntrix lineart”, “Huntrix fanart coloring” o “Huntrix line art”. La barra de búsqueda facilita encontrar dibujos de alta calidad, subidos tanto por fanartists como por artistas profesionales.

DeviantArt ofrece lineart de estilo manga, cómic y K-pop, y muchos artistas habilitan descargas en alta resolución para imprimir.
DeviantArt ofrece lineart de estilo manga, cómic y K-pop, y muchos artistas habilitan descargas en alta resolución para imprimir.

Un punto fuerte de DeviantArt es que muchos creadores permiten la descarga directa de la imagen en alta resolución, ideal para quienes desean imprimir sin perder detalles. Basta con hacer clic en el botón de descarga bajo la imagen, si está disponible.

  • Redes sociales

Las redes sociales, en especial X e Instagram, son vitales para acceder a contenido fresco y variado de Guerreras K-pop para colorear. Miles de fanartists publican bocetos y linearts para que la comunidad los pinte, sobre todo en fechas especiales como aniversarios o lanzamientos con temáticas de guerreras.

La búsqueda eficiente se apoya en hashtags como #HuntrixLineart, #HuntrixFanart, #ColoringHuntrix y #HuntrixColoringPage.

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop
K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

X, en particular, ofrece la función de búsqueda avanzada, lo que permite afinar aún más los resultados. Además, muchos fanartists incentivan la participación de sus seguidores invitándolos a colorear y compartir las versiones terminadas, e incluso organizan concursos.

En Instagram, la interacción suele ser visual y directa, con galerías completas bajo los mismos hashtags. Es importante respetar siempre las condiciones de uso que establecen los autores y, si se comparte el resultado, etiquetar al creador original.

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