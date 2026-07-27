Encontraron el cuerpo del último de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

El cuerpo de Damián Giubu, uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata fue hallado en la zona de Magdalena (El Día)

La noticia que muchos temían se confirmó este domingo: el cuerpo hallado recientemente en el Río de la Plata, a la altura de las costas del partido de Magdalena, corresponde a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos el 14 de junio.

La identificación, realizada por una hermana de la víctima, puso fin a una de las búsquedas más angustiosas de los últimos tiempos y selló un capítulo de dolor que atraviesa a familias, amigos y vecinos, según informó el portal del El Día.

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Los pescadores desaparecieron el 14 de junio en el Río de la Plata

La jornada de pesca que planearon Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu terminó en tragedia. Partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha con la expectativa de una salida recreativa, pero nunca regresaron. La incertidumbre se apoderó de la comunidad desde ese día, dando inicio a un operativo de búsqueda que involucró a fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil, guardaparques y decenas de voluntarios que colaboraron incansablemente.

A lo largo de varias semanas, los restos de los pescadores fueron apareciendo en diferentes puntos de la costa argentina y uruguaya, lo que mantuvo a los familiares en constante tensión. El desenlace, aunque esperado por la lógica de los hechos, no dejó de generar un profundo pesar en quienes siguieron el caso día a día.

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La hipótesis que manejan los investigadores es que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación, lo que derivó en el hundimiento. Sin embargo, las causas exactas siguen siendo materia de análisis y no se descarta ninguna línea de investigación.

La búsqueda de los cinco hombres movilizó a distintos organismos y voluntarios, que recorrieron kilómetros de costa y aguas durante semanas. El primer cuerpo identificado fue el de Sebastián Romegialli, hallado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en jurisdicción uruguaya. El hallazgo fue comunicado a las autoridades locales, que iniciaron el procedimiento de identificación y repatriación.

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Sebastián Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas

El 28 de junio apareció el cuerpo de Carlos Kovach, localizado en aguas del Río de la Plata cerca de Punta Indio. Días después, otra noticia llegó desde Uruguay: Diego Boscardin fue encontrado en la zona de Atlántida, identificado por vestimenta y marcas médicas.

Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

El siguiente en ser hallado fue Claudio Kovach, cuyo cuerpo apareció en aguas del Río de la Plata, cerrando así la lista de víctimas localizadas en diferentes puntos de la extensa ribera. Finalmente, se encontró el cuerpo de Damián Giubu en el sector conocido como “La Vasquita”, en el partido de Magdalena, lo que permitió concluir el operativo de búsqueda iniciada un mes antes.

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Desde que se reportó la desaparición, la movilización de recursos fue intensa y sostenida. Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y guardaparques, junto con vecinos y familiares que no dejaron de recorrer la zona en busca de datos o señales de los desaparecidos.

El caso generó una profunda conmoción en la región, no solo por la magnitud de la tragedia sino también por la cantidad de personas involucradas y la duración de la búsqueda. La solidaridad de la comunidad se manifestó en cadenas de oración, campañas para apoyar a las familias y múltiples expresiones de acompañamiento.

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Con la identificación de los cinco pescadores, la comunidad puede ahora despedir a sus seres queridos y acompañar a las familias en el duelo. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar investigando las circunstancias que rodearon el hundimiento de la embarcación para determinar responsabilidades, si las hubiera, y evitar que este tipo de episodios se repitan.