Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por el grupo D en el segundo día del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados del Grupo D. Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo marcado por el regreso del conjunto norteamericano como anfitrión absoluto de una Copa del Mundo desde 1994 y por la vuelta de la Albirroja al torneo después de 16 años de ausencia.

En la previa del encuentro, los modelos de inteligencia artificial de Gemini apuntan a Estados Unidos como favorito para quedarse con la victoria. El análisis otorga al equipo dirigido por Mauricio Pochettino una probabilidad del 52% de sumar los tres puntos, mientras que Paraguay cuenta con un 23% de opciones de ganar. El 25% restante corresponde a un posible empate, un escenario habitual en los partidos inaugurales de fase de grupos.

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La IA ve una ligera ventaja para Estados Unidos

Según el análisis realizado por Gemini, el factor de la localía representa uno de los principales argumentos a favor de Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas jugará ante más de 70.000 aficionados, un ambiente que podría convertirse en un impulso adicional para un plantel que aspira a protagonizar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

La IA da como ganador a Estados Unidos en su partido contra Paraguay. Crédito: USA TODAY/Nathan Ray Seebeck

La inteligencia artificial también considera que la profundidad de la plantilla y la experiencia internacional de sus futbolistas le dan una ventaja sobre Paraguay. Christian Pulisic aparece como la principal referencia ofensiva del equipo estadounidense, acompañado por jugadores con presencia en las principales ligas europeas como Weston McKennie, Tyler Adams, Timothy Weah y Folarin Balogun.

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El sistema de Pochettino buscará imponer una presión alta para dificultar la salida del rival y aprovechar la velocidad de sus atacantes para romper las líneas defensivas paraguayas.

Paraguay apuesta por la solidez defensiva y el contragolpe

La selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, afronta el partido con la intención de dar la sorpresa. El equipo sudamericano regresa a un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010 y llega con la misión de arruinar el debut del país anfitrión.

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El modelo de IA concede a Paraguay un 23% de probabilidades de victoria. La propuesta táctica de la Albirroja se basa en un bloque defensivo compacto y en la capacidad de aprovechar los espacios mediante rápidos contragolpes.

La selección de Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años. - Crédito: EFE

Jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso aparecen como algunas de las principales armas del conjunto sudamericano. La velocidad y la fortaleza aérea son dos de los recursos con los que Paraguay intentará neutralizar el poder ofensivo estadounidense.

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El empate también aparece como un escenario posible

La inteligencia artificial considera que existe un 25% de posibilidades de que el encuentro termine igualado. Históricamente, los primeros partidos de una fase de grupos suelen caracterizarse por la cautela táctica y por el temor de los equipos a comenzar el torneo con una derrota.

Los diferentes modelos de simulación y las previsiones de las casas de apuestas apuntan a un partido cerrado, con un mediocampo muy disputado y marcadores ajustados. Entre los resultados más probables aparecen una victoria de Estados Unidos por 1-0 o 2-1, así como una igualdad con pocas ocasiones de gol.

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El historial también favorece a los norteamericanos

Los antecedentes entre ambas selecciones muestran una ligera superioridad de Estados Unidos. En nueve enfrentamientos disputados, el combinado estadounidense registra cinco victorias, mientras que Paraguay ha conseguido imponerse en dos ocasiones.

Estados Unidos tiene a su favor la historia, pues le ha ganado más veces a Paraguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ambos equipos solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en Uruguay 1930 y el triunfo quedó en manos de Estados Unidos por 3-0.

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Con una generación de futbolistas consolidada en Europa y el respaldo de jugar en casa, la inteligencia artificial considera que Estados Unidos llega con mayores opciones de comenzar el Mundial 2026 con una victoria. Sin embargo, la tradicional resistencia paraguaya y la experiencia de Gustavo Alfaro convierten al duelo en uno de los más equilibrados de la primera jornada del Grupo D.