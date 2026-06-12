Tecno

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

El análisis de la IA destaca la localía y la profundidad de plantilla de Estados Unidos como factores clave para imponerse en el arranque del Grupo D

Guardar
Google icon
Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por el grupo D en el segundo día del Mundial 2026.
Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por el grupo D en el segundo día del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados del Grupo D. Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo marcado por el regreso del conjunto norteamericano como anfitrión absoluto de una Copa del Mundo desde 1994 y por la vuelta de la Albirroja al torneo después de 16 años de ausencia.

En la previa del encuentro, los modelos de inteligencia artificial de Gemini apuntan a Estados Unidos como favorito para quedarse con la victoria. El análisis otorga al equipo dirigido por Mauricio Pochettino una probabilidad del 52% de sumar los tres puntos, mientras que Paraguay cuenta con un 23% de opciones de ganar. El 25% restante corresponde a un posible empate, un escenario habitual en los partidos inaugurales de fase de grupos.

PUBLICIDAD

La IA ve una ligera ventaja para Estados Unidos

Según el análisis realizado por Gemini, el factor de la localía representa uno de los principales argumentos a favor de Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas jugará ante más de 70.000 aficionados, un ambiente que podría convertirse en un impulso adicional para un plantel que aspira a protagonizar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

La IA da como ganador a Estados Unidos en su partido contra Paraguay. Crédito: USA TODAY/Nathan Ray Seebeck
La IA da como ganador a Estados Unidos en su partido contra Paraguay. Crédito: USA TODAY/Nathan Ray Seebeck

La inteligencia artificial también considera que la profundidad de la plantilla y la experiencia internacional de sus futbolistas le dan una ventaja sobre Paraguay. Christian Pulisic aparece como la principal referencia ofensiva del equipo estadounidense, acompañado por jugadores con presencia en las principales ligas europeas como Weston McKennie, Tyler Adams, Timothy Weah y Folarin Balogun.

PUBLICIDAD

El sistema de Pochettino buscará imponer una presión alta para dificultar la salida del rival y aprovechar la velocidad de sus atacantes para romper las líneas defensivas paraguayas.

Paraguay apuesta por la solidez defensiva y el contragolpe

La selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, afronta el partido con la intención de dar la sorpresa. El equipo sudamericano regresa a un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010 y llega con la misión de arruinar el debut del país anfitrión.

El modelo de IA concede a Paraguay un 23% de probabilidades de victoria. La propuesta táctica de la Albirroja se basa en un bloque defensivo compacto y en la capacidad de aprovechar los espacios mediante rápidos contragolpes.

Miguel Almirón, el máximo referente de Paraguay. - Crédito: EFE
La selección de Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años. - Crédito: EFE

Jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso aparecen como algunas de las principales armas del conjunto sudamericano. La velocidad y la fortaleza aérea son dos de los recursos con los que Paraguay intentará neutralizar el poder ofensivo estadounidense.

El empate también aparece como un escenario posible

La inteligencia artificial considera que existe un 25% de posibilidades de que el encuentro termine igualado. Históricamente, los primeros partidos de una fase de grupos suelen caracterizarse por la cautela táctica y por el temor de los equipos a comenzar el torneo con una derrota.

Los diferentes modelos de simulación y las previsiones de las casas de apuestas apuntan a un partido cerrado, con un mediocampo muy disputado y marcadores ajustados. Entre los resultados más probables aparecen una victoria de Estados Unidos por 1-0 o 2-1, así como una igualdad con pocas ocasiones de gol.

El historial también favorece a los norteamericanos

Los antecedentes entre ambas selecciones muestran una ligera superioridad de Estados Unidos. En nueve enfrentamientos disputados, el combinado estadounidense registra cinco victorias, mientras que Paraguay ha conseguido imponerse en dos ocasiones.

Ilustración digital de medio cuerpo de Miguel Almirón (Paraguay) y Christian Pulisic (Estados Unidos) sobre un fondo de las banderas de sus países.
Estados Unidos tiene a su favor la historia, pues le ha ganado más veces a Paraguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ambos equipos solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en Uruguay 1930 y el triunfo quedó en manos de Estados Unidos por 3-0.

Con una generación de futbolistas consolidada en Europa y el respaldo de jugar en casa, la inteligencia artificial considera que Estados Unidos llega con mayores opciones de comenzar el Mundial 2026 con una victoria. Sin embargo, la tradicional resistencia paraguaya y la experiencia de Gustavo Alfaro convierten al duelo en uno de los más equilibrados de la primera jornada del Grupo D.

Temas Relacionados

Estados UnidosParaguayMundial 2026IALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Miles de usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a WhatsApp Web. Despúes de casi una hora, el problema fue solucionado

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Las publicaciones en ambas redes sociales no cargan y no se puede iniciar sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

SpaceX debutó en el mercado bursátil bajo el símbolo SPCX y logró captar 75.000 millones de dólares en su primer día

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

Juegos gratis en Steam por tiempo limitado: cómo conseguirlos hoy

Los usuarios pueden encontrar 10 títulos gratuitos que abarcan desde el horror psicológico como Happy’s Humble Burger Farm hasta la estrategia narrativa como Hearts of Iron IV

Juegos gratis en Steam por tiempo limitado: cómo conseguirlos hoy

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 12 de junio

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 12 de junio

DEPORTES

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

El canciller del régimen iraní aseguró que un memorando de entendimiento con EEUU “nunca ha estado tan cerca”

Cómo se forma la ola polar que llevará frío extremo al AMBA y afectará a ocho provincias

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara