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El Mundial no alcanzó para frenar la baja: el turismo emisivo cayó 22% en junio

La cantidad de argentinos que viajó al exterior en el sexto mes del año registró una fuerte caída interanual, mientras el ingreso de turistas extranjeros y excursionistas mostró leves incrementos

Un hombre de espaldas, con chaqueta color arena y pantalón oscuro, arrastra una maleta negra de ruedas en el pasillo de un aeropuerto.
La cantidad de argentinos que viajaron al exterior en junio cayó 22% interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En junio de 2026, el turismo emisivo argentino registró una caída interanual de 22% a pesar de la celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe oficial destacó que, mientras el país recibió 612.800 visitantes no residentes, la cantidad de argentinos que viajó al exterior alcanzó los 925.900, lo que reflejó un saldo negativo de 313.100 visitantes internacionales.

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El reporte del Indec detalló que 501.900 argentinos viajaron como turistas al extranjero, un descenso interanual del 14,6% en las salidas por vía aérea. Las principales rutas utilizadas fueron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, que concentraron el 81,5% de los movimientos. El 62,4% de los turistas residentes eligió la vía aérea, mientras que el 30,0% optó por la terrestre y el 7,5% por la fluvial o marítima.

Durante el mismo período, 329.200 turistas extranjeros ingresaron a la Argentina, acompañados por 283.600 excursionistas. El 69,2% del turismo receptivo procedió de países limítrofes: Brasil representó el 30,8% del total, seguido de Uruguay con el 14,2% y Chile con el 12,8%. El 56,5% de los turistas internacionales llegó por vía aérea, el 31,8% por vía terrestre y el 11,7% por vías fluviales o marítimas.

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infografia

“A pesar del mundial, los datos del Indec para junio 2026 muestran que los turistas argentinos viajando al exterior cayeron 22% interanual (a Estados Unidos y Canadá un 36%) e ingresaron un 3% más de turistas extranjeros que junio del año pasado”, analizó Laura Vernelli, economista de la consultora Equilibra.

En tanto, Vernelli subrayó que “crecieron significativamente las personas que vienen a Argentina a pasar el día, un 27% interanual, mientras que los argentinos que van a hacer lo mismo al exterior cayeron 26%.

“En el saldo acumulado, el primer semestre cierra con un déficit de 4,5 millones de personas, el segundo más alto desde 2016. Igualmente, muestra una mejora respecto a 2025, que en el mismo semestre acumulaba un saldo negativo de 6,5 millones de personas”, detalló.

Cómo se movió el turismo en junio

El informe del Indec subraya que, en la vía aérea internacional, la cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina aumentó 13,2% interanual, alcanzando 185.900 en junio. El 88,6% de esas llegadas se registró en Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por contraste, las salidas al exterior por vía aérea sumaron 313.400 turistas residentes, lo que implicó una disminución interanual notoria.

Mujer de espalda con bandera de Argentina sobre los hombros, viste pantalón de mezclilla azul, fanny pack negro y tira de una valija plateada en un aeropuerto.
El furor mundialista no alcanzó para frenar la fuerte caída del turismo emisivo en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los destinos elegidos por los argentinos, Europa concentró el 17,4% de las salidas, seguida por el bloque “Resto de América” con el 17,0% y Brasil con el 16,8 por ciento. El informe también señala que la cantidad desestacionalizada de turistas residentes disminuyó 11,0% respecto a mayo, mientras que la tendencia-ciclo mostró una baja de 3,4%.

El turismo receptivo en la vía aérea tuvo como principal lugar de residencia de los visitantes a Brasil (57.500 turistas), seguido por el bloque “Resto de América” (38.800) y Europa (21.200). Los turistas no residentes registraron 1.935.000 pernoctaciones y una estadía promedio de 11,8 noches, mientras que los turistas europeos alcanzaron una media de 20,8 noches.

En el segundo trimestre, Brasil aportó el 27,1% de los turistas no residentes, mientras que los de “Resto de América” y Europa representaron el 20,1% y el 17,7% respectivamente. El principal motivo de viaje fue “Vacaciones/ocio” (54,0%), seguido por “Visita a familiares o amigos” (24,8%). El tipo de alojamiento preferido fue “Hoteles 4 y 5 estrellas” (34,3%).

Por parte del turismo emisivo, Brasil fue el destino más elegido con el 25,8% de los turistas, seguido por Europa (22,8%) y “Resto de América” (20,8%). El 67,7% de los argentinos que salieron del país lo hizo por vacaciones u ocio. El 40,6% eligió hospedarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”.

En el período comprendido entre abril y junio de este año, el gasto total del turismo emisivo ascendió a USD 1.360,7 millones, con un gasto diario promedio por persona de 105,8 dólares. En contraste, el turismo receptivo registró un gasto total de USD 608,8 millones y un gasto diario promedio de 87,3 dólares. Por lo tanto, el “déficit” turístico ascendió a 751,9 millones de dólares durante el segundo trimestre.

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