Viaje al centro de Vaca Muerta: Georgieva visitará un pozo clave con Caputo y se reunirá con el presidente de YPF

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viaja a la provincia de Neuquén junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto crédito: Reuters).

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La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei y tras mantener los encuentros protocolares, este martes viajará junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, a Vaca Muerta, para ver con sus propios ojos el desarrollo del sector energético con el que se generarán exportaciones por entre USD 11.000 millones y USD 15.000 millones al año.

La visita incluye una recorrida por el yacimiento Loma Campana, ubicado en la provincia de Neuquén. Allí los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El interés del FMI por el desarrollo energético argentino se reflejó en las declaraciones de Georgieva durante la conferencia de prensa del lunes, donde destacó que la industria petrolera lidera el crecimiento económico del país y subrayó la importancia de sostener ese impulso.

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Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales de la provincia de Neuquén afirmaron que “seguramente” haya una recepción institucional, pero no pudieron dar precisiones sobre si el gobernador, Rolando “Rolo” Figueroa, estará presente.

El viaje a Neuquén representa una oportunidad para que Georgieva observe de primera mano el avance de los proyectos en Vaca Muerta. El desarrollo de este yacimiento se considera estratégico por su capacidad para generar divisas, atraer inversiones y posicionar a la Argentina en el mercado internacional de hidrocarburos. La presencia del presidente de YPF, Marín, refuerza el interés institucional por mostrar resultados concretos y dialogar sobre perspectivas de crecimiento y exportación. También se espera que Georgieva mantenga conversaciones con los sindicatos del sector en la provincia.

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El lunes, el presidente Javier Milei recibió a la titular del FMI en Casa Rosada. (Foto crédito: Reuters).

El presidente Javier Milei no formará parte del viaje a Loma Campana, ya que se trasladará a Perú para asistir a la jura de Keiko Fujimori como presidenta. No hay programado ningún encuentro adicional con Georgieva más allá del que mantuvieron el lunes. Según la agenda oficial, la titular del FMI dejará la Argentina el miércoles a primera hora y volará a Uruguay.

Los desafíos

Pese al potencial del sector energético, el FMI insiste en que la clave para la próxima etapa es que ese impacto positivo alcance a ramas productivas como la construcción y los servicios. “Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo en la conferencia de prensa que compartió con Caputo.

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Para ello, Georgieva remarcó la necesidad de crear mejores condiciones financieras para quienes buscan préstamos, con el objetivo de aprovechar los recursos financieros disponibles en los bancos argentinos. En ese sentido, advirtió: “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos”. También sostuvo que se debe fomentar el desarrollo del mercado de capitales, mencionando instrumentos como las “respaldadas”, que pueden ayudar a dinamizar la construcción y permitir una mayor participación de los consumidores.

El miércoles por la mañana la titular del FMI, Kristalina Georgieva, viaja a Uruguay. (Foto crédito: Reuters).

El FMI puso especial atención en los sectores que no repuntan: la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según Georgieva, estas últimas son un preocupación para ella porque son que las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina y su recuperación es prioritaria para extender el crecimiento más allá del núcleo energético y minero.

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Durante la conferencia de prensa, Georgieva aclaró que los principales riesgos para el país no radican en el plano político de cara a 2027, ni en la capacidad de pago del gobierno actual. Señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está comprando reservas y que la situación fiscal muestra señales de solidez. La preocupación del FMI se concentra en el bajo dinamismo de ciertos sectores y en cómo transformar el buen desempeño de la energía y la minería en una mejora para toda la economía.

El seguimiento del FMI sobre el programa argentino se mantiene firme. Georgieva subrayó que el Gobierno debe concentrar esfuerzos en facilitar el acceso al crédito y en modernizar el sistema financiero para potenciar la recuperación de las pymes y las actividades que generan empleo. El objetivo de Fondo es lograr que el crecimiento de la industria energética se convierta en motor para el resto de la economía.

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Las declaraciones de la jefa del FMI durante su estadía en Buenos Aires y la visita a Vaca Muerta marcan la agenda de los próximos meses. El FMI seguirá de cerca la evolución de los sectores productivos y el impacto de las reformas en el acceso al crédito, la modernización financiera y el desarrollo logístico. El desafío central para el Gobierno será transformar el buen desempeño del sector energético en una recuperación sostenida para el conjunto de la economía nacional.