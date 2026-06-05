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Esta es la nueva función gratuita de Gemini: cuáles son sus ventajas y cómo usarla

Este nuevo nivel de pensamiento de la IA de Google es ideal para preguntas complejas o análisis detallados en matemáticas y programación

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El pensamiento avanzado de Gemini ya está disponible sin necesidad de suscripción ni pago extra. (Reuters)
El pensamiento avanzado de Gemini ya está disponible sin necesidad de suscripción ni pago extra. (Reuters)

Tras semanas marcadas por quejas y polémicas entre usuarios debido a las restricciones en Gemini, Google ha decidido introducir una mejora relevante en su asistente de inteligencia artificial.

Ahora, todos los usuarios, incluidos quienes acceden a la plataforma de manera gratuita, pueden aprovechar el nuevo nivel de pensamiento “avanzado”, una función orientada a ofrecer respuestas más precisas y profundas, según informa el portal Android Authority.

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Durante el evento I/O de 2026, Google presentó dos modos principales de funcionamiento para Gemini. El primero, el modo estándar, genera respuestas claras y elaboradas, y el segundo, el modo avanzado, incrementa la capacidad de procesamiento para entregar resultados aún más completos.

Esta última modalidad, que hasta ahora estaba limitada a un grupo reducido de usuarios, se encuentra ya disponible de forma gratuita para toda la base de usuarios, sin necesidad de suscripción.

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Google presentó nuevas mejoras de Gemini en el I/O 2026. (Europa Press)
Google presentó nuevas mejoras de Gemini en el I/O 2026. (Europa Press)

Ventajas del nuevo pensamiento avanzado de Gemini

El modo de pensamiento avanzado se distingue por su capacidad para abordar preguntas complejas y generar respuestas detalladas. Google asegura que este modo permite obtener resultados más precisos en áreas como matemáticas, programación o análisis de datos, gracias a un mayor nivel de procesamiento interno.

Sin embargo, utilizar esta función tiene un coste: el consumo de límite de uso es mayor en comparación con las versiones Flash o estándar de Gemini. Por este motivo, quienes utilicen la versión gratuita deberían reservar el modo avanzado para consultas que realmente requieran un análisis profundo o una respuesta exhaustiva. Para tareas cotidianas o respuestas rápidas, Gemini 3.5 Flash Lite sigue siendo la opción más eficiente en cuanto a consumo.

Por su parte, los suscriptores de Google AI Pro o AI Ultra pueden acceder también al modo de pensamiento profundo, que ofrece todavía más capacidades, aunque el modo avanzado ya representa una mejora significativa respecto al estándar.

Gemini avanzado
Los usuarios pueden activar el pensamiento extendido desde la app o la web de Gemini en pocos pasos. (Infobae América)

Cómo activarlo

Activar el modo avanzado es un proceso sencillo y accesible para cualquier usuario, ya sea desde la aplicación móvil (iOS o Android) o la versión web de Gemini. Los pasos básicos son:

  • Ingresar a Gemini mediante la app o el sitio web.
  • Pulsar en la opción de modelos, ubicada en la parte superior de la pantalla.
  • En el apartado “Nivel de pensamiento”, seleccionar el modo Avanzado.

Este procedimiento habilita la nueva función sin requerir pago adicional ni configuración avanzada. El modo avanzado puede activarse o desactivarse en función de las necesidades de cada usuario, permitiendo alternar entre eficiencia y profundidad según el contexto de la consulta.

Cuadernos, otra nueva herramienta gratuita

Además del modo avanzado, Google introdujo recientemente los Cuadernos, una función que expande las posibilidades de Gemini como asistente digital. Presentados en abril, los cuadernos permiten a los usuarios reunir información de distintas fuentes —como archivos, enlaces web, documentos en la nube o textos copiados— en un único espacio digital. Así, cada cuaderno se convierte en un repositorio temático donde almacenar, organizar y trabajar con información de forma continua.

Cuadernos permite reunir archivos, enlaces y textos para consultas más precisas dentro de Gemini. (Europa Press)
Cuadernos permite reunir archivos, enlaces y textos para consultas más precisas dentro de Gemini. (Europa Press)

En la versión gratuita, es posible añadir hasta 50 fuentes por cuaderno, una cantidad suficiente para la mayoría de los usos personales o académicos. Para comenzar a usar Cuadernos, basta con seguir estos pasos:

  • Abrir Gemini desde la app o la web.
  • Acceder al menú principal pulsando el ícono de las tres líneas.
  • Seleccionar la opción “Cuadernos”.
  • Crear un nuevo cuaderno y asignarle un nombre.
  • Añadir fuentes de información desde el dispositivo, la nube, páginas web abiertas o texto copiado.
  • Realizar preguntas dentro del cuaderno, permitiendo que Gemini responda utilizando únicamente las fuentes agregadas como referencia.

Esta herramienta favorece el análisis comparativo, la organización de proyectos y el seguimiento de temáticas complejas, enriqueciendo la experiencia de usuario sin coste adicional.

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