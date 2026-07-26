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Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar

Con una pulsación prolongada se puede marcar como spam y cortar futuras llamadas, un gesto que también alimenta la base de datos para proteger a otros usuarios

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Primer plano de un usuario joven preocupado sosteniendo su celular cerca del rostro.
Android detecta llamadas spam antes de contestar y muestra alertas como “Posible spam” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas, los intentos de fraude y la suplantación de identidad han convertido el spam telefónico en un problema recurrente para millones de personas. Detectar estas amenazas antes de responder no solo protege la privacidad, sino que puede evitar pérdidas económicas y el robo de información sensible.

Por fortuna, los teléfonos inteligentes actuales integran herramientas avanzadas para advertir sobre posibles riesgos incluso antes de levantar la llamada.

El spam telefónico evoluciona constantemente y los estafadores perfeccionan sus técnicas. Saber cómo aprovechar las funciones del dispositivo y qué señales buscar puede marcar la diferencia entre ignorar una molestia o caer en una trampa.

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Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Si una llamada legítima aparece como spam, Android permite corregirlo con la opción “No es spam” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificador de llamadas y protección contra spam: el filtro automático

La mayoría de los smartphones, especialmente los que usan Android 6.0 o superior, traen activada la protección contra spam y el identificador de llamadas de manera predeterminada. Este sistema utiliza bases de datos actualizadas y tecnología de Google para analizar los números entrantes y cotejarlos con reportes previos de actividad sospechosa.

Cuando recibes una llamada de un número que no está en tu agenda, el teléfono consulta en línea si ese número ha sido reportado como spam. Si la plataforma identifica actividad sospechosa, muestra en pantalla advertencias como “Posible spam” o “Spam”, ayudando al usuario a decidir si contestar o no. Esta función nunca utiliza datos privados de tus contactos ni comparte información personal.

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Cómo asegurarte de que la protección esté activa

Verifica que las funciones de seguridad estén habilitadas para recibir alertas oportunas:

  1. Abre la app de Teléfono y entra en Configuración.
  2. Accede a Identificador de llamada y spam.
  3. Activa la opción Ver ID de emisor y spam.

En muchos dispositivos, puedes activar además el filtro que bloquea automáticamente llamadas reportadas como spam, evitando que lleguen siquiera a sonar. Estas llamadas aparecerán luego en el historial para tu revisión.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, paseo, dirección. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La configuración puede leer el nombre o el número del emisor, una ayuda práctica con auriculares o manos ocupadas, que disminuye respuestas impulsivas y refuerza decisiones seguras cuando aumentan intentos de fraude telefónico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En modelos como Pixel 6 y posteriores, el filtro opera en modo silencioso por defecto. En versiones anteriores puede figurar como “Rechazar de forma silenciosa”.

Reconocer una llamada spam antes de responder

Si la pantalla muestra “Posible spam” o “Spam” junto al número entrante, lo más prudente es no contestar. Puedes bloquear el número desde el historial manteniendo presionado el registro de la llamada y seleccionando la opción para bloquear y marcar como spam. Esto ayuda a alimentar la base de datos y protege a otros usuarios.

Si el sistema identifica erróneamente una llamada legítima como spam, puedes corregirlo desde el historial de llamadas, seleccionando la llamada y pulsando No es spam para que el sistema aprenda y no vuelva a marcar ese número.

Funciones adicionales para una gestión avanzada

  • Anuncio del identificador de llamada: Configura el teléfono para que anuncie el nombre o número del emisor en voz alta, útil con auriculares o manos ocupadas.
  • Verificación y comentarios: Desde el historial puedes sugerir información sobre números, verificar empresas reales o ayudar a depurar la base de datos pública. Los datos enviados no exponen información personal.
  • Bloqueo colectivo: Si un número insiste con llamadas frecuentes, márcalo como spam para bloquear futuras llamadas y advertir a otros usuarios.

Consejos clave para evitar fraudes telefónicos

  • No compartas información personal ni financiera en llamadas entrantes, incluso si parecen ser de bancos o instituciones oficiales.
  • Si el identificador muestra potencial riesgo, es preferible no contestar números desconocidos.
  • Mantén la aplicación de Teléfono y las funciones de seguridad del sistema actualizadas.
  • Revisa regularmente el historial de llamadas filtradas y corrige errores si identificas llamadas legítimas.

Combinar las herramientas automáticas con hábitos cautelosos reduce drásticamente el impacto del spam en la vida diaria. Reconocer las señales de alerta y mantener la protección activa permite disfrutar de la comunicación móvil sin sobresaltos ni riesgos innecesarios.

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