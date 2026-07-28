Dólares del colchón, una ley “tierna” y un chiste a Caputo: cómo fue la charla de Georgieva ante estudiantes universitarios

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, brindó una charla a estudiantes universitarios en el Palacio Libertad. (REUTERS/Tomas Cuesta)

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En el marco de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participó el lunes de un encuentro con estudiantes de distintas universidades nacionales, donde se permitió bromear con la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar a los argentinos a declarar sus ahorros en dólares y remonetizar la economía.

La charla, que se extendió por poco más de una hora en el Palacio Libertad, se realizó tras las reuniones que Georgieva mantuvo con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Frente a estudiantes avanzados de Economía y maestrías en Finanzas de Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa) la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Plata, entre otras, la disertante combinó anécdotas personales y humor, y subrayó el potencial de la Argentina, resaltó el programa económico e hizo hincapié en el liderazgo femenino.

En tal sentido, la economista búlgara calificó como “cute” (tierno, en castellano) el nombre del programa y preguntó a los presentes: “¿Cuántos de ustedes tienen dólares en el colchón?”. Según fuentes que estuvieron presentes en el momento, inmediatamente aclaró con humor que los funcionarios del gabinete económico no observarían quiénes levantaban la mano. Cabe destacar que la administración libertaria acaba de presentar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca brindar mayor seguridad a la exteriorización y uso de dólares del colchón.

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Luego, compartió que en Bulgaria, su país natal, la población solía ahorrar en dólares ante la falta de confianza en la moneda local, y vinculó esa experiencia con la situación histórica de la Argentina, incentivando a los asistentes a bancarizar sus ahorros.

El presidente Javier Milei recibió a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Casa Rosada.

Durante el encuentro, que estuvo moderado por la economista Lara López Calvo, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre la trayectoria profesional de Georgieva, su elección de la economía como disciplina y los desafíos que enfrentó tanto en el ámbito laboral como personal.

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Además de repasar su experiencia, la directora del FMI reflexionó sobre la incertidumbre global, los riesgos y oportunidades que enfrenta el mundo, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones en la economía internacional y los mercados financieros.

Georgieva también destacó puntos centrales del programa económico del Gobierno, como la acumulación de reservas, el superávit fiscal, y la reducción tanto de la inflación como de la pobreza. En otro pasaje, apeló nuevamente al sentido del humor para elogiar al ministro Caputo, señalando que, a pesar de su estatura, demuestra fortaleza ante los desafíos de su gestión.

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Entre los asistentes estuvieron presentes integrantes del equipo económico, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el director del BCRA, Martín Vauthier, entre otros.

IA, mercado laboral y empoderamiento femenino

En otro pasaje de la conversación, Georgieva compartió recomendaciones sobre autenticidad y desarrollo profesional, y abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, indicando que el 40% de los empleos experimentará cambios profundos debido al uso de nuevas tecnologías.

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La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la derecha, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posan para una foto a su llegada al Ministerio de Economía para una reunión en Buenos Aires, Argentina, el lunes 27 de julio de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

La ejecutiva del FMI relató cómo empezó estudiando a Karl Marx en la universidad y, años después, terminó liderando una de las instituciones financieras más influyentes del mundo capitalista.

Por otra parte, la funcionaria subrayó la importancia de la autoconfianza y alentó a los jóvenes a perseguir sus objetivos, al tiempo que dedicó un mensaje especial a las mujeres.

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A propósito del liderazgo femenino, recalcó el desembarco de Silvana Tenreyro como Consejera Económica del Fondo y Directora del Departamento de Investigación (RES). Se trata de una economista argentina con proyección internacional, quien integró el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra entre 2017 y 2023 y obtuvo un reconocimiento relevante por parte de la Corona británica.

“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, señaló la titular del FMI el día en que se conoció el nombramiento.

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Caputo y Georgieva compartieron una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. (REUTERS/Tomas Cuesta)

La agenda de Georgieva en la Argentina

Tras disertar frente a los estudiantes, Kristalina Georgieva mantuvo una cena con importantes empresarios de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. El evento, organizado exclusivamente por el propio organismo internacional, tuvo lugar en el Palacio Duhau, en el corazón del barrio porteño de Recoleta.

Según pudo saber Infobae, a la reunión asistieron figuras como Eduardo Elsztain, titular y accionista de IRSA, la empresa propietaria de gran parte de los centros comerciales del país, y Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy.

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Entre los comensales también se encontraban Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador y presidente de Ualá; Mariana Schoua, quien encabeza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST.

Este martes, las actividades se centrarán en Vaca Muerta. Kristalina Georgieva tiene programado trasladarse a la provincia de Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana partirá hacia Uruguay.