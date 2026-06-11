Mundial 2026: plataformas legales para ver los 104 partidos sin exponer tus datos

El partido inaugural del Mundial de 2026 lo protagonizan las selecciones de México y Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 despierta una pregunta central entre los fanáticos del fútbol: dónde ver los 104 partidos de manera segura y sin comprometer datos personales. Con la transmisión oficial a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, millones de personas podrán seguir la competencia desde cualquier dispositivo, siempre que tomen precauciones clave para evitar riesgos asociados a plataformas no autorizadas o aplicaciones ilegales.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026 en Latinoamérica sin exponerse

DirecTV es la plataforma que ofrecerá la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial 2026 en Latinoamérica. La empresa cuenta con los derechos de transmisión para países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Quienes contraten el servicio tendrán acceso a cada encuentro, incluyendo los que se disputan en horarios simultáneos durante la fase de grupos.

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Otras opciones, como Star+, Claro Video y diferentes canales nacionales, solo emitirán partidos seleccionados. Por eso, si el objetivo es no perder ningún minuto del torneo y evitar prácticas inseguras, la recomendación es optar por la oferta legal y oficial.

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 despierta una pregunta central entre los fanáticos del fútbol: dónde ver los 104 partidos de manera segura. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta forma, los usuarios podrán seguir todos los encuentros desde la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar, utilizando televisores inteligentes, computadoras o dispositivos móviles.

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Para quienes buscan la respuesta concreta: la única manera de ver absolutamente todos los partidos del Mundial de 2026 en Latinoamérica de forma segura y sin poner en riesgo los datos personales es a través de DirecTV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión para la región.

Riesgos de usar aplicaciones ilegales para ver partidos en streaming

El atractivo de las plataformas que prometen el acceso gratuito a los partidos del Mundial puede ser fuerte, pero implica peligros considerables. Aplicaciones como Magis TV o XUPER TV, que se presentan como alternativas sin suscripción, han sido objeto de advertencias por parte de organismos internacionales y empresas de ciberseguridad.

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Aplicaciones como Magis TV o XUPER TV han sido objeto de advertencias por parte de organismos internacionales y empresas de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informes de INTERPOL señalan que este tipo de aplicaciones suelen incluir software malicioso y virus que pueden comprometer la seguridad del dispositivo. ESET, firma especializada en análisis de amenazas digitales, examinó la APK de Magis TV y detectó que solicita permisos excesivos e invasivos. Esta práctica abre la puerta al acceso de datos confidenciales, contraseñas y archivos personales del usuario.

El análisis también revela que estas aplicaciones pueden conocer detalles sobre las tareas en ejecución en el dispositivo, lo que facilita la fuga de información sensible.

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Además, la posibilidad de montar y desmontar sistemas de archivos en dispositivos extraíbles permite que un atacante instale programas maliciosos o elimine archivos críticos. En los casos más graves, un dispositivo infectado puede ser utilizado para acceder a cuentas bancarias o contraseñas almacenadas en la red doméstica.

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 se juega en el histórico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel

Permisos peligrosos y amenazas a la seguridad digital

Uno de los riesgos más importantes al instalar aplicaciones de streaming ilegal es la cantidad y el tipo de permisos que solicitan. Según el análisis de ESET, algunas de estas aplicaciones piden acceso a información y funciones del sistema que exceden ampliamente lo necesario para reproducir video.

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Entre los permisos identificados se encuentran aquellos que permiten conocer qué aplicaciones y tareas están activas en el dispositivo, así como la capacidad de modificar sistemas de archivos en tarjetas de memoria o almacenamiento externo. Esto expone al usuario a la manipulación de archivos críticos y a la eventual pérdida de información importante.

El uso de aplicaciones de este tipo puede convertir el dispositivo en un blanco fácil para los ciberdelincuentes, quienes estarían en condiciones de interceptar datos personales y bancarios, tanto del aparato infectado como de otros conectados a la misma red.

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Se recomienda una velocidad mínima de 10 Mbps para transmisiones en calidad HD. (Imagen ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos para ver el Mundial online sin interrupciones

Para asegurar una experiencia de visualización fluida durante el Mundial 2026, es fundamental contar con una conexión a internet adecuada y dispositivos actualizados. Se recomienda una velocidad mínima de 10 Mbps para transmisiones en calidad HD, mientras que para 4K se sugiere superar los 25 Mbps.

Conviene también comprobar que el router y los equipos utilizados estén al día con las actualizaciones de seguridad, lo que reduce la probabilidad de cortes o problemas en la transmisión. Solo se deben usar aplicaciones oficiales y versiones actualizadas, ya que la instalación de programas no autorizados puede crear vulnerabilidades y exponer datos personales a ataques.

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La descarga de extensiones o programas de origen dudoso puede poner en peligro la integridad del sistema y aumentar el riesgo de intrusiones o pérdidas de información.

Aficionados mexicanos dentro del Estadio Azteca antes del partido inaugural. REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde descargar aplicaciones legales para ver el Mundial

La forma más segura de instalar las aplicaciones necesarias para seguir la Copa Mundial es hacerlo exclusivamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store. Estas plataformas garantizan que las aplicaciones cumplen con los estándares de seguridad exigidos y que reciben actualizaciones periódicas para corregir posibles fallos.

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Optar por versiones descargadas desde sitios alternativos o repositorios no autorizados implica el riesgo de instalar archivos maliciosos o versiones modificadas que pueden poner en peligro los datos del usuario. Las tiendas oficiales, en cambio, ofrecen un entorno controlado en el que las apps son verificadas antes de su publicación.

La mejor estrategia para evitar problemas de seguridad digital y disfrutar de todos los partidos del Mundial de la FIFA 2026 es utilizar únicamente servicios y aplicaciones autorizados, descargados desde fuentes confiables y oficiales.