El petróleo cae y el riesgo país sube: los mercados prestan más atención a la volatilidad de la IA que a Medio Oriente

El riesgo país volvió a subir y cayó el petróleo por el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. (NA/Mariano Sánchez)

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No hubo misiles ni anuncios en los últimos días, pero los inversores descontaron lo que después se concretó: un alto en el fuego y el reinicio de negociaciones. El argumento, desgastado por cierto, solo hizo efecto en el precio del petróleo que bajó casi 7%, pero el resto de las acciones se comportó como si el conflicto no existiera.

Los inversores están preocupados por la volatilidad de las acciones de IA, que provoca serias pérdidas. De hecho, el Nasdaq de las tecnológicas fue el único de los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York que bajó. Los otros dos quedaron casi neutros.

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Hay preocupación por el alto nivel de apalancamiento de algunas empresas y por el avance de China en el sector. Es una carrera sin meta visible, en la que el liderazgo cambia de forma constante.

La única certeza que tienen los inversores es que las tasas subirán a pesar de esta baja del petróleo, porque en la Reserva Federal no creen que la volatilidad cese. Por otra parte, los bonos del Tesoro norteamericano que rinden 4,67%, la mayor tasa desde marzo del año pasado, y el dólar en el nivel más alto de los últimos 20 meses, marcan que el mercado apuesta a una suba de la tasa de interés antes de que termine el año. Cabe destacar que el 70% de los analistas no cree que el alza sea en la reunión del jueves.

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Lo cierto es que el dato marcó a los bonos argentinos que tuvieron bajas de 0,5% promedio y elevaron el riesgo país en 5 unidades (+1,1%) a 442 puntos básicos.

En tanto, el Merval de las acciones líderes, que había comenzado con entusiasmo, siguió el ritmo de las Bolsas norteamericanas y perdió fuerza en el tramo final al cerrar con un alza de 0,7% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores de la suba por el buen mensaje que transmitió Kristalina Georgieva, la titular del FMI, en su visita a la Argentina.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 597 millones y el Banco Central compró 27 millones de dólares. A la vez, el dólar mayorista cerró sin cambios en 1.497 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones se elevó a 1.340.111 contratos al tiempo que el rollover (renovaciones) dijo presente, ya que el interés abierto terminó con un avance de USD 22,66 millones. Las tasas implícitas se corrieron al alza y el desplazamiento no fue compensado por más rendimiento de la curva pesos y, por lo tanto, tuvo como consecuencia compresión en la curva de sintéticos. En la curva de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen también aceleró a USD 252 millones (VN) desde los 135 millones anteriores. El rollover ya comenzó y en la próxima jornada se acentuará por el fixing de la D31L6 de la que quedan unos 2.700 millones (VN)”.

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En la plaza financiera, el MEP quedó sin cambios en $1.533 y el contado con liquidación (CCL) bajó $3 (-0,2%) a 1.597 pesos. El “blue” tuvo un salto de $15 (+1%) a 1.560 pesos.

Las buenas noticias estuvieron equilibradas con las negativas. El Índice de Confianza del Gobierno cayó 6,5% en julio y está en el menor nivel de su mandato.

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Por otra parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que la actividad industrial interanual cayó en 1,8% en junio, aunque en términos mensuales se mantuvo estable respecto de mayo (-0,2%). El informe indica que “con estos datos, el primer semestre del año cerró un 3% por debajo del mismo período de 2025 y 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023”.

El informe de la entidad fabril coincidió con una advertencia de la titular del FMI sobre que el Gobierno debe ser inclusivo en la distribución del ingreso, atender a las pymes y vigilar la evolución del consumo.

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En la rueda de hoy, los inversores enfocarán su atención en la licitación de Letras del Tesoro prevista para mañana, cuando vencen 8,5 billones de pesos. Se incorpora un nuevo instrumento ajustado por la tasa TAMAR, que corresponde a plazos fijos de entre 30 y 35 días por montos superiores a $1.000 millones, y otro dollar linked con vencimiento el 28 de febrero de 2028. Además, se realizará la primera licitación del nuevo bono en dólares AO29.

Anoche, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York cerraron en baja, el oro retrocedió casi 0,50% y el petróleo Brent se mantuvo estable en torno a USD 85, un valor que permite a YPF evitar ajustes en los combustibles, salvo en el gasoil, donde Argentina importa parte de su consumo a precios más altos. El dólar retrocedió, lo que podría interpretarse como una señal de que los inversores no esperan una suba de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión que comienza mañana y finaliza el jueves.

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Hoy puede ser un buen día para los bonos soberanos. La caída de ayer puede alentar a nuevos compradores, aunque dependen del comportamiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos que están teniendo rendimientos elevados.