¿Vas a comprar un móvil? Descubre si el 5G de verdad vale la pena antes de gastar más

La tecnología 5G ha irrumpido en el mercado como la promesa de un nuevo estándar de conectividad móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de la tecnología 5G ha generado dudas entre quienes planean renovar su teléfono. Las marcas promocionan velocidades superiores y menor latencia, pero los expertos advierten que la utilidad real del 5G varía según el usuario y el contexto.

Antes de tomar una decisión, conviene analizar las ventajas y limitaciones que presentan las distintas perspectivas del mercado, como ASUS, Samsung y Gemini, y considerar si el salto al 5G es necesario o si basta con las prestaciones actuales del 4G.

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Ventajas y realidades del 5G según ASUS

La tecnología 5G ha irrumpido en el mercado como la promesa de un nuevo estándar de conectividad móvil. ASUS enfatiza que el principal atractivo del 5G son las velocidades de descarga, que pueden ser hasta 100 veces más rápidas que las del 4G. Esto significa que descargar archivos de gran tamaño, ver videos en calidad 4K o navegar por internet se convierte en una experiencia mucho más ágil.

Tres teléfonos móviles ilustran las diferencias en la velocidad de conexión y experiencia de usuario entre las tecnologías de red 3G, 4G y 5G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, mientras que en una red 4G descargar un archivo de 1 GB podría tomar entre cinco y diez minutos dependiendo de la señal, con 5G ese mismo archivo podría estar disponible en menos de quince segundos.

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Además, la transmisión de contenido en alta definición, como videos 4K, se realiza sin interrupciones ni pérdidas de calidad, incluso cuando se realizan múltiples actividades al mismo tiempo en el dispositivo.

La compañía también destaca la reducción drástica de la latencia. En el 4G, la latencia suele oscilar entre 50 y 100 milisegundos, lo que puede afectar la experiencia en videollamadas o juegos en línea. El 5G, en condiciones óptimas, puede reducir ese retardo a un rango de uno a cuatro milisegundos, lo que se traduce en una respuesta casi instantánea en aplicaciones de tiempo real.

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La principal diferencia entre 4G y 5G es la velocidad de conexión y la latencia (el tiempo de respuesta). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora en la conectividad es otro argumento que expone la empresa. En lugares con alta concentración de personas, como estadios, conciertos o zonas metropolitanas, el 5G permite que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo sin que la velocidad de navegación se vea afectada, lo que resulta especialmente útil para quienes dependen de puntos de acceso móvil o viajan con frecuencia.

Ante la pregunta sobre si realmente es el momento de dar el salto al 5G, ASUS responde: “Entonces, ¿realmente necesitas un teléfono 5G en este momento? Si tu dispositivo actual funciona bien y 5G no está disponible en tu área, no hay prisa. Pero si necesitas una actualización o deseas algo que se mantenga rápido y relevante en los próximos años, tiene sentido optar por 5G”, señala la compañía en su blog.

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Agrega que la decisión final depende de la cobertura local, el tipo de uso y las expectativas a futuro. Invertir en un dispositivo 5G no solo significa disfrutar de mayor velocidad hoy, sino también asegurarse de que el teléfono siga siendo competitivo conforme la tecnología avance y las aplicaciones exijan más recursos.

El 4G es más que suficiente para usar WhatsApp y ver fotos o videos en Instagram. (Imagen ilustrativa Infobae)

Opinión de Samsung: el 5G como valor agregado en la experiencia móvil

Samsung plantea que la elección de un móvil 5G debe considerar el perfil de uso del consumidor. Si el usuario busca mayor velocidad para navegar o transmitir contenido y está pensando en adquirir un nuevo dispositivo, entonces un teléfono 5G representa una opción atractiva. La marca remarca que adquirir un equipo sin compatibilidad 5G implica quedarse limitado al 4G hasta decidirse por una actualización futura.

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Respecto a los beneficios concretos del 5G, indica que la tecnología permite realizar streaming y navegar a velocidades mucho mayores que las de la generación anterior. Descargar películas en alta definición, juegos de gran tamaño o álbumes completos de música puede realizarse en segundos, tanto en casa como en desplazamientos.

La empresa de tecnología subraya el salto tecnológico que supone el 5G para el día a día: “El 5G ofrece tecnologías transformadoras a través de redes de última generación. Ya sea para videollamadas sin pausas en tu celular personalizado, juegos con calidad de consola en la pantalla o maratones de las series más recientes de Disney+ o Netflix, agradecerás las velocidades ultrarrápidas del 5G”, señala Samsung en su blog.

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El principal beneficio del 5G es su velocidad ultrarrápida, que alcanza hasta los 20 Gbps teóricos (unas 20 veces más rápido que el 4G), permitiendo descargar archivos pesados en segundos. EFE/ Joédson Alves /ARCHIVO

La marca coreana sugiere que la conveniencia de comprar ahora un móvil 5G tiene relación directa con el deseo de contar con lo último en conectividad y estar preparado para los servicios y aplicaciones que aprovecharán esta velocidad en el corto y mediano plazo.

Perspectiva de Gemini: el 5G como extra y no como prioridad de compra

La visión de Gemini introduce matices a la hora de decidir si el 5G merece la inversión adicional. Para esta perspectiva, pagar más exclusivamente por la conectividad 5G rara vez está justificado para el usuario promedio, especialmente si su uso cotidiano se limita a redes sociales, mensajería o consumo de contenido en plataformas como YouTube o Spotify.

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En esos casos, el 4G sigue ofreciendo una experiencia lo suficientemente rápida sin comprometer la batería del dispositivo.

El gráfico compara la conexión 5G con la H+ en teléfonos móviles, mostrando torres de telecomunicaciones sobre un paisaje urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA de Google lo resume así: “El 5G solo marca una diferencia real si vives en una ciudad con cobertura total y necesitas descargar archivos masivos en segundos, usas tu teléfono constantemente como módem para trabajar, juegas en la nube donde la latencia es crítica, o si planeas no cambiar de móvil en los próximos cinco años y buscas prepararlo para el futuro”.

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“Por lo tanto, al elegir tu próximo dispositivo, prioriza especificaciones que impacten tu experiencia diaria hoy mismo —como una mejor pantalla, cámaras de calidad o mayor autonomía— y considera el 5G como un extra bienvenido, pero no como el único factor para vaciar tu cartera”, agrega el chatbot.