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Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño sostuvo que las medidas adoptadas por Washington “son injustificadas e incompatibles” con las normas del comercio internacional

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump (REUTERS)
Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump (REUTERS)
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Brasil presentó un pedido de consultas contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los nuevos aranceles impuestos a varios productos brasileños, en un paso que podría derivar en un proceso formal de solución de controversias.

El gobierno brasileño informó que la solicitud se presentó el 27 de julio dentro del mecanismo de resolución de disputas de la OMC. En un comunicado, la cancillería precisó que "Brasil presentó, el 27 de julio, pedido de consultas a Estados Unidos en el ámbito del sistema de solución de controversias de la OMC" porque "considera que las medidas estadounidenses son injustificadas e incompatibles" con las reglas del comercio internacional.

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El pedido de consultas constituye la primera etapa del procedimiento previsto por la OMC antes de la eventual conformación de un panel que analice el caso si las partes no alcanzan un acuerdo.

El nuevo gravamen del 25%, anunciado la semana pasada por la administración Trump, surge de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican a empresas estadounidenses.

Entre las prácticas cuestionadas figuran el sistema de pagos automáticos PIX, las barreras de acceso a mercados brasileños como los sectores automotriz y de combustibles, la gestión de la lucha contra la corrupción, la legislación sobre propiedad intelectual y la deforestación ilegal.

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El nuevo gravamen del 25%, anunciado la semana pasada por la administración Trump, surge de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican a empresas estadounidenses (REUTERS)
El nuevo gravamen del 25%, anunciado la semana pasada por la administración Trump, surge de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican a empresas estadounidenses (REUTERS)

Se calcula que la nueva tarifa afectará al 18% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales estiman que el impacto podría alcanzar hasta un tercio del total. Los sectores más expuestos son máquinas industriales, azúcar, etanol, madera y calzado.

No obstante, Trump excluyó del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos la carne, el café, el petróleo, las piezas para aviones, el zumo de naranja y las tierras raras, insumos considerados estratégicos para la industria estadounidense.

La administración de Donald Trump aplicó este mes dos nuevas rondas de aranceles contra productos brasileños. Una fija gravámenes del 25% por supuestas prácticas comerciales desleales y la otra establece un arancel adicional del 12,5% por el presunto uso de trabajo forzado.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó esas medidas y sostuvo que responden a motivaciones políticas en un año electoral, cuando buscará la reelección dentro de menos de tres meses.

La disputa comercial se suma a un conflicto previo entre ambos países. En 2025, Brasil también recurrió a la OMC después de que Washington impusiera aranceles del 50% como represalia por el proceso judicial por golpismo que terminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre del actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en las elecciones de octubre.

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El candidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro (i) junto al presidente de EEUU, Donald Trump (EFE)

Aquel primer paquete de sanciones comerciales se revirtió posteriormente en gran parte, aunque la relación bilateral volvió a tensarse tras la imposición de los nuevos gravámenes estadounidenses.

Lula también sostuvo que Flávio Bolsonaro, aliado político de Trump, impulsó la presión arancelaria de Washington durante la campaña electoral brasileña. El dirigente opositor rechazó esa acusación.

La tensión entre ambos gobiernos también alcanzó el plano diplomático. El sábado, Brasil negó las visas a dos funcionarios estadounidenses que pretendían reunirse con autoridades electorales brasileñas, después de que Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país.

(Con información de EFE y AFP)

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