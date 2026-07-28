Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos

Fotografía obtenida de rastreo de redes que muestra a Daniel Edmundo (d) y Maurice Facundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se convirtieron este jueves en los nuevos sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. EFE/ Rastreo de Redes

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El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, designó este lunes a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como representante y delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte en el país. La decisión, oficializada por medio de un acuerdo presidencial, tuvo lugar pocos meses después de que Estados Unidos sancionó a Maurice Facundo y a su hermano Daniel Edmundo Ortega Murillo, señalados por el Departamento del Tesoro por su vinculación con actividades mineras y la comercialización de oro en la nación centroamericana. La información fue difundida por la agencia de noticias EFE.

Según el acuerdo presidencial divulgado en Managua, el cargo no prevé remuneración salarial para Maurice Facundo Ortega Murillo, quien hasta ahora había mantenido un perfil público discreto. De acuerdo con EFE, la designación extiende el control de la familia presidencial sobre áreas del Estado y ocurre tras la intensificación de las sanciones internacionales contra integrantes del círculo más cercano a Ortega y Murillo.

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La sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril abarcó a siete empresas mineras, cinco funcionarios y a los dos hijos menores del matrimonio presidencial. Según la OFAC, todos los sancionados participaron en actividades relacionadas con la producción y exportación de oro, considerado un rubro de exportación de Nicaragua.

Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46, figuran entre los últimos miembros de la familia presidencial señalados por el gobierno de Estados Unidos. EFE reportó que las medidas incluyen restricciones financieras y comerciales, además del congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. En el comunicado oficial, la administración estadounidense argumentó que el régimen nicaragüense utiliza los beneficios de la industria minera para consolidar su poder político.

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Daniel Ortega junto a sus hijos e hijas

El perfil del nuevo delegado deportivo

Antes de su designación como delegado deportivo, Maurice Facundo Ortega Murillo se desempeñaba principalmente en el ámbito de los medios de comunicación y la gestión cultural. Dirige Canal 13, un canal de televisión nacional, en conjunto con su hermana Camila Ortega Murillo. Su formación académica incluye estudios en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA), institución jesuita que fue clausurada y expropiada por el Estado, y estudios en Cine y Televisión en la Universidad Veritas de Costa Rica.

A pesar de su bajo perfil mediático, el nuevo delegado presidencial ha sido el encargado de recibir a figuras internacionales en eventos deportivos recientes. En enero de este año, encabezó el recibimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una visita a Managua.

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En agosto de 2025, hizo lo mismo con el entrenador de béisbol Dusty Baker, quien dirigió a la selección nacional de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, realizado entre el 5 y el 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

El nombramiento de Maurice Facundo Ortega Murillo se suma a la tendencia de concentración de poder en el seno de la familia presidencial. Según EFE, el presidente Ortega explicó en varias ocasiones que el nombre de su hijo honra la memoria de Maurice Bishop, ex primer ministro de Granada asesinado en 1983.

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