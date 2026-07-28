Por qué miles de jugadores apagarán sus PlayStation durante 7 días

La convocatoria insiste en que el apagón es una medida de presión dirigida exclusivamente a Sony Interactive Entertainment. REUTERS/Issei Kato

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Miles de usuarios planean apagar sus consolas PlayStation durante una semana en agosto de 2026 como respuesta a las recientes políticas adoptadas por Sony Interactive Entertainment.

El detonante de esta protesta es la decisión de eliminar el formato físico de los videojuegos a partir de 2028, medida que ha terminado de agotar la paciencia de una base de seguidores ya descontenta por otros cambios en la estrategia de la compañía.

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Motivos detrás de la huelga de desconexión de PlayStation

El anuncio de una semana de huelga de desconexión proviene de DoesItPlay?, una comunidad orientada a la preservación de videojuegos, que ha convocado a todos los jugadores a participar en un apagón tanto económico como de juego.

Miles de usuarios planean apagar sus consolas PlayStation durante una semana en agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco

El motivo central de esta acción es la reciente determinación de Sony Interactive Entertainment de abandonar el formato físico en sus próximos lanzamientos, sustituyéndolo completamente por la distribución digital a partir de 2028.

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La iniciativa busca que los jugadores apaguen sus consolas o cierren sesión desde el 23 de agosto a las 19:00 horas hasta el 30 de agosto a la misma hora, sin realizar compras, ni iniciar sesión, ni utilizar los servicios de ninguna plataforma de Sony durante ese periodo.

El objetivo es manifestar el rechazo a la estrategia de la empresa y exigir mayor consideración hacia las preferencias de la comunidad.

La comunidad de PlayStation convocó una huelga de siete días contra Sony Interactive Entertainment hasta finales de agosto de 2026. (Europa Press)

Quienes impulsan esta protesta consideran que la eliminación del formato físico representa solo el último eslabón de una cadena de decisiones que ha generado un distanciamiento progresivo entre Sony y su base de usuarios.

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Entre estas medidas se encuentran el cierre de estudios emblemáticos como Bluepoint, el énfasis en modelos de servicio en vivo, la cancelación de eventos dirigidos a los seguidores y el cese de soporte para dispositivos como PlayStation VR2. Según la convocatoria: “PlayStation nunca se ha sentido más desconectada de su comunidad”.

La protesta no solo apunta a la preservación de los juegos, sino también a la defensa de una identidad de marca históricamente vinculada al formato físico, la colección y la autonomía del consumidor. La convocatoria subraya que el periodo elegido para la huelga “minimiza el impacto en los editores y desarrolladores, al tiempo que permite a los jugadores expresar su opinión”.

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La huelga no afectaría de manera directa a editores y desarrolladores de terceros. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Reacciones de la comunidad y el contexto de la protesta

La decisión de Sony no ha surgido en un vacío. El malestar acumulado se debe a cambios estratégicos que han ido en dirección contraria a los deseos de una parte significativa de los seguidores de la marca.

El cierre de estudios como Bluepoint y la orientación hacia modelos de negocio basados en servicios en vivo han sido interpretados como señales de un cambio de prioridades que deja de lado al usuario tradicional de PlayStation.

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Las cancelaciones de eventos para la comunidad y el abandono de proyectos como PlayStation VR2 alimentan la percepción de que la compañía se aleja de sus raíces y de las expectativas de buena parte de los jugadores. Los organizadores de la huelga sostienen que estas decisiones, sumadas a la eliminación del formato físico, marcan una ruptura en la relación entre Sony y su público.

A mediados de julio, la Unión Europea se pronunció respecto a la eliminación del formato físico por parte de Sony. (Europa Press)

La convocatoria insiste en que el apagón es una medida de presión dirigida exclusivamente a Sony Interactive Entertainment, evitando afectar de manera directa a editores y desarrolladores de terceros. La estrategia apunta a que los jugadores puedan hacer oír su descontento de manera clara y coordinada, sin perjudicar a los actores más vulnerables de la industria.

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Posición de la Unión Europea sobre la eliminación de juegos físicos

A mediados de julio, la Unión Europea se pronunció respecto a la eliminación del formato físico por parte de Sony. La respuesta fue clara: las empresas son libres de ofrecer sus productos y servicios según sus propios criterios, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores.

De este modo, el organismo europeo descartó la posibilidad de intervenir en las decisiones empresariales relacionadas con la distribución de videojuegos, dejando la cuestión en manos de la propia Sony y de las reacciones de los usuarios.

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La postura institucional refuerza la relevancia de las acciones colectivas emprendidas por la comunidad. Ante la falta de intervención regulatoria, los jugadores buscan que su protesta tenga impacto a través de una acción coordinada, que combine la desconexión y la suspensión de compras en el ecosistema de PlayStation durante la semana programada.