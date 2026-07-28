Economía
GoogleAgregar Infobae en Google

Tesla, cada vez más cerca: cuándo empezará a vender autos eléctricos en la Argentina la marca de Elon Musk

Actualmente, los vehículos que vienen importados desde otras regiones pagan el 35% al entrar al país. La marca hizo su desembarco local con una oficina y nombrando un CEO. Además, ya lanzó la venta de sus modelos en Uruguay

Cada vez parece más cercana la llegada de Tesla a Argentina. Ya tienen oficina y CEO local, y venden autos en Uruguay (REUTERS/Mike Blake)
Cada vez parece más cercana la llegada de Tesla a Argentina. Ya tienen oficina y CEO local, y venden autos en Uruguay (REUTERS/Mike Blake)
Guardar

“Tal cual es su modo de proceder, Tesla no va a adelantar sus planes hasta que no haya anuncios concretos”. Con estas palabras, una fuente cercana a la cúpula de la filial local de la compañía en Argentina y Uruguay respondió a la consulta de Infobae respecto a la posibilidad concreta de lanzar la venta de los autos eléctricos más famosos del mundo en el mercado local.

Las especulaciones están debidamente fundadas en los acontecimientos de las últimas semanas, primero con la decisión de abrir una oficina en Argentina y nombrar un CEO local, Joaquín Lizarralde, con amplia experiencia en el sector tras su paso por Kavak y RDA Mobility.

PUBLICIDAD

Desde esa oficina se lleva adelante la operación para las inversiones y desarrollos que Tesla hará en el país y en Uruguay, que incluyen el acuerdo firmado con YPF para hacer desarrollos conjuntos vinculados a la creación de redes de carga rápida, y extensible a proyectos de almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

El otro disparador de los rumores de un posible desembarco de la marca americana en Argentina fue el lanzamiento de la comercialización de autos Tesla en Uruguay, que además estuvo fuertemente marcada por precios muy por debajo de lo esperado, casi idénticos al que tienen tanto los Tesla Model 3 como los Model Y en su propio país de origen, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Uruguay no es un mercado con una escala muy grande, se vende, por año solo el 12% de autos 0 km que se patentan en Argentina. En 2025 fueron 71.400 vehículos nuevos contra 612.000 de este lado del Río de la Plata. Pero en Uruguay existen condiciones muy favorables para la electromovilidad que no hay ni en Argentina ni en Brasil. Así, que Tesla entre al Mercosur por ese país parece tener sentido.

Uruguay Autos electricos
Tesla ya se vende en Uruguay de manera oficial. La marca americana tiene una oficina que maneja las operaciones de Argentina y Uruguay desde Buenos Aires

Esas condiciones son arancelarias pero también de infraestructura y mercado. En Uruguay, un auto importado de extrazona con motor de combustión interna paga un 23% de arancel de importación, mientras que un auto eléctrico tiene arancel cero. Pero además, existe otro impuesto llamado IMESI, que se aplica sobre productos que generan contaminación, incluso más allá de los autos, como pueden ser los cigarrillos. Ese impuesto tiene una alícuota que varía de acuerdo a la cilindrada del motor. Si es un motor 1.0 litros paga 23%, pero si es un motor 1.8 paga muchísimo más, el 35%, mientras que el auto eléctrico no paga nada.

Así, el impuesto para un auto de combustión de baja cilindrada es de 23%, más el impuesto de importación, que es otro 23%, suma 46%, mucho más que el 35% que se paga en Argentina o Brasil. Eso hace que los eléctricos sean mucho más accesibles que los de combustión cuando se habla de importados desde otras regiones. Adicionalmente, los eléctricos paga el 50% de patente.

Además, Uruguay tiene distancias cortas y una matriz energética que produce el 100% de la electricidad de fuentes renovables, lo que permite tener menores costos.

Entrar en Uruguay es estratégico para Tesla para poner un pie en la región y estar listos para desembarcar en Argentina, cuando las condiciones se den. Para eso se puede esperar que pasen dos cosas, aunque con una de ellas solamente bastaría para poder apretar el botón y lanzar la venta de los autos eléctricos de Elon Musk.

Tener autos en Uruguay puede ser estratégico para Tesla si decide entrar al mercado local dentro del cupo de 10.000 autos habilitados por el acuerdo comercial de Argentina y Estados Unidos que entraría en vigor en agosto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Tener autos en Uruguay puede ser estratégico para Tesla si decide entrar al mercado local dentro del cupo de 10.000 autos habilitados por el acuerdo comercial de Argentina y Estados Unidos que entraría en vigor en agosto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La primera posibilidad es la más probable que ocurra, el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, por el cual se podrá importar 10.000 autos de cualquier tecnología sin pagar arancel extrazona del 35%. Ese cupo es para todas las marcas que quieran y puedan traer autos desde Norteamérica, no solo las nacionales Ford, General Motors, Jeep y RAM, o Tesla, sino también Toyota, Honda, Nissan, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW o Volkswagen, que tienen plantas en Estados Unidos.

En ese caso, tener autos cerca es fundamental, porque el cupo asigna las 10.000 unidades anuales por el sistema FIFO (First in, Fird Out), lo que significa que los autos que lleguen primero al puerto son los que entrarán primero con ese beneficio arancelario. Traer autos de Uruguay es tan rápido como cruzar el Río de la Plata. Punto a favor de Tesla si tiene unidades tan cerca.

La otra posibilidad es que el Gobierno modifique el valor máximo del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos actual, que en septiembre tendrán la apertura de la licitación para 2027, de modo tal que los autos de Tesla queden dentro de ese programa de incentivo a la electromovilidad. Actualmente, el cupo admite autos que tengan un precio máximo de USD 16.000 FOB, es decir, el precio del auto en el puerto de salida, antes de pagar viaje, seguro e impuestos en Argentina.

Varios representantes de marcas e importadores, expresaron informalmente al Gobierno que sería una medida positiva elevar ese máximo a por lo menos USD 25.000, lo que permitiría que entren vehículos de otros orígenes, ya que actualmente el 85% de los 50.000 autos híbridos y eléctricos que no pagan arancel, vienen desde China. Si el Gobierno decide subir el precio máximo, dependiendo del nuevo valor, podría permitir que, al menos los Tesla Model 3, entren en ese beneficio arancelario también.

Temas Relacionados

autos eléctricosTesla ArgentinaTesla Uruguaycupo de autos sin arancel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viaje al centro de Vaca Muerta: Georgieva visitará un pozo clave con Caputo y se reunirá con el presidente de YPF

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el yacimiento Loma Campana donde la recibirá el titular de la petrolera, Horacio Marín. Los desafíos para esta nueva etapa del programa

Viaje al centro de Vaca Muerta: Georgieva visitará un pozo clave con Caputo y se reunirá con el presidente de YPF

Dólares del colchón, una ley “tierna” y un chiste a Caputo: cómo fue la charla de Georgieva ante estudiantes universitarios

La titular del FMI disertó ante alumnos universitarios sobre la marcha del programa económico del Gobierno, el avance de la IA y el liderazgo femenino, en el marco de su visita oficial al país. Las bromas al ministro de Economía y su particular mirada sobre Inocencia Fiscal

Dólares del colchón, una ley “tierna” y un chiste a Caputo: cómo fue la charla de Georgieva ante estudiantes universitarios

El petróleo cae y el riesgo país sube: los mercados prestan más atención a la volatilidad de la IA que a Medio Oriente

Los mercados se vieron más afectados por la inestabilidad de las acciones de inteligencia artificial que por el cese del fuego en el Golfo Pérsico. Las expectativas por una decisión clave de la Reserva Federal de Estados Unidos

El petróleo cae y el riesgo país sube: los mercados prestan más atención a la volatilidad de la IA que a Medio Oriente

El Mundial no alcanzó para frenar la baja: el turismo emisivo cayó 22% en junio

La cantidad de argentinos que viajó al exterior en el sexto mes del año registró una fuerte caída interanual, mientras el ingreso de turistas extranjeros y excursionistas mostró leves incrementos

El Mundial no alcanzó para frenar la baja: el turismo emisivo cayó 22% en junio

Después de una década, uno de los mayores inversores europeos en mercados emergentes volvió a comprar acciones argentinas

El responsable de mercados emergentes de la gestora Robeco retomó compras en el primer trimestre al ver que el superávit comercial del sector fortalece a la economía y respalda a la moneda

Después de una década, uno de los mayores inversores europeos en mercados emergentes volvió a comprar acciones argentinas

DEPORTES

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

El mensaje que le envió el presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina

Revelaron la encendida arenga en el vestuario de Riestra antes de la goleada ante Boca: “No se salva nadie solo”

La impactante oferta que hicieron desde Europa por el Flaco López tras el Mundial: la respuesta del Palmeiras

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Todos los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

INFOBAE AMÉRICA

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos

Costa Rica figura entre los 10 mejores destinos del mundo para que la Generación Z viaje en 2026

Israel y Líbano retomarán del 4 al 6 de agosto en Roma las negociaciones mediadas por EEUU para implementar el acuerdo fronterizo

Asamblea de la dictadura en Nicaragua aprobará en septiembre reforma electoral que excluirá a opositores en el exterior