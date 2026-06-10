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Steam inicia sus rebajas para los fans de los ‘shooter’ con cientos de juegos en oferta por tiempo limitado

La plataforma de Valve activó el Festival de las Balas, una promoción que reúne cientos de juegos de disparos con descuentos disponibles hasta el 15 de junio

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Steam ofrece rebajas por tiempo limitado para juegos de shooter
Steam ofrece rebajas por tiempo limitado para juegos de shooter. (Steam)

Steam puso en marcha una nueva edición del Festival de las Balas, un evento temático que reúne cientos de videojuegos de disparos con descuentos disponibles por tiempo limitado. La promoción, que estará activa hasta el 15 de junio, incluye rebajas en títulos de distintos géneros y estilos, desde shooters en primera persona hasta experiencias roguelike y juegos inspirados en el fenómeno de los “bullet hell”.

La iniciativa de Valve está dirigida a los jugadores que buscan títulos centrados en la acción y el uso intensivo de armas, con propuestas tanto para los aficionados a las experiencias clásicas como para quienes prefieren las tendencias más recientes del mercado.

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Durante el festival, los usuarios de Steam pueden acceder a descuentos en juegos de diferentes categorías, además de explorar demos gratuitas, títulos compatibles con Steam Deck y opciones para realidad virtual.

Steam lanza el Festival de las Balas para ofrecer rebajas en juegos de shooter.
Steam lanza el Festival de las Balas para ofrecer rebajas en juegos de shooter. (Steam)

El Festival de las Balas reúne cientos de juegos de acción

El evento temático de Steam tiene un objetivo claro: ofrecer promociones en videojuegos cuya mecánica principal esté relacionada con los disparos.

La selección abarca shooters en dos y tres dimensiones, títulos en primera y tercera persona, experiencias cooperativas y propuestas con elementos roguelike.

También hay espacio para géneros que han ganado popularidad en los últimos años, como los llamados “bullet heaven”, una etiqueta popularizada por Vampire Survivors y que reúne juegos caracterizados por grandes cantidades de enemigos y ataques constantes en pantalla.

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La variedad de opciones permite encontrar propuestas tanto para jugadores veteranos como para quienes buscan descubrir nuevos títulos a precios reducidos.

Steam lanza el Festival de las Balas para ofrecer rebajas en juegos de shooter.
Steam tiene descuentos para juegos de shooter. (Steam)

Algunos de los juegos más destacados en oferta

Entre las promociones más llamativas del Festival de las Balas se encuentra Vampire Survivors, uno de los grandes fenómenos independientes de los últimos años, que cuenta con un descuento del 25 %.

Otro de los títulos destacados es Returnal, la producción de ciencia ficción desarrollada por Housemarque, que reduce su precio en un 57 %.

La lista también incluye juegos como Gunfire Reborn, Brotato, Enter the Gungeon y Deep Rock Galactic: Survivor, que presentan descuentos de entre el 35 % y el 80 %.

Los amantes de los clásicos del género pueden encontrar rebajas en Ikaruga, considerado uno de los referentes de los shoot ‘em up, así como en Geometry Wars 3: Dimensions Evolved y Furi.

Steam lanza el Festival de las Balas para ofrecer rebajas en juegos de shooter.
Steam ofrece rebajas para juegos de shooter por tiempo limitado. (Steam)

Desde shooters tradicionales hasta experiencias roguelike

Uno de los aspectos más llamativos del festival es la diversidad de propuestas. Además de los shooters tradicionales, la promoción incluye títulos con mecánicas de supervivencia, acción cooperativa y sistemas roguelike, donde cada partida ofrece desafíos diferentes.

Juegos como Yet Another Zombie Survivors, TerraTech Legion o Temtem: Swarm forman parte de esta tendencia que mezcla acción frenética con elementos de progresión y exploración.

La iniciativa también incorpora propuestas independientes y producciones de mayor presupuesto, lo que amplía las opciones disponibles para distintos tipos de jugadores.

TerraTech Legion: Mythwright, de Payload Studios
TerraTech Legion: Mythwright, de Payload Studios

Steam facilita la búsqueda de juegos por categorías

La plataforma de Valve habilitó diferentes filtros para que los usuarios puedan encontrar con mayor facilidad los títulos que más les interesan.

Entre las categorías disponibles figuran los videojuegos compatibles con Steam Deck, aquellos que cuentan con demostraciones gratuitas y las propuestas adaptadas a dispositivos de realidad virtual.

También existe una sección específica para juegos gratuitos, una opción que permite explorar nuevas experiencias sin necesidad de realizar una compra.

Estas herramientas buscan simplificar la navegación dentro de una promoción que reúne cientos de títulos de distintos estudios y géneros.

Steam Deck sube sus precios ante escasez de RAM.
Variso juegos compartibles con Steam Deck .

Las ofertas estarán disponibles hasta el 15 de junio

Como ocurre con otros festivales temáticos organizados por Steam, las rebajas del Festival de las Balas estarán activas únicamente durante un período limitado.

Valve también mantiene disponible un calendario con los próximos eventos y promociones programados para el resto del año, permitiendo a los usuarios planificar futuras compras y aprovechar descuentos específicos según sus géneros favoritos.

Con este tipo de iniciativas, Steam continúa apostando por las campañas temáticas para impulsar las ventas y ofrecer a los jugadores nuevas oportunidades para ampliar sus bibliotecas digitales con títulos centrados en la acción y los disparos.

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