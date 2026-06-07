Steam Machine de Valve: cuándo sale, cuánto costará y cómo busca competir con PS5 y Xbox

Valve prepara el envío de la Steam Machine este verano y desafía a PlayStation 5 y Xbox (Fotocomposición Infobae)

Valve está lista para entrar de lleno en la batalla de las consolas con el lanzamiento inminente de la Steam Machine, su apuesta más ambiciosa para conquistar el espacio que hoy dominan PlayStation 5 y Xbox.

Tras meses de retrasos por la escasez global de componentes y un mercado marcado por la alta demanda de hardware, la compañía confirma que la Steam Machine y la Steam Frame (su visor de realidad virtual) empezarán a enviarse este verano. El anuncio no solo marca el regreso de Valve al hardware de salón, sino que plantea un nuevo desafío para Sony y Microsoft en la carrera por el entretenimiento doméstico.

PUBLICIDAD

La importancia de este lanzamiento radica en que Valve, tradicionalmente asociada al gaming en PC, busca posicionar un dispositivo compacto y potente pensado para el sofá, con acceso a toda la biblioteca de Steam y la promesa de juegos en 4K.

El plan replica el sistema de lista de espera usado en Steam Deck, con correos de compra según disponibilidad, en un mercado tensionado por demanda y componentes, donde la reventa suele inflar precios y limitar el acceso - VALVE

El mercado de consolas se prepara así para recibir a un competidor que apuesta por la flexibilidad del software abierto y la potencia gráfica, en un formato pensado para el usuario moderno.

PUBLICIDAD

Fecha de lanzamiento de la Steam Machine

Valve ha confirmado que la Steam Machine comenzará a enviarse este verano, tras haber pospuesto su salida varias veces por problemas de abastecimiento de RAM.

Aunque no hay una fecha exacta, la compañía promete novedades inminentes y un sistema de reservas similar al utilizado con la Steam Deck: los usuarios podrán unirse a una lista de espera y recibirán invitaciones de compra por correo electrónico a medida que haya stock disponible. Esta estrategia busca combatir la especulación y garantizar que los verdaderos aficionados accedan a la consola.

PUBLICIDAD

Precio estimado y configuraciones

El precio final de la Steam Machine aún no ha sido anunciado oficialmente, pero las expectativas apuntan a una cifra superior a la de los primeros cálculos. El reciente aumento del precio de la Steam Deck OLED, motivado por el encarecimiento de memoria y almacenamiento, sugiere que la Steam Machine podría situarse en la franja alta del mercado de consolas.

La propuesta apunta a 60 cuadros por segundo con tecnología de mejora de imagen, suma soporte de frecuencia variable y control HDMI‑CEC, y busca ofrecer rendimiento de PC en un chasis pequeño pensado para living y escritorio - (Valve)

Se especula que el modelo base podría acercarse o incluso superar los 800 euros/dólares, mientras que la configuración más avanzada podría llegar a los 1.200 euros/dólares o más, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y la memoria RAM.

PUBLICIDAD

Valve ha señalado que la Steam Machine estará “en la misma franja que otras consolas”, pero los costes de producción y la inflación de componentes pueden empujar los precios más allá de lo previsto. Habrá dos modelos de lanzamiento: uno con 512 GB de almacenamiento y otro de 2 TB, ambos ampliables mediante tarjeta microSD y con la opción de actualizar el SSD NVMe.

Especificaciones técnicas y diseño

La Steam Machine es una consola compacta, de apenas 15,2 cm de lado, diseñada para colocarse bajo el televisor o en un escritorio. Incorpora un procesador y una GPU AMD semi-personalizados, 16 GB de RAM y promete juegos en 4K a 60 fps con tecnología de escalado FSR, además de funciones avanzadas como ray tracing y soporte HDR.

PUBLICIDAD

Incluye dos salidas de video (HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4), cuatro puertos USB-A, un USB-C de alta velocidad, puerto Ethernet, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

El sistema operativo predeterminado es SteamOS, pero Valve permitirá instalar otros sistemas y gestores de arranque, facilitando el uso como PC convencional. La consola soporta suspensión y reanudación rápidas, guardado en la nube y una interfaz similar a la Steam Deck. La parte frontal tiene una tira LED personalizable y una tapa magnética removible.

PUBLICIDAD

Valve promete que la Steam Machine ejecutará toda la biblioteca de Steam, incluidos juegos AAA modernos, aunque advierte que la compatibilidad con títulos multijugador que emplean software antitrampas de bajo nivel podría no ser perfecta desde el lanzamiento. El mando Steam Controller, renovado con joysticks magnéticos y base de carga inalámbrica, será el accesorio estrella, pero también se podrá usar cualquier periférico compatible vía Bluetooth o USB.

Con el lanzamiento de la Steam Machine, Valve busca posicionarse como un actor principal en la nueva generación de consolas.