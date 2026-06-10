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Qué electrodomésticos consumen energía apagados y cómo aumentan el pago hasta un 10%

El llamado “consumo fantasma” hace que algunos aparatos sigan utilizando electricidad aun cuando parecen estar apagados

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Los electrodomésticos que más energía gastan en la casa.
Los electrodomésticos que más energía gastan en la casa. (Oe)

El valor de la factura de electricidad puede aumentar más de lo esperado debido a un fenómeno poco visible conocido como “consumo fantasma” o “energía vampiro”. Aunque muchos aparatos parecen estar apagados, algunos continúan utilizando electricidad mientras permanecen conectados a la red, lo que puede representar entre el 5 % y el 10 % del consumo total de un hogar, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Esta situación ha llevado a organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a advertir sobre el impacto que tienen los electrodomésticos que permanecen enchufados las 24 horas del día. Aunque el gasto individual de cada aparato puede parecer insignificante, la suma de todos ellos termina reflejándose en la factura mensual.

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Además, la expansión de los dispositivos inteligentes ha hecho que este fenómeno sea cada vez más común. Muchos equipos modernos permanecen conectados a internet de forma constante para recibir actualizaciones o mantenerse sincronizados, lo que implica un consumo permanente de energía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Existe más de un electrodoméstico que está conectado todo el día en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el consumo fantasma y por qué ocurre

El consumo fantasma se produce cuando un aparato continúa utilizando electricidad aun cuando no está siendo utilizado de manera activa.

Esto ocurre porque muchos dispositivos permanecen en modo de espera o mantienen determinadas funciones funcionando en segundo plano. Elementos como relojes digitales, luces LED indicadoras, sensores o sistemas de conexión inalámbrica requieren un suministro constante de energía.

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Los expertos señalan que cualquier dispositivo que tenga una luz encendida, una pantalla con información o un sistema que pueda activarse mediante control remoto está consumiendo electricidad, incluso si aparentemente se encuentra apagado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo fantasma de electrodoméstico afecta en la factura de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aparatos que más contribuyen al consumo oculto

Aunque televisores y microondas suelen ser los equipos más señalados cuando se habla de consumo en modo de espera, existen otros dispositivos que pueden tener un impacto significativo en el gasto energético del hogar.

Consolas de videojuegos

Las consolas modernas permanecen conectadas a internet para descargar actualizaciones, sincronizar partidas y ofrecer funciones de encendido rápido. Esto hace que continúen utilizando energía aun cuando no se están utilizando.

Computadoras

Las computadoras de escritorio y portátiles también pueden seguir consumiendo electricidad cuando están suspendidas o conectadas a la corriente. En algunos casos, periféricos como impresoras, monitores y altavoces también permanecen activos.

Cargadores

Los cargadores de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos continúan absorbiendo pequeñas cantidades de energía mientras permanecen conectados al enchufe, incluso si no tienen ningún aparato conectado.

Cargadores de celular en desuso pueden ser usados para otras cosas.
Tener el cargador del celular conectado a la luz electrica puede aumentar el consumo de energía. (Foto: iStock)

Refrigeradores

La nevera es uno de los pocos electrodomésticos que necesita permanecer encendido de forma continua. Sin embargo, su consumo puede incrementarse debido a factores como la temperatura exterior, la antigüedad del aparato o un mantenimiento inadecuado.

La tecnología inteligente ha incrementado el problema

El avance de los hogares conectados ha hecho que el consumo fantasma sea más frecuente.

Asistentes virtuales, televisores inteligentes, altavoces conectados y otros dispositivos permanecen en un estado de alerta permanente para responder a comandos, descargar actualizaciones o mantenerse sincronizados con otros equipos.

Esto significa que una parte del consumo eléctrico doméstico se produce sin que los usuarios sean plenamente conscientes de ello.

Un hombre sonriente de perfil mira un Google Nest Hub en una encimera de cocina. La pantalla muestra 'Ok Google, ¿qué tiempo hace hoy?' en español.
Los asistentes virtuales aumentan el consumo de energía en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de Energía advierte que, en regiones donde el uso de dispositivos electrónicos es más intensivo o las temperaturas son elevadas, el impacto del consumo fantasma puede ser todavía mayor.

Cómo reducir el gasto eléctrico

Los especialistas recomiendan desconectar los cargadores cuando no estén en uso y apagar completamente aquellos aparatos que no necesiten permanecer en modo de espera.

Otra alternativa consiste en utilizar regletas con interruptor, que permiten desconectar varios dispositivos al mismo tiempo y evitar que continúen consumiendo electricidad innecesariamente.

Asimismo, optar por electrodomésticos con certificaciones de eficiencia energética y revisar periódicamente el estado de los equipos puede ayudar a reducir el gasto mensual.

Aunque el consumo de cada dispositivo por separado es relativamente pequeño, el efecto acumulado de múltiples aparatos conectados durante todo el día puede representar una parte importante de la factura eléctrica.

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