Qué electrodomésticos consumen energía apagados y cómo aumentan el pago hasta un 10%

El valor de la factura de electricidad puede aumentar más de lo esperado debido a un fenómeno poco visible conocido como “consumo fantasma” o “energía vampiro”. Aunque muchos aparatos parecen estar apagados, algunos continúan utilizando electricidad mientras permanecen conectados a la red, lo que puede representar entre el 5 % y el 10 % del consumo total de un hogar, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Esta situación ha llevado a organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a advertir sobre el impacto que tienen los electrodomésticos que permanecen enchufados las 24 horas del día. Aunque el gasto individual de cada aparato puede parecer insignificante, la suma de todos ellos termina reflejándose en la factura mensual.
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Además, la expansión de los dispositivos inteligentes ha hecho que este fenómeno sea cada vez más común. Muchos equipos modernos permanecen conectados a internet de forma constante para recibir actualizaciones o mantenerse sincronizados, lo que implica un consumo permanente de energía.
Qué es el consumo fantasma y por qué ocurre
El consumo fantasma se produce cuando un aparato continúa utilizando electricidad aun cuando no está siendo utilizado de manera activa.
Esto ocurre porque muchos dispositivos permanecen en modo de espera o mantienen determinadas funciones funcionando en segundo plano. Elementos como relojes digitales, luces LED indicadoras, sensores o sistemas de conexión inalámbrica requieren un suministro constante de energía.
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Los expertos señalan que cualquier dispositivo que tenga una luz encendida, una pantalla con información o un sistema que pueda activarse mediante control remoto está consumiendo electricidad, incluso si aparentemente se encuentra apagado.
Los aparatos que más contribuyen al consumo oculto
Aunque televisores y microondas suelen ser los equipos más señalados cuando se habla de consumo en modo de espera, existen otros dispositivos que pueden tener un impacto significativo en el gasto energético del hogar.
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Consolas de videojuegos
Las consolas modernas permanecen conectadas a internet para descargar actualizaciones, sincronizar partidas y ofrecer funciones de encendido rápido. Esto hace que continúen utilizando energía aun cuando no se están utilizando.
Computadoras
Las computadoras de escritorio y portátiles también pueden seguir consumiendo electricidad cuando están suspendidas o conectadas a la corriente. En algunos casos, periféricos como impresoras, monitores y altavoces también permanecen activos.
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Cargadores
Los cargadores de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos continúan absorbiendo pequeñas cantidades de energía mientras permanecen conectados al enchufe, incluso si no tienen ningún aparato conectado.
Refrigeradores
La nevera es uno de los pocos electrodomésticos que necesita permanecer encendido de forma continua. Sin embargo, su consumo puede incrementarse debido a factores como la temperatura exterior, la antigüedad del aparato o un mantenimiento inadecuado.
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La tecnología inteligente ha incrementado el problema
El avance de los hogares conectados ha hecho que el consumo fantasma sea más frecuente.
Asistentes virtuales, televisores inteligentes, altavoces conectados y otros dispositivos permanecen en un estado de alerta permanente para responder a comandos, descargar actualizaciones o mantenerse sincronizados con otros equipos.
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Esto significa que una parte del consumo eléctrico doméstico se produce sin que los usuarios sean plenamente conscientes de ello.
La Agencia Internacional de Energía advierte que, en regiones donde el uso de dispositivos electrónicos es más intensivo o las temperaturas son elevadas, el impacto del consumo fantasma puede ser todavía mayor.
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Cómo reducir el gasto eléctrico
Los especialistas recomiendan desconectar los cargadores cuando no estén en uso y apagar completamente aquellos aparatos que no necesiten permanecer en modo de espera.
Otra alternativa consiste en utilizar regletas con interruptor, que permiten desconectar varios dispositivos al mismo tiempo y evitar que continúen consumiendo electricidad innecesariamente.
Asimismo, optar por electrodomésticos con certificaciones de eficiencia energética y revisar periódicamente el estado de los equipos puede ayudar a reducir el gasto mensual.
Aunque el consumo de cada dispositivo por separado es relativamente pequeño, el efecto acumulado de múltiples aparatos conectados durante todo el día puede representar una parte importante de la factura eléctrica.
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