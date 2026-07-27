Detuvieron a un oficial de la Prefectura Naval por amenazar de muerte a su ex pareja en Misiones

Policías escoltan a un prefecto detenido en Oberá, Misiones, acusado de amenazas a su expareja (El Territorio)

Un oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina fue detenido el domingo en Oberá, provincia de Misiones, en el marco de una causa que investiga denuncias por amenazas, daños y hurto agravado, por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

El arresto tuvo lugar alrededor de las 13.30 luego de que el juez Diego Lafata, del Juzgado de Instrucción Uno, emitiera la orden judicial.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Territorio, el arrestado fue identificado como M. G. S., de 26 años, quien según consta en el expediente judicial, se encontraba de vacaciones en la ciudad, aunque presta servicios en Buenos Aires. La intervención judicial responde a la denuncia presentada el pasado 20 de julio por su expareja, M. V., una abogada de 29 años que relató episodios de violencia y amenazas de muerte durante una discusión en su domicilio.

La investigación se inició a partir de la denuncia formalizada por la víctima, quien detalló ante la Justicia que el acusado le dirigió frases amenazantes y la agredió verbalmente. Entre las expresiones que constan en la causa, figuran palabras como: “No te voy a dejar en paz” y “te voy a matar cuando te encuentre”. El expediente también recoge los daños provocados en la vivienda, en el que fueron destrozados muebles y objetos personales.

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Según la denunciante, la relación con el prefecto duró apenas seis meses, aunque el comportamiento violento y las intimidaciones se intensificaron progresivamente. M. V. relató que el hombre se ufanaba de su posición en la fuerza, repitiendo que era “intocable”, y que durante la discusión le gritó: “Soy un demonio, te voy a arruinar la vida. Te voy a matar”. El episodio habría escalado hasta el punto en que el oficial arrancó el inodoro del baño y comenzó a destruir diversos sectores del domicilio.

El oficial ayudante fue detenido en el barrio Oberá III

La situación se tornó insostenible. Temiendo por su seguridad, la mujer logró escapar de la vivienda y pedir ayuda. La mujer solicitó una medida cautelar para resguardar su integridad física, petición que fue recibida por el juzgado interviniente como parte de las actuaciones preventivas. La causa avanza bajo la carátula de amenazas, daños y hurto agravado, lo que implica penas más severas debido a la condición de funcionario público del acusado.

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El juez Diego Lafata dispuso la inmediata detención del oficial ayudante, tras evaluar los elementos aportados por la víctima y las pruebas recogidas en el lugar de los hechos. La investigación se enfoca en determinar la magnitud del daño causado y la veracidad de las amenazas, así como en garantizar la protección de la denunciante. La Prefectura Naval Argentina aún no emitió un comunicado oficial sobre el caso.