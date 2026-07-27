Crimen y Justicia

Detuvieron a un oficial de la Prefectura Naval por amenazar de muerte a su ex pareja en Misiones

M. G. S., fue detenido este domingo tras la denuncia de su expareja, quien relató episodios de violencia y daños en su domicilio

Guardar
Google icon
Dos policías escoltan a un hombre vestido de civil. Los agentes visten uniforme oscuro, gorra y uno tiene chaleco. Fondo con letras 'UR II' y plantas
Policías escoltan a un prefecto detenido en Oberá, Misiones, acusado de amenazas a su expareja (El Territorio)

Un oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina fue detenido el domingo en Oberá, provincia de Misiones, en el marco de una causa que investiga denuncias por amenazas, daños y hurto agravado, por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

El arresto tuvo lugar alrededor de las 13.30 luego de que el juez Diego Lafata, del Juzgado de Instrucción Uno, emitiera la orden judicial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Territorio, el arrestado fue identificado como M. G. S., de 26 años, quien según consta en el expediente judicial, se encontraba de vacaciones en la ciudad, aunque presta servicios en Buenos Aires. La intervención judicial responde a la denuncia presentada el pasado 20 de julio por su expareja, M. V., una abogada de 29 años que relató episodios de violencia y amenazas de muerte durante una discusión en su domicilio.

La investigación se inició a partir de la denuncia formalizada por la víctima, quien detalló ante la Justicia que el acusado le dirigió frases amenazantes y la agredió verbalmente. Entre las expresiones que constan en la causa, figuran palabras como: “No te voy a dejar en paz” y “te voy a matar cuando te encuentre”. El expediente también recoge los daños provocados en la vivienda, en el que fueron destrozados muebles y objetos personales.

PUBLICIDAD

Según la denunciante, la relación con el prefecto duró apenas seis meses, aunque el comportamiento violento y las intimidaciones se intensificaron progresivamente. M. V. relató que el hombre se ufanaba de su posición en la fuerza, repitiendo que era “intocable”, y que durante la discusión le gritó: “Soy un demonio, te voy a arruinar la vida. Te voy a matar”. El episodio habría escalado hasta el punto en que el oficial arrancó el inodoro del baño y comenzó a destruir diversos sectores del domicilio.

Policía de Misiones detenido
El oficial ayudante fue detenido en el barrio Oberá III

La situación se tornó insostenible. Temiendo por su seguridad, la mujer logró escapar de la vivienda y pedir ayuda. La mujer solicitó una medida cautelar para resguardar su integridad física, petición que fue recibida por el juzgado interviniente como parte de las actuaciones preventivas. La causa avanza bajo la carátula de amenazas, daños y hurto agravado, lo que implica penas más severas debido a la condición de funcionario público del acusado.

El juez Diego Lafata dispuso la inmediata detención del oficial ayudante, tras evaluar los elementos aportados por la víctima y las pruebas recogidas en el lugar de los hechos. La investigación se enfoca en determinar la magnitud del daño causado y la veracidad de las amenazas, así como en garantizar la protección de la denunciante. La Prefectura Naval Argentina aún no emitió un comunicado oficial sobre el caso.

Temas Relacionados

oficialPrefectura NavaldetenidoamenazasexparejaOberáMisiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

La mujer de 32 años fue captada por una cámara de seguridad sobre la ruta 34 en Santa Fe durante el fin de semana. Ese fue el último rastro que se conoció de ella

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

Un policía de la Ciudad se defendió a los tiros de un robo en Malvinas Argentinas y un motochorro murió

El fallecido tenía 17 años. Se encontraba junto a un cómplice que resultó herido, pero logró escapar. Ambos sorprendieron al efectivo a quien le dispararon para sacarle la moto

Un policía de la Ciudad se defendió a los tiros de un robo en Malvinas Argentinas y un motochorro murió

Demoraron a un segundo hombre tras el hallazgo de la adolescente que estuvo desaparecida 2 días en Corrientes

Poco después de que la menor de 17 fuera encontrada sana y salva en un paso fronterizo, atraparon a un camionero en una playa de estacionamiento, que habría jugado un rol clave en el traslado de la menor

Demoraron a un segundo hombre tras el hallazgo de la adolescente que estuvo desaparecida 2 días en Corrientes

Mataron a un joven y una mujer resultó herida en medio de un ataque a tiros en plena calle en Rosario

Cristian Emanuel Lucero murió en el lugar tras recibir dos disparos. La joven herida permanece internada en estado reservado. El autor de los disparos continúa prófugo

Mataron a un joven y una mujer resultó herida en medio de un ataque a tiros en plena calle en Rosario

Misiones: ofrecía dólares para la venta y terminó detenido por el robo de una caja fuerte

El sospechoso, conocido como “Caipora”, quedó a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer el destino del resto del botín y si el acusado actuó con cómplices

Misiones: ofrecía dólares para la venta y terminó detenido por el robo de una caja fuerte

DEPORTES

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador