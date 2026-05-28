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Cómo usar la lavadora gastando menos electricidad: los trucos que ayudan a reducir la factura de luz

El uso incorrecto de la lavadora puede aumentar significativamente la factura de luz, incluso con modelos modernos

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Lavadora de carga frontal color acero inoxidable con panel digital, ropa clara visible en el tambor y vaso dosificador en un lavadero con gabinetes blancos.
Una moderna lavadora de carga frontal con panel digital y ropa clara en su interior destaca en un lavadero organizado, donde un vaso dosificador de detergente se encuentra listo para su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares y también uno de los que más impacto puede tener en el consumo eléctrico mensual. Aunque los modelos modernos incorporan tecnologías de eficiencia energética, especialistas y fabricantes coinciden en que gran parte del gasto depende de los hábitos de uso diarios.

Factores como la temperatura del agua, la cantidad de ropa dentro del tambor o el programa de lavado elegido pueden aumentar considerablemente el consumo de energía. Por ello, aplicar algunas prácticas sencillas puede ayudar a reducir la factura de luz y, al mismo tiempo, prolongar la vida útil del electrodoméstico.

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Según explicó LG, la eficiencia energética de una lavadora no depende únicamente del modelo, sino también de cómo se utiliza en el hogar.

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
Una mujer con el ceño fruncido y cabello rizado ajusta el dial de una lavadora plateada, con botellas de detergente y una cesta de ropa sucia cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura del agua influye directamente en el consumo

Uno de los principales consejos para ahorrar electricidad es utilizar programas de lavado con agua fría o a bajas temperaturas.

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La razón es simple: gran parte de la energía que consume la lavadora se utiliza para calentar el agua. Por eso, lavar a 20 °C o menos puede representar un ahorro importante frente a ciclos con temperaturas elevadas.

Además del ahorro energético, los lavados con agua fría ayudan a:

  • Reducir el desgaste de las prendas
  • Conservar mejor los colores
  • Disminuir el impacto ambiental
  • Evitar el encogimiento de ciertas telas

Actualmente, muchos detergentes están diseñados para actuar eficazmente incluso en temperaturas bajas, por lo que no siempre es necesario utilizar agua caliente.

Una mujer de mediana edad con camisa vaquera vierte vinagre blanco en el dispensador de una lavadora que contiene toallas.
Una mujer vierte vinagre blanco de una botella grande en el compartimento del detergente de una lavadora llena de toallas blancas para un lavado más ecológico y efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrecargar la lavadora puede generar más gasto

Aunque algunas personas creen que llenar completamente la lavadora ayuda a ahorrar, exceder la capacidad recomendada puede producir el efecto contrario.

Cuando el tambor está demasiado cargado:

  • El agua y el detergente circulan peor
  • El lavado pierde eficacia
  • La máquina necesita más esfuerzo para funcionar
  • Algunas prendas no se limpian correctamente

Esto puede provocar que el usuario tenga que repetir el ciclo, aumentando aún más el consumo eléctrico y de agua.

Por ese motivo, los fabricantes recomiendan respetar la capacidad máxima indicada para cada modelo.

Persona con gafas revisa la etiqueta de energía pegada en una lavadora blanca en un cuarto de lavado.
Una persona observa detenidamente la etiqueta de eficiencia energética en su lavadora en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer lavados completos ayuda a ahorrar

Especialistas también aconsejan evitar varios ciclos pequeños durante la semana y optar por cargas completas cuando sea posible.

Encender la lavadora varias veces al día suele consumir más energía que realizar un único lavado bien organizado.

Sin embargo, esto no significa sobrecargar el tambor, sino aprovechar adecuadamente la capacidad del equipo.

Además, elegir el programa correcto según el tipo de ropa también puede marcar diferencias importantes en el consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usar la lavadora varias veces al día puede provocar un exceso en el consumo de energía.

El detergente también afecta el rendimiento

Otro aspecto que muchas personas pasan por alto es la cantidad de detergente utilizada.

Usar más producto del necesario no mejora el lavado y, en algunos casos, puede perjudicar el funcionamiento de la máquina.

El exceso de detergente puede:

  • Generar demasiada espuma
  • Obligar a realizar más enjuagues
  • Aumentar el tiempo del ciclo
  • Exigir más trabajo al motor

Algunas lavadoras modernas incorporan sistemas de dosificación automática que calculan la cantidad adecuada según el peso de la ropa y el tipo de lavado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tipo de detergente también puede afectar el rendimiento de la lavadora.

Apagar la lavadora también ayuda a reducir el gasto

Aunque parezca un detalle menor, dejar la lavadora enchufada permanentemente puede generar consumo eléctrico en modo de espera.

Por ello, especialistas recomiendan apagar el equipo cuando no se utiliza, especialmente si permanecerá varias horas sin uso.

Este consumo “fantasma” puede parecer reducido, pero sumado durante meses influye en el gasto total de electricidad del hogar.

Las lavadoras modernas consumen menos energía

Los modelos actuales incorporan sistemas más eficientes que los electrodomésticos antiguos.

Muchos equipos modernos optimizan automáticamente:

  • El uso de agua
  • La velocidad de centrifugado
  • La duración del ciclo
  • El consumo eléctrico

Por eso, revisar la etiqueta de eficiencia energética antes de comprar una lavadora puede ser importante para reducir gastos a largo plazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona realiza labores de lavandería utilizando una moderna lavadora de carga frontal en un cuarto de lavado ordenado y luminoso. A su lado, una secadora complementa el espacio, mientras productos de limpieza y toallas dobladas decoran el entorno, destacando la importancia de la organización y la tecnología en el manejo del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorrar energía también ayuda a cuidar el electrodoméstico

Aplicar buenos hábitos no solo reduce la factura de electricidad, sino que también contribuye al mantenimiento del aparato.

Evitar sobrecargas, usar la cantidad correcta de detergente y seleccionar programas adecuados ayuda a disminuir el desgaste interno de componentes como el motor, el tambor y las bombas de agua.

Con el paso del tiempo, estas prácticas pueden extender la vida útil de la lavadora y reducir la necesidad de reparaciones costosas.

En un contexto donde el precio de la electricidad sigue siendo una preocupación para muchos hogares, pequeños cambios en el uso cotidiano de los electrodomésticos pueden marcar una diferencia significativa en el consumo mensual.

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