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Estos son los electrodomésticos que más gastan luz y consejos prácticos para reducir el consumo

Especialistas advierten que algunos equipos de alta potencia elevan el gasto mensual por su uso repetido

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Cocina con estufa, lavadora, nevera, microondas y arroceras, mostrando medidores luminosos y números rojos. Manos interactúan con pantallas y una factura de electricidad.
La secadora de ropa encabeza la lista de los electrodomésticos más costosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el recibo de electricidad es una preocupación constante en muchos hogares. Aunque se suele culpar a las tarifas, en la mayoría de los casos el verdadero motivo está en el uso diario de ciertos electrodomésticos.

Equipos como la cocina eléctrica, la ducha eléctrica y la secadora de ropa figuran entre los dispositivos que más energía consumen por hora, lo que los convierte en responsables directos de gran parte del gasto mensual en electricidad.

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Según datos del sector energético, estos aparatos pueden consumir entre 1,5 y 4,5 kilovatios hora (kWh) por hora de uso. Cuando se emplean varias veces al día, su impacto en la factura es considerable. La clave, según los especialistas, está en moderar su uso y desconectarlos cuando no se requieran, evitando así consumos innecesarios que pasan desapercibidos.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El modo standby suma consumo oculto con televisores y cargadores conectados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen electricidad?

Equipos de alto consumo

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  • Cocina eléctrica: Puede superar los 2 kWh por hora, especialmente en modelos antiguos o sin mantenimiento.
  • Ducha eléctrica: Su uso intensivo y la potencia necesaria para calentar agua contribuyen a un consumo elevado.
  • Secadora de ropa: Puede acercarse a los 4,5 kWh por ciclo, lo que la convierte en uno de los equipos más costosos en términos energéticos.

Equipos de consumo medio

  • Microondas: Aunque su uso suele ser breve, el consumo puede alcanzar 1,2 kWh por hora.
  • Plancha: El gasto varía según la potencia y el tiempo de uso, pero puede sumar una cantidad significativa si se utiliza con frecuencia.
  • Olla arrocera y electrodomésticos de cocina: Si bien su consumo es intermedio, el uso diario puede impactar en el gasto mensual.

Equipos de consumo constante

  • Refrigerador: Aunque su potencia es baja (entre 0,1 y 0,3 kWh por hora), permanece encendido todo el día, lo que lo convierte en uno de los principales contribuyentes al consumo total del hogar.

Factores que influyen en el gasto eléctrico

El consumo de un electrodoméstico depende de dos factores principales: la potencia (medida en vatios o kilovatios) y el tiempo de uso. Así, equipos de alta potencia usados durante períodos prolongados incrementan el gasto mensual. La fórmula básica para calcular el consumo es:

Persona con gafas revisa la etiqueta de energía pegada en una lavadora blanca en un cuarto de lavado.
La digitalización suma demanda en casa y se vuelve relevante cuando equipos quedan activos sin necesidad, por lo que apagar periféricos, desconectar cargadores y ordenar horarios ayuda a mantener el consumo bajo control - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Energía consumida (kWh) = Potencia (kW) x Tiempo de uso (horas)

Conocer estos datos permite identificar los aparatos que más afectan la factura y tomar decisiones informadas para optimizar el consumo.

El consumo silencioso: el modo “standby”

Muchos electrodomésticos siguen utilizando electricidad aunque estén apagados, un fenómeno conocido como consumo en modo de espera o “standby”. Televisores, microondas, consolas de videojuegos y cargadores conectados a la corriente suman un gasto que, aunque pequeño por separado, puede ser relevante al acumularse mes tras mes.

Desconectar estos dispositivos o utilizar regletas con interruptor ayuda a evitar este consumo oculto.

Consejos prácticos para reducir el consumo eléctrico

  • Desconecta equipos cuando no se usan: Incluso en modo standby, consumen energía.
  • Aprovecha la carga completa: Utiliza la lavadora o el lavavajillas solo cuando estén llenos, para optimizar cada ciclo.
  • Elige electrodomésticos eficientes: Busca la etiqueta de eficiencia energética (A++ o superior). Aunque el costo inicial sea mayor, el ahorro a largo plazo compensa la inversión.
  • Revisa el estado de los equipos: Un aparato en mal estado puede consumir más energía de la necesaria.
  • Evita el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo: Planifica los horarios para distribuir el gasto.
  • Ajusta la temperatura del refrigerador: Manténlo entre 3 y 5 °C y el congelador a -18 °C para un equilibrio entre conservación y eficiencia.
  • Realiza mantenimiento regular: Limpiar filtros y serpentinas mejora el rendimiento y reduce el consumo.

Adoptar buenas prácticas y elegir electrodomésticos eficientes son las mejores estrategias para reducir el consumo sin renunciar al confort del hogar. Entender qué aparatos más energía gastan y cómo se usan es el primer paso para controlar el presupuesto y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo.

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