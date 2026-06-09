ChatGPT llega a Wall Street: OpenAI hará historia en el mercado global de IA

OpenAI presentó solicitud para salir a bolsa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el formulario S-1 para una posible salida a bolsa, según confirmó la propia compañía.

El formulario S-1 es el instrumento que las compañías en Estados Unidos deben presentar ante la SEC para iniciar el proceso de cotización pública. OpenAI no reveló detalles específicos sobre los términos de la operación.

PUBLICIDAD

La empresa, creadora de ChatGPT, anticipó la divulgación del documento porque previó una filtración.

La compañía dijo que hacía pública su presentación para evitar filtraciones. (OpenAI)

El comunicado señala puntualmente que:

“Recientemente presentamos un formulario S-1 confidencial. Anticipamos que se filtrará, por lo que solo lo anunciamos. Aún no hemos decidido la fecha; podría demorarse, ya que hay aspectos que queremos abordar que probablemente sean más sencillos como empresa privada. Sin embargo, se trata de una serie de decisiones complejas, y esto nos brinda la opción de salir a bolsa antes si resulta ser lo más conveniente”.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostienen que realizan esto de forma pública en “conformidad con la Regla 135 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores”.

En cuánto está evaluada OpenAI

OpenAI alcanzó una valoración de US$852.000 millones tras cerrar una ronda de financiación de US$122.000 millones en marzo de 2026, recoge Bloomberg.

OpenAI es la empresa detrás de la popular herramienta de IA, ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La mayor parte del capital provino de tres grandes empresas tecnológicas.

Amazon.com acordó invertir US$50.000 millones, mientras que Nvidia y SoftBank Group aportaron US$30.000 millones cada una. De la inversión de Amazon, US$35.000 millones están condicionados a que OpenAI salga a bolsa o alcance el desarrollo de la inteligencia artificial general.

PUBLICIDAD

La compañía también recibió aportes de Andreessen Horowitz, MGX de Abu Dabi, DE Shaw Ventures, TPG y T. Rowe Price. La valoración total incluye el capital recaudado en esta ronda.

Qué significa que una empresa salga a bolsa

Que una empresa “salga a bolsa” significa que ofrece sus acciones al público general por primera vez a través de un mercado de valores, en un proceso conocido como Oferta Pública Inicial (OPI). A partir de ese momento, cualquier inversor puede comprar o vender participaciones de esa compañía en la bolsa donde cotice.

PUBLICIDAD

OpenAI tiene una valoración de US$852.000 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

El proceso implica una transformación profunda: la empresa pasa de tener dueños privados a tener accionistas públicos, lo que la obliga a publicar sus resultados financieros, someterse a la supervisión de reguladores como la SEC en Estados Unidos y rendir cuentas de manera continua ante el mercado.

Las razones más comunes para dar ese paso son obtener financiación para crecer, permitir que los accionistas originales vendan sus participaciones o ganar prestigio y credibilidad ante clientes, socios y proveedores, explica BBVA.

PUBLICIDAD

SpaceX se prepara para salir a bolsa

SpaceX debutará en el Nasdaq el viernes 12 de junio de 2026 bajo el símbolo “SPCX”, en lo que se anticipa como la oferta pública inicial (OPI) más grande de la historia.

El símbolo de SpaceX en bolsa será SPCX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa aeroespacial de Elon Musk busca recaudar USD 75.000 millones con una valoración objetivo de USD 1,75 billones, según Reuters.

La operación contempla la venta de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de USD 135 por título.

Musk mantendrá el control mayoritario de la compañía a través de acciones de clase B, que otorgan un poder de voto diez veces superior al de las acciones ordinarias de clase A, las que cotizarán en el mercado.

PUBLICIDAD

Por su magnitud, la inclusión de SpaceX en los principales fondos indexados —como el S&P 500— obligará a los gestores de fondos a reasignar volúmenes considerables de capital.

Las reglas de acceso acelerado del Nasdaq permiten que una empresa de esta escala sea elegible para integrar el Nasdaq 100 tras apenas 15 jornadas de cotización.

PUBLICIDAD