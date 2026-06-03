Tecno

Por qué la salida a Bolsa de SpaceX de Musk podría “destapar una botella” de inversiones para más empresas

La empresa de Elon Musk saldrá a Bolsa el 12 de junio con una meta de USD 75.000 millones y una valoración histórica

Guardar
Google icon
Salida a Bolsa de SpaceX
SpaceX se prepara para su debut en Bolsa, impulsado por el éxito comercial de Starlink y nuevos desafíos tecnológicos. (Reuters)

Los inversionistas de todo el planeta viven una cuenta regresiva. SpaceX , la empresa de Elon Musk, saldrá a Bolsa el próximo 12 de junio con un objetivo de recaudación de USD 75.000 millones y una valoración total de dos billones de dólares. Solo cifras récord.

Hasta la década pasada, SpaceX era asociada principalmente con el desarrollo de Starship y la promesa de que esta gigantesca nave espacial permitirá establecer una colonia humana en Marte en la década de 2050. Si bien aquel objetivo parece cada vez más lejano debido a los retrasos de desarrollo y pruebas fallidas, la compañía no descuidó el lado comercial: desarrolló un cohete y una nave confiables para alquilar vuelos a la órbita terrestre y catapultó su más preciada joya, Starlink.

PUBLICIDAD

El servicio de internet satelital le ha dado cerca de USD 1,2 mil millones en ganancias durante el primer trimestre de 2026. Lo que compensa con creces los USD 662 millones de pérdidas por el desarrollo de Starship.

Starlink, con más de 10.000 satélites activos, es actualmente el negocio más rentable de SpaceX. (Europa Press)
Starlink, con más de 10.000 satélites activos, es actualmente el negocio más rentable de SpaceX. (Europa Press)

Christina Maldonado, directora de Mercados de Capitales para Estados Unidos en LLYC, dijo a Infobae que los inversionistas ven en Starlink gran parte del atractivo de SpaceX “debido a su infraestructura espacial (más de 10.000 satélites activos) con ingresos comerciales exponenciales”.

PUBLICIDAD

Entre riesgos y beneficios

Uno de sus movimientos más recientes fue la absorción de xAI, empresa de Musk centrada en la inteligencia artificial, que reportó más de USD 6 mil millones en pérdidas en 2025. Uno de los objetivos de esta fusión es la construcción de centros de datos en el espacio, una vía de solución para las limitaciones energéticas que enfrentan las empresas tecnológicas en la Tierra.

En el formulario S-1 presentado para su salida a bolsa, SpaceX advirtió que su proyecto de centros de datos orbitales enfrenta enormes desafíos logísticos y técnicos, como la escasez actual de chips, indispensables para las unidades de computo de tales infraestructuras. Para mitigar este problema, se planea construir una megafábrica de semiconductores denominada Terafab, con una inversión inicial estimada de USD 55 mil millones. Aún así, la empresa admite que no hay garantía de éxito para dicha solución.

Terafab
La compañía de Musk proyecta invertir USD 55 mil millones en la megafábrica de semiconductores Terafab. (Captura/SpaceX)

Maldonado coincide en que este es un factor de riesgo para los inversionistas, pero aclara que, “así como aumenta la demanda de infraestructura de IA en el mundo, también crece la necesidad de conectividad global, por lo que las redes de comunicación como Starlink pueden desempeñar un papel importante”.

“Yo diría que la rentabilidad de Starlink ayuda a compensar parte del riesgo entorno a las iniciativas más experimentales de SpaceX, como los centros de datos de IA, pero no lo elimina por completo”, agrega.

Despejar el camino para más empresas

Si SpaceX obtiene la recaudación que prevé, prácticamente habrá triplicado los USD 25.600 millones conseguidos por la petrolera Saudi Aramco, lo que representa, hasta ahora, la mayor salida a bolsa de la historia.

Para una empresa que actualmente reporta gastos que opacan sus ganancias, en una época con salidas a bolsa tímidas y selectivas, un respaldo masivo de los inversores supondría un auténtico cambio de juego para Wall Street y el resto del mercado bursátil.

El éxito o fracaso de la IPO de SpaceX podría marcar el ritmo para futuras salidas a bolsa en el mercado global. (EFE)
El éxito o fracaso de la IPO de SpaceX podría marcar el ritmo para futuras salidas a bolsa en el mercado global. (EFE)

“Todos los ojos del mundo están puestos en esta IPO (salida a bolsa). Y creo que su rendimiento no solo afectará al sector tecnológico”, apunta Maldonado. “Veo este hito de SpaceX como la tapa de una botella, y una vez que se destapa, despeja el camino para que más empresas salgan a bolsa”.

Por el contrario, si el debut bursátil de SpaceX no tiene éxito, podría ahuyentar el entusiasmo de las compañías que planean entrar en los mercados públicos. “Si ellos no lo logran, entonces quién”, concluye la experta.

Temas Relacionados

SpaceXElon MuskBolsa de valoresWall StreetTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El coche eléctrico que responde a tu voz: así funciona la interacción con Gemini de Google

El sistema reconoce y responde a instrucciones y consultas verbales, facilitando tareas como la navegación, el control del clima o la gestión del entretenimiento a bordo

El coche eléctrico que responde a tu voz: así funciona la interacción con Gemini de Google

Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Es posible usar Windows 11 indefinidamente sin activar la licencia, aunque con limitaciones estéticas

Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

Cuando un usuario incorpora un nuevo cliente o cambia de proveedor, no hace falta eliminar la lista y volver a crearla

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Infobae entrevistó a Magalí Dos Santos, perito en informática forense, para analizar por qué usar el correo puede exponer la identidad digital de un usuario y qué hacer si los datos ya fueron comprometidos

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

En los años noventa surgió el Geek Code, un conjunto de símbolos que los entusiastas de la informática usaban para describirse

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

DEPORTES

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

INFOBAE AMÉRICA

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala

Guatemala refuerza el monitoreo de la sequía agrícola con una herramienta satelital

Gobierno de Honduras asegura continuidad de 157 becarios hondureños en Cuba con inversión millonaria

Aislaron e incomunicaron a dos presos por un supuesto plan contra Laura Fernández en Costa Rica